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Алексеев Матвей
Алексеев Матвей и организации, системы, технологии, персоны:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Якушев Михаил 50 4
|Лысенко Эдуард 308 3
|Панков Александр 78 3
|Новиков Алексей 61 3
|Сачков Илья 123 3
|Евраев Михаил 262 3
|Козырев Алексей 322 3
|Козлов Александр 68 3
|Звягина Наталья 64 3
|Авербах Владимир 126 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Медриш Михаил 15 3
|Храмцов Павел 10 3
|Щеголев Игорь 698 2
|Соколов Алексей 134 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Воробьев Андрей 168 2
|Чукарин Алексей 59 2
|Калина Роман 62 2
|Кузнецов Дмитрий 67 2
|Белов Виктор 56 2
|Дьяков Петр 12 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Леви Гавриил 23 2
|Сиваков Руслан 5 2
|Шмид Александр 17 2
|Щербаков Сергей 25 2
|Твердынин Марк 19 2
|Никерова Марина 14 2
|Бобин Максим 11 2
|Паршина Татьяна 7 2
|Стафеев Денис 6 2
|Шагалин Ринат 8 2
|Табаровский Олег 7 2
|Кононов Виктор 5 2
|Зайцев Максим 7 2
|Рудаковский Артем 3 2
|Ефимов Вячеслав 2 2
|Селезнев Кирилл 5 2
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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