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Абрамов Андрей



13.01.2025 «МегаФон»: в московском метро установлен рекорд по расходу мобильного трафика в новогодние праздники 1
19.09.2024 В подмосковных Мытищах ускорился мобильный интернет 1
25.07.2024 «МегаФон» ускорил Москву с помощью технологии DSS в сетях 3G и LTE 1
14.06.2024 «МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин 1
21.05.2024 «МегаФон»: Парк Победы стал новым местом притяжения москвичей и туристов 1
24.04.2024 Столица двинулась на «Восток»: чем занимаются путешественники на трассе М-12 1
04.04.2024 «Второе сердце» Москвы окутали высокоскоростным интернетом 1
04.03.2024 «МегаФон» вдвое ускорил мобильный интернет на востоке Москвы с помощью технологии MIMO 1
26.08.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет на круизном маршруте по Волге 1
17.08.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G 1
12.08.2022 «Мегафон» увеличил среднюю скорость мобильного интернета на 30% для жителей крупнейших городов Подмосковья 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
25.09.2020 «Мегафон» улучшил сеть 4G в 100 новостройках Москвы и области 1
24.04.2019 BestDoctor и «Страховой Дом ВСК» представят ряд технологичных страховых продуктов 1
26.05.2017 «Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе 1
29.03.2017 «Мегафон» запустил технологию HD Voice на всех БС поколения G3 в Центральном филиале 1
09.03.2017 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил интеллектуальную систему распознавания речи 1
28.02.2017 «Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди 1
01.02.2017 В 2017 году BSS сконцентрируется на реализации своей новой стратегии «Открытая платформа» 1
27.01.2017 Число базовых станций 4G+ «Мегафона» в Центральном филиале выросло в 2 раза 1
22.12.2016 «Мегафон» завершил подготовку к пиковым нагрузкам в Новый год 1
28.11.2016 BSS представила «Мобильный Бизнес Клиент» для смартфонов 1
23.11.2016 «Светофор» - новый сервис проверки контрагентов в ДБО от BSS 1
09.11.2016 «Ангстрем» представил отечественную линейку изделий силовой электроники 1
21.10.2016 «Мегафон» рассказал о годе работы сети LTE-Advanced в Нижнем Новгороде 2
07.09.2016 «Мегафон» обеспечил покрытие LTE-Advanced во всех районах Нижнего Новгорода 2
22.07.2016 «Мегафон» продолжает развивать сети 2G и 3G в Нижегородском регионе 1
10.06.2016 «Мегафон» модернизировал сеть 4G+ на территории Нижегородского региона 1
12.01.2016 В новогоднюю ночь абоненты Центрального филиала «МегаФона» совершили около 13 млн звонков 1
05.08.2015 «МегаФон» модернизировал сеть 3G на территории Нижегородской области 1
22.07.2015 «МегаФон» обеспечил высокие скорости мобильного интернета на фестивале Alfa Future People 1
02.07.2015 «Ренессанс Кредит» внедрил в call-центре систему распознавания речи 1
01.04.2015 «Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия» 1
23.06.2014 «МегаФон» провел ВОЛС под рекой Ока 1
12.03.2013 «МегаФон» обеспечил связью Следственное управление Калужской области 1
16.11.2009 Freescale продемонстрировала свои последние технологические достижения за 2009 г. 1

Публикаций - 36, упоминаний - 38

Абрамов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8804 26
МегаФон Центральный филиал 91 11
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
Omilia 4 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
8213 1
Цифра ГК 2426 1
Теко НПК 430 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
BestDoctor - БестДоктор 21 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Золотая миля ТЦ 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Муравей ТЦ 3 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 226 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3388 4
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 502 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 98 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
BSS CORREQTS Corporate 48 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
BSS BS-Client ДБО 125 2
BSS Сервер Нотификации 20 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Skype 2067 1
Rakuten Viber 627 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 162 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
BSS Электронный офис 21 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Apple iPhone 6 4862 1
HTC One - серия смартфонов 181 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 1
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 89 1
LG G - серия смартфонов 140 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
ASUS Zenfone - серия смартфонов 80 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 47 1
Саневич Марк 8 1
Кравченко Георгий 13 1
Кузьмин Евгений 15 1
Парфенов Константин 14 1
Возмилов Андрей 8 1
Стаднийчук Ольга 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 17
Россия - РФ - Российская федерация 144195 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 50 4
Россия - ЦФО - Курская область 650 3
Европа 21767 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ЦФО - Брянская область 348 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 134 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 227 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 2
Россия - ЦФО - Орловская область 320 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 63 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 87 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 28 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 1
Дача - дачники 814 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Муравьи - Formicidae 57 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 56 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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