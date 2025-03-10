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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170583
ИКТ 13282
Организации 10422
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Алексеев Матвей


10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 1
30.09.2015 «Спутник», Rambler&Co, «Яндекс» и правительство Кировской области договорились о совместной работе по открытию госданных 1
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру 1
10.10.2013 Торренты в России подвергнутся полной блокировке 1
13.12.2012 Mail.ru и «Яндекс» подключились к регулированию доменов Рунета 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
12.12.2011 МТС, «Акадо» и Mail.ru подпустили к регулированию интернета 1
01.03.2011 1 марта - день хостинг-провайдера в России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Алексеев Матвей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9789 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 6
Yandex - Яндекс 7483 4
VK - Mail.ru Group 3462 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 4
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 438 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 3
Microsoft Corporation 24709 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 368 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
АйТи 1375 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
AMT Group - АМТ-Груп 356 2
Brocade Communications Systems 242 2
Salenames 12 2
CodeInside - Кодинсайд 18 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
Samsung Electronics 10303 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4940 1
Lenovo Group 2297 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
Directum - Директум 1103 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 1
Teradata 212 1
Google LLC 11858 1
ЕС-лизинг 22 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Совкомбанк Совесть 273 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1015 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Федеральное казначейство России 1790 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 734 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3158 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 841 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Правительство Челябинской области 64 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4928 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2189 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4127 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2941 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 577 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2544 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4083 2
Data monetization - Монетизация данных 1655 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 2
Website URL - Uniform Resource Locator 886 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1956 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12772 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3760 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11162 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3873 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12647 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1330 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 601 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3217 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4051 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14486 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15886 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5129 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6076 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 708 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Google YouTube - Видеохостинг 2770 1
Apple iPad 3873 1
Google Android 14105 1
Apple iOS 7868 1
Microsoft Office 3765 1
Intel x86 - архитектура процессора 1871 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Microsoft Office 365 947 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1439 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
Microsoft Exchange 1746 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 817 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 105 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 555 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3256 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 213 1
Google Blogger - Google BlogSpot 109 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Якушев Михаил 50 4
Лысенко Эдуард 308 3
Панков Александр 78 3
Новиков Алексей 61 3
Сачков Илья 123 3
Евраев Михаил 262 3
Козырев Алексей 322 3
Козлов Александр 68 3
Звягина Наталья 64 3
Авербах Владимир 126 3
Гуральников Сергей 164 3
Гаттаров Руслан 144 3
Медриш Михаил 15 3
Храмцов Павел 10 3
Щеголев Игорь 698 2
Соколов Алексей 134 2
Шадаев Максут 1018 2
Воробьев Андрей 168 2
Чукарин Алексей 59 2
Калина Роман 62 2
Кузнецов Дмитрий 67 2
Белов Виктор 56 2
Дьяков Петр 12 2
Деянышев Вадим 19 2
Леви Гавриил 23 2
Сиваков Руслан 5 2
Шмид Александр 17 2
Щербаков Сергей 25 2
Твердынин Марк 19 2
Никерова Марина 14 2
Бобин Максим 11 2
Паршина Татьяна 7 2
Стафеев Денис 6 2
Шагалин Ринат 8 2
Табаровский Олег 7 2
Кононов Виктор 5 2
Зайцев Максим 7 2
Рудаковский Артем 3 2
Ефимов Вячеслав 2 2
Селезнев Кирилл 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 146110 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1478 3
Россия - УФО - Челябинская область 1240 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 709 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1248 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 552 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Украина 7639 1
Россия - ЦФО - Калужская область 990 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 523 1
Россия - УФО - Тюменская область 1171 1
Нидерланды 3537 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 645 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 592 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 384 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 829 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 465 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 610 1
Россия - ПФО - Кировская область 72 1
Земля - планета Солнечной системы 10419 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1902 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51638 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3188 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10033 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18791 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48492 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 355 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 135 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4706 1
Черный юмор 49 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4036 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5015 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29469 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5817 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 502 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 808 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 706 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6018 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2624 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5462 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2512 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7025 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1560 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 1
Увлечения и хобби - Hobbies 367 1
Quality of Life - Качество жизни 33 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
ХостОбзор 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 325 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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