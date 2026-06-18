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Правительство Казахстана Минцифры Казахстана eGov Электронное правительство Казахстана Государственная программа

Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа

СОБЫТИЯ

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18.06.2026 Казахстанским корпорациям предложили альтернативу западным ITSM системам: SimpleOne расширяет присутствие на рынке ESM 1
06.08.2024 Хакеры атакуют СНГ дешевым, но опасным трояном, притворяясь госструктурами 1
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 2
12.04.2016 Порталу электронного правительства Казахстана исполнилось 10 лет 2
07.04.2016 В Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов 2
24.02.2016 5-миллионный пользователь зарегистрирован на портале электронного правительства Казахстана 1
24.02.2016 В казахстанском мобильном приложении Egov доступно 29 новых услуг 1
04.02.2016 На портале электронного правительства Казахстана обновлен «Личный кабинет» пользователя 1
27.10.2015 Первый миллион услуг посредством мобильного правительства оказан казахстанцам 1
03.08.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за июль 2015 г.

 1
23.07.2015 На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 4 млн пользователей 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
14.07.2014 В 2015 г. казахстанцы смогут использовать электронную цифровую подпись с SIM-карты 1
28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 1
23.04.2014 На портале электронного правительства Казахстана зарегистрировано 2 млн пользователей 1
11.04.2014 Казахстанскому порталу электронного правительства исполняется 8 лет 1
17.03.2014 Правительство Астраханской области выдало около 6 тыс. УЭК 1
18.12.2013 Сумма платежей через портал электронного правительства Казахстана в 2013 г. превысила 1 миллиард тенге 1
13.09.2013 Казахстанский портал электронного правительства запустил услугу по получению персонального кредитного отчета 1
17.07.2013 В Казахстане получить справку о наличии личного подсобного хозяйства теперь можно через портал электронного правительства 1
05.06.2013 Константин Маркелов: Внедрение УЭК существенно облегчит жизнь граждан 1
21.05.2013 В 2012 г. через «электронное правительство» Казахстана было оказано более 21 млн услуг 1
07.12.2012 Через казахстанский портал электронного правительства теперь можно получить справку по опеке и попечительству 1
22.10.2012 На казахстанском портале госуслуг теперь можно оплатить штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные скоростемерами 1
19.10.2012 Портал электронного правительства Казахстана повышает доступность госуслуг 1
09.10.2012 Казахстанский портал электронного правительства начал работу в обновленном дизайне 1
27.09.2012 У казахстанцев повышается интерес к электронным услугам 1
28.03.2012 На портале казахстанского «электронного правительства» можно проверить участие гражданина в бездействующем юрлице 1
09.01.2012 На портале казахстанского «электронного правительства» появилась возможность регистрации рождения ребенка 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
29.09.2010 Электронное правительство начинается с регионов 1
18.11.2003 Британским чиновникам не нравится электронное правительство 1
18.11.2003 Британским чиновникам не нравится электронное правительство 1

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:

НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
Meta Platforms - Facebook 4602 2
IBM - International Business Machines Corp 9669 2
Alfresco Software 155 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
Bloody Wolf - Хакерская группировка 4 1
Microsoft Corporation 25670 1
Microsoft Corporation - GitHub 1049 1
Крок - Croc 1955 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9446 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 581 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Казахтелеком 344 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 263 1
Thales - Gemalto 189 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Социальные гарантии 40 2
Отбасы банк - Жилстройсбербанк Казахстана 3 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
РЖД - Российские железные дороги 2079 1
Почта России ПАО 2333 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 284 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 2
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 49 2
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2857 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4921 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 2
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 2
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Администрация города Нижний Тагил 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3600 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3178 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1494 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1297 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Федеральное казначейство России 1937 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 85 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60795 22
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12769 5
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12659 3
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3063 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6161 8
Google Android 15128 4
Apple iOS 8523 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 3
Microsoft Windows 16763 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
IBM Smarter Planet - Разумная планета 15 1
Microsoft Windows Scripting Host - Microsoft WSH - Microsoft Windows Script Host - Microsoft WSF - Microsoft Windows Script File 19 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Linux OS 11391 1
Microsoft Office 4115 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 136 1
Oracle Java - язык программирования 3446 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 1
JavaScript - JS - язык программирования 1396 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 844 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 326 1
Microsoft Outlook 1498 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
Microsoft Windows PowerShell 245 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 263 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 262 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 184 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 50 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 1
НКК - ГКС - SiTex 30 1
Сарсенов Сакен 10 3
Енсебаев Руслан 5 2
Бекбауов Баглан 2 2
Маркелов Константин 42 2
Корнильев Кирилл 65 1
Шабанов Александр 7 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Поздняков Сергей 16 1
Габриель Владимир 13 1
Фишелев Дмитрий 4 1
Сербинов Кирилл 1 1
Бахарев Алексей 1 1
Шаховцев Роман 1 1
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Брудно Алексей 2 1
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Антонианди Георгий 1 1
Nordberg Tommi - Нордберг Томми 1 1
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Воронин Алексей 19 1
Инюцын Антон 17 1
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Оспанов Аблайхан 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164123 7
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Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47203 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 757 3
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Казахстан - Восточно-Казахстанская область 19 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19344 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 2
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Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
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Франция - Французская Республика 8127 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2819 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33268 3
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ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 413 2
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4556 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5414 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 2
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 8 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 23 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 278 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7458 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 783 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17966 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6563 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
Энергетика - Energy - Energetically 5772 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7296 1
Паспорт - Паспортные данные 2814 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3112 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1787 1
Экзамены 502 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5449 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 263 1
The Register - The Register Hardware 1771 2
Ведомости 1425 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 832 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 12 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 185 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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