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Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%

Число телемедицинских консультаций в СОГАЗе в 2022 г. выросло почти на 50% по сравнению с показателем годом ранее. Чаще всего к врачам онлайн обращались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Нижегородской, Новосибирской и Сахалинской областей. В топ-10 специалистов вошли: терапевт, педиатр, психолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, дерматовенеролог и аллерголог-иммунолог. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Россиянин, пользующийся дистанционным медсервисом, в среднем обращается к врачам три раза в год. По статистике СОГАЗа, после первой консультации большинство клиентов (85%) записывается на онлайн-прием повторно.

Традиционные причины обращения к неврологу онлайн – боли в спине, головные боли, мигрени, к эндокринологу – проблемы со щитовидной железой, повышение уровня сахара в крови, гастроэнтерологу – гастриты, боли в подреберье и переедание. Терапевту задают вопросы об ОРВИ (реже – о коронавирусе), назначении обследований, пониженном или повышенном давлении, педиатру – об ОРВИ, детских болезнях, вакцинации и питании детей. Диетолога спрашивают о похудении к купальному сезону и правильном питании при физических нагрузках.

Застрахованные обращаются к врачам онлайн для экономии времени, а также если им неудобно добираться до клиники, необходимо получить расшифровку анализов без повторного очного приема или требуется второе мнение о диагнозе.

Онлайн-прием ведут практикующие врачи, обычно консультация длится не менее 30 минут. Регион и часовой пояс не имеют значения – терапевты, педиатры, психологи и любые другие специалисты СОГАЗа отвечают круглосуточно. Можно задать вопрос доктору в чате, по аудио- или видеосвязи – нужен только интернет.

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В СОГАЗе объясняют рост числа консультаций существенным улучшением мобильного приложения «СОГАЗ – здоровье и страхование» – пользоваться им стало проще, а время для адаптации к приложению и изучения его функций сократилось. В результате аудитория пользователей выросла, в том числе благодаря клиентам старше 50 лет – их доля увеличилась до трети.

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Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. Предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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