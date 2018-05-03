Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

BSS BS-Client ДБО


03.05.2018 BSS обновила мобильный банк для юридических лиц BSS Business 1
25.04.2018 Эксперты «Информзащиты» помогли устранить уязвимость в системе ДБО 2
18.09.2017 BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business 1
31.05.2017 Система «ДБО BS-Client. Частный Клиент» обновилась до версии v. 2.7.11 6
16.03.2017 BSS добавила в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» возможность оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 6
10.02.2017 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64» 2
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 3
23.01.2017 BSS представила «Электронный офис»: новый продукт для систем ДБО юридических лиц 2
15.11.2016 Банк «Новопокровский» внедрил систему ДБО физических лиц от BSS 4
09.11.2016 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client х64» 1
22.08.2016 BSS обновила систему «ДБО BS-Client х64» 1
03.08.2016 BSS обновила «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 6
15.03.2016 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 4
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 6
22.10.2015 BSS выпустила первую промышленную версию решения Correqts Retail 1
14.10.2015 BSS обновила систему «ДБО BS-Client х64» до версии 20.1.575 2
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 2
09.09.2015 «Банк Инноваций и Развития» внедрил PayControl для защиты платежей частных клиентов в системе интернет-банкинга BSS 2
04.08.2015 BSS обновила «Универсальный Мобильный Клиент» 2
21.07.2015 BSS обновила систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 8
08.07.2015 «Стандарт Молия» внедрила системы «ДБО BS-Client» и «Сервер Нотификации» от BSS 4
17.06.2015 BSS обновила систему дистанционного обслуживания юридических лиц «ДБО BS-Client x64» 2
20.05.2015 В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 2.7 появился сервис управления личными финансами 4
16.03.2015 BSS обновила систему «ДБО BS-Client x64» 2
05.03.2015 BSS обновила систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 5
27.02.2015 BSS расширяет географию внедрений «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 7
23.09.2014 В системе «ДБО BS-Client. Частный Клиент» доступен новый сервис — «Продажа страховых продуктов» 2
16.09.2014 «Камкомбанк» внедрил платформу Correqts от BSS 1
03.09.2014 Мобильное средство подтверждения транзакций PayControl встроено в систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 6
01.09.2014 BSS обновила систему ДБО физических лиц 8
29.08.2014 BSS обновила систему ДБО юридических лиц «ДБО BS-Client х64» 2
17.07.2014 Устройства SafeTouch защитят клиентов «Татфондбанка» от мошенничества 2
16.06.2014 «Саровбизнесбанк» выбрал «ДБО BS-Client. Частный Клиент» компании BSS 4
14.05.2014 «Камский коммерческий банк» внедряет платформу Correqts 1
28.03.2014 BSS обновила систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 8
17.02.2014 BSS исследовала безопасность своих систем ДБО вместе с Positive Technologies 2
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 10
15.01.2014 BSS внедрила в «Автовазбанке» систему «ДБО BS-Client. Частный Клиент» 4
14.01.2014 BSS выпустила новую версию системы «ДБО BS-Client. Частный Клиент» для обслуживания физических лиц 10
26.12.2013 Банк «Балтика» запустил систему BSS e-Government Gate 1

Публикаций - 110, упоминаний - 299

BSS BS-Client ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 14
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 9
Abbyy 795 1
Информзащита 423 1
СКБ Контур 416 1
SafeTech - СэйфТек 44 1
Cashoff Laboratory - Кэшофф 12 1
Google LLC 7154 1
Microsoft Corporation 11095 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
CyberPlat - КиберПлат 202 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Татфондбанк 69 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Связь-банк 78 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Открытие ФК 538 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 115 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 424 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 9
BSS CORREQTS Corporate 40 4
Java - Язык программирования 1177 4
Aladdin eToken Management System 71 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
Microsoft Excel 436 2
SafeTech - PayControl 23 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
BSS Business 3 1
Netscape NPAPI - Netscape Plugin Application Programming Interface - Программный интерфейс подключаемых модулей Netscape 9 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 42 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft SQL Server 795 1
Aladdin JaCarta 147 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
BSS e-Government Gate 26 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Diasoft FA# 53 1
Патешман Виталий 32 2
Горьков Дмитрий 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 4
Казахстан - Республика 2632 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Беларусь - Белоруссия 2090 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Таджикистан - Республика 436 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Украина 3372 1
Европа 3759 1
Европа Западная 614 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
CNews Analytics 1990 4
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762092, в очереди разбора - 665781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще