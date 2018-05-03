Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
BSS BS-Client ДБО
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Публикаций - 110, упоминаний - 299
BSS BS-Client ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1990 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762092, в очереди разбора - 665781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762092, в очереди разбора - 665781.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru