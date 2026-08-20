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СОГАЗ Мед Страховая компания

СОГАЗ Мед Страховая компания
 

"Цифровая трансформация страховой медицины: клиентский путь онлайн и внедрение ИИ-медпомощника" Евгений Генералов, Заместитель директора по цифровой трансформации, СОГАЗ, данные 2023 года

СОБЫТИЯ

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20.08.2026 «Согаз-Мед» и Минздрав Камчатского края внедрят удаленный мониторинг давления для пациентов из групп риска 2
07.02.2023 Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50% 1
17.03.2022 Программа «Индикатор 710-П» поможет страховщикам сдать отчетность с учетом всех принятых Банком России нововведений 1
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
18.12.2017 Резкий рост цен на SMS-рассылки «Билайна», МТС и «Мегафон» одобрен судом 3
18.08.2017 Властям запретили требовать от МТС, «Билайна» и «Мегафона» снизить цены на SMS 2
31.07.2017 Как МТС, «Мегафон», Tele2 и «Билайн» завысили цены на SMS-рассылки под предлогом борьбы со спамом 2
20.01.2016 МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвиняются в ценовом сговоре 2
18.12.2014 «СОГАЗ-Мед» запустил на сайте сервис бесплатных онлайн-звонков 1
17.03.2014 Правительство Астраханской области выдало около 6 тыс. УЭК 1
21.10.2013 В Оренбургской области выдадут тысячу УЭК 1
11.07.2013 Об УЭК расскажут на ИННОПРОМЕ-2013 1
14.06.2013 «СОГАЗ-Мед» в Екатеринбурге начал принимать заявления на выдачу УЭК 4
31.05.2013 «Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia 1
17.02.2012 Страховая компания внедрила СЭД CompanyMedia 3

Публикаций - 15, упоминаний - 26

СОГАЗ Мед Страховая компания и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10780 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3349 3
Devino Telecom - Девино Телеком 17 3
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 306 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
AEON Corporation - АЕОН ИК - АЕОН Инфраструктурная корпорация - AEON Development - АЕОН Девелопмент - Новапорт - Аэропортовая сеть 11 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Konica Minolta 423 1
Sony 6743 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Синтегс - Синтегро консалтинг 62 1
Syntellect - Синтеллект 105 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
НПС - Национальный Процессинговый Центр 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Социальные гарантии 41 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 689 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 194 1
Ак Барс Банк 283 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 142 1
ВТБ Страхование 61 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 3
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5680 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3922 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5438 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9319 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 3
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4344 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13995 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12877 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13742 2
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2187 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1076 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 35 1
Синтегс - Индикатор 710-П 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 549 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 755 1
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Япония - Токио 1021 1
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