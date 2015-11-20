Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УЭК ЕЦПиБ
Единый центр процессинга и биллинга
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 90
УЭК ЕЦПиБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 319 7
|Орловский Виктор 229 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Путин Владимир 1828 1
|Маркелов Константин 19 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Захаров Владимир 10 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Гордеев Алексей 10 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ким Руслан 2 1
|Шилина Мария 15 1
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2197 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768149, в очереди разбора - 671833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768149, в очереди разбора - 671833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru