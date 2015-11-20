Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

УЭК ЕЦПиБ
Единый центр процессинга и биллинга


20.11.2015 В Тамбовской области появится Единый региональный центр в сфере ЖКХ 1
15.10.2015 ЕРЦ Вологодской области будет выпускать 450 тыс квитанций ежемесячно 1
29.09.2015 ЕЦПиБ может появиться в Мурманской области 1
28.09.2015 ИКТ в госсекторе: основные тренды 1
20.08.2015 Глава УЭК: Транспортные карты Москвы, Подмосковья и Петербурга должны покрывать все три региона 1
11.08.2015 Руслан Ким: Сборы на услуги ЖКХ увеличились с 88% до 96-97% 2
07.07.2015 «УЭК» создаст в ХМАО-Югре Единый центр процессинга и биллинга 1
06.07.2015 Председатель правительства Астраханской области о создании ЕЦПиБ в регионе 2
26.06.2015 ЕЦПиБ доказали свою эффективность в обеспечении прозрачности ЖКХ 1
22.06.2015 Единые центры процессинга и биллинга могут заработать более чем в 30 регионах 1
18.06.2015 Технологии УЭК будут внедрены в Воронежской области 1
18.06.2015 Биллинговые центры «УЭК» заработают в более чем в 30 регионах 1
21.04.2015 В единую базу начислений тульского ЕЦПиБ включены все муниципальные образования 4
26.03.2015 «УЭК» построит ЕЦПиБ в Волгоградской области 4
24.03.2015 Жители 19 регионов оплачивают проезд с помощью УЭК 1
02.03.2015 Алексей Попов: Наша основная задача - создание единых центров процессинга и биллинга 4
13.02.2015 В Туле рассказали о преимуществах УЭК 1
30.12.2014 «УЭК» создает Единый центр процессинга и биллинга в Курской области 2
18.12.2014 В Иркутской области появится Единый областной информационно-расчетный центр в сфере ЖКХ и система безналичной оплаты проезда 1
17.12.2014 Технологические решения «УЭК» будут применяться при загрузке данных в ГИС ЖКХ 1
15.12.2014 Единые центры процессинга и биллинга помогут обеспечить стабильность в сфере ЖКХ 2
15.12.2014 Северная Осетия - лидер проекта УЭК на Северном Кавказе 3
05.12.2014 Транспортная система «УЭК» расширяет географию присутствия в регионах России 2
26.11.2014 ЕЦПиБ станут драйвером проекта УЭК 5
13.11.2014 В Кемеровской области создадут Единый центр процессинга и биллинга 1
30.10.2014 Функционал ЕЦПиБ Орловской области будет расширен на всей территории региона 4
21.10.2014 Республика Марий Эл переходит к оплате услуг ЖКХ с помощью единого платежного документа 2
20.10.2014 В Чувашии появится Единый центр процессинга и биллинга 2
09.10.2014 Жители Тулы будут получать единый платежный документ для оплаты ЖКХ 1
22.09.2014 ПРО100 готова стать национально значимой платежной системой 1
18.09.2014 Об УЭК и ПРО100 расскажут на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» 1
21.08.2014 ПРО100 завоевывает рынок карт 1
10.07.2014 Универсальные электронные карты будут выдаваться в Республике Крым 1
18.06.2014 В Кировской области создадут Единый центр процессинга и биллинга 1
07.04.2014 В Москве состоялся Всероссийский форум «Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты» 1
01.04.2014 Алексей Попов: На базе ПРО100 возможен самый быстрый и недорогой старт национальной платежной системы 1
11.02.2014 В Марий Эл в рамках проекта внедрения УЭК откроется ЕЦПиБ 1
28.01.2014 БФТ автоматизирует единые центры процессинга и биллинга ЖКХ в 15 регионах России 3
26.11.2013 В Северной Осетии-Алании планируют развивать проект УЭК за счет создания ЕЦПиБ 2
26.11.2013 ЕЦПиБ станут частью ГИС ЖКХ 1

Публикаций - 53, упоминаний - 90

УЭК ЕЦПиБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Yandex - Яндекс 4103 1
Ланит ГК 1160 1
АйТи 753 1
Maykor - Мэйкор 259 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростех Электронный паспорт 15 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Открытие ФК 538 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
Единая транспортная карта 12 2
Почта России ПАО 1579 1
Евросеть 892 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Мострансавто 59 1
Социальные гарантии 7 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Стрелка - Транспортная карта 113 6
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Попов Алексей 319 7
Орловский Виктор 229 2
Контрабаев Артур 66 2
Рудычева Наталья 81 2
Путин Владимир 1828 1
Маркелов Константин 19 1
Яппаров Тагир 72 1
Захаров Владимир 10 1
Богомолов Андрей 19 1
Кисляков Евгений 83 1
Гордеев Алексей 10 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ким Руслан 2 1
Шилина Мария 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Россия - Иркутская область 548 10
Россия - Астраханская область 372 9
Россия - Кемеровская область 470 7
Россия - Кировск - Кировская область 305 6
Россия - Курская область 341 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - Волгоградская область 400 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - Тульская область 754 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - Калужская область 575 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 2
Россия - Орловская область 135 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Челябинская область 661 2
Россия - Иркутская область - Байкальск 9 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Республика Дагестан 266 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Усолье-Сибирское 22 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Ханты-Мансийск 119 1
Украина 3398 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Ивановская область 262 1
Россия - Сочи 913 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 5
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Транспорт 62 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 40 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 1
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2197 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768149, в очереди разбора - 671833.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще