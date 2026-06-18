Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа

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СОБЫТИЯ
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Правительство Казахстана и организации, системы, технологии, персоны:
|Сарсенов Сакен 10 3
|Енсебаев Руслан 5 2
|Бекбауов Баглан 2 2
|Маркелов Константин 42 2
|Корнильев Кирилл 65 1
|Шабанов Александр 7 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Поздняков Сергей 16 1
|Габриель Владимир 13 1
|Фишелев Дмитрий 4 1
|Сербинов Кирилл 1 1
|Бахарев Алексей 1 1
|Шаховцев Роман 1 1
|Якубенков Денис 1 1
|Сарокваша Федор 3 1
|Паремский Алексей 1 1
|Брудно Алексей 2 1
|Мусин Багдат 6 1
|Антонианди Георгий 1 1
|Nordberg Tommi - Нордберг Томми 1 1
|Евраев Михаил 265 1
|Бобровников Борис 104 1
|Воронин Алексей 19 1
|Инюцын Антон 17 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Назарбаев Нурсултан 85 1
|Оспанов Аблайхан 2 1
|The Register - The Register Hardware 1771 2
|Ведомости 1425 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8529 1
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 1
|ABI Research 236 1
|Forrester Research 832 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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