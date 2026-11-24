Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ГЖИ города Москвы Мосжилинспекция Государственная жилищная инспекция города Москвы Муниципальная жилищная инспекция города Москвы
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 26
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|Евраев Михаил 266 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Шабанов Александр 7 2
|Дроздов Егор 5 2
|Малахов Денис 5 1
|Антонианди Георгий 1 1
|Пухов Дмитрий 6 1
|Сиянов Евгений 5 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Натрусов Артем 330 1
|Собянин Сергей 580 1
|Лысенко Эдуард 320 1
|Албычев Александр 168 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Бобровников Борис 104 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Финк Дмитрий 22 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Авербах Владимир 127 1
|Антонов Александр 77 1
|Зотов Алексей 69 1
|Белозеров Андрей 36 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Инюцын Антон 17 1
|Разумовский Дмитрий 126 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Зейтениди Наталья 45 1
|Слабаков Денис 3 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Керценбаум Кирилл 21 1
|Достов Виктор 26 1
|Павлов Николай 13 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Александров Алексей 12 1
|Забродин Алексей 53 1
|Лосев Сергей 46 1
|Сафронов Роман 36 1
|Известия ИД 804 1
|Мобильные системы 118 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8712 3
|Gartner - Гартнер 3687 1
|Forrester Research 837 1
|Wainhouse Research 40 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 220 1
|БГУ - Белорусский государственный университет 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488404, в очереди разбора - 720899.
Создано именных указателей - 204924.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.