«Мегафон» увеличил среднюю скорость мобильного интернета на 30% для жителей крупнейших городов Подмосковья

«Мегафон» завершил проект по строительству и модернизации сети в крупнейших городах Московской области. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета для трети жителей региона.

Проект, включавший в себя строительство новых и модернизацию существующих базовых станций, а также агрегацию частот для увеличения пиковой скорости мобильного интернета, начался в апреле этого года и завершился за 4 месяца.

В результате количество базовых станций 4G в Балашихе, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске, Химках, Коломне и Электростали увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Это дало возможность ускорить мобильный интернет и улучшить качество покрытия сети, в первую очередь на территориях с новыми жилыми комплексами, темпы строительства которых в регионе продолжают расти. После модернизации существующей инфраструктуры в этих городах ёмкость базовых станций увеличилась в 3 раза, что также позволило ускорить мобильный интернет.

Около 50% всего мобильного интернет-трафика абоненты, живущие в крупнейших подмосковных городах, расходуют на социальные сети, видеоконтент и мессенджеры. Для использования этих сервисов особенно важна высокая скорость интернета, поэтому «Мегафон» объединил существующие LTE-диапазоны, что позволило увеличить пиковую скорость мобильного интернета для абонентов в 2 раза. С помощью агрегации она приблизилась к 5G.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

При планировании развития сети «Мегафон» анализирует большие данные о потреблении мобильного трафика в каждой локации и с помощью искусственного интеллекта прогнозирует дальнейший рост нагрузки. Основываясь на этих расчётах, специалисты компании определяют места, где строительство и модернизация инфраструктуры позволят улучшить качество связи для максимального числа абонентов.

«Мы уделяем большое внимание развитию сети не только в Москве, но и в Московской области, так как видим, что потребление мобильного интернет-трафика в Подмосковье растёт высокими темпами. Только за первые шесть месяцев этого года оно увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в городах-спутниках. Мы продолжаем развитие своей инфраструктуры: до конца этого года построим и модернизируем сети еще примерно в 100 населённых пунктах области», – сказал Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «Мегафона».