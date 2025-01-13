Абрамов Андрей
Абрамов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
|Саневич Марк 8 1
|Кравченко Георгий 13 1
|Кузьмин Евгений 15 1
|Парфенов Константин 14 1
|Возмилов Андрей 8 1
|Стаднийчук Ольга 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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