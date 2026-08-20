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СОГАЗ Мед Страховая компания
"Цифровая трансформация страховой медицины: клиентский путь онлайн и внедрение ИИ-медпомощника" Евгений Генералов, Заместитель директора по цифровой трансформации, СОГАЗ, данные 2023 года
СОБЫТИЯ
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СОГАЗ Мед Страховая компания и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Засинец Игорь 8 1
|Мантусов Дмитрий 1 1
|Толстов Дмитрий 1 1
|Михайлова Вероника 3 1
|Солодовников Денис 108 1
|Маркелов Константин 42 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Тушев Сергей 5 1
|Шалагинов Павел 6 1
|Каштанов Павел 18 1
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