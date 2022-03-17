Программа «Индикатор 710-П» поможет страховщикам сдать отчетность с учетом всех принятых Банком России нововведений

Программа «Индикатор 710-П» — разработка «Синтегро консалтинг», на базе которой осуществляется заполнение надзорной отчетности в формате XBRL, — в своем ближайшем релизе реализует изменения, которые позволят страховщикам провести все расчеты с учетом принятых Банком России мер поддержки.

Уже сдают отчетность в «Индикаторе» «Сбербанк страхование», «Согаз-мед», «Арсенал МС», «ВТБ страхование», «Ренессанс», «Евроинс» и другие представители рынка.

В целях адаптации финансового рынка к повышенной волатильности Банк России разработал ряд поддерживающих мер. Так, страховым организациям была предоставлена возможность установления фиксированной величины курсов иностранных валют для расчета обязательных нормативов (ранее аналогичная мера была введена для кредитных организаций) и применения фиксированных по состоянию на 18 февраля 2022 г. значений кривой бескупонной доходности.

Ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) также поддержал предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о мерах по обеспечению финансовой стабильности страхового рынка и выступил за введение моратория на изменение порядка расчета страховых резервов, перенос начала применения МСФО 17 и МСФО 19 с 1 января 2023 г. на 1 января 2025 г., а также продление срока повышения минимального размера уставного капитала.

Сергей Тушев, генеральный директор «Синтегро консалтинг», отметил: «Мы согласны с тем, что необходимо разрабатывать меры поддержки. Однако, на наш взгляд, поддержка должна заключаться не в том, чтобы скорректировать правила оценки величины собственных средств (по сути это сделает нормативное соотношение недостоверным и не соответствующим реальному положению дел), а в том, чтобы на время отменить меры наказания за несоблюдение нормативного соотношения или снизить его пороговое значение. Очень важно дать страховым компаниям возможность адаптироваться, переосмыслить инвестиционную стратегию и реструктурировать активы».