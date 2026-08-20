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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мацкевич Александр

СОБЫТИЯ


20.08.2026 В России нашли группу юристов, провоцирующих у граждан ненависть к вышкам сотовой связи 1
03.11.2023 Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мацкевич Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15816 1
Yandex - Яндекс 9254 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13914 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 142 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5160 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7635 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7894 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35160 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 83 1
Чаплыгин Роман 22 1
Левова Ирина 25 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57838 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 749 1
НКО - Некоммерческая организация 638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466321, в очереди разбора - 724726.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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