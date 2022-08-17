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«Мегафон» разогнал мобильный интернет на ВДНХ до скорости 5G

«Мегафон» модернизировал сеть на территории одного из крупнейших выставочных комплексов в мире — ВДНХ. Это позволило увеличить пиковую скорость мобильного интернета на 60% до 1,4 Гб/с, что сопоставимо со скоростью в сети 5G. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Только за первые шесть месяцев 2022 г. число посетителей территории ВДНХ увеличилось на 20% по сравнению с тем же периодом 2021 г., подсчитал «Мегафон» с помощью инструментов анализа big data. Одновременно растет и потребление мобильного интернет-трафика: в первом полугодии 2022 г. он увеличился на 25%, а более половины от всего потребления трафика на ВДНХ пришлось на соцсети, видеосервисы и мессенджеры.

Чтобы справиться с растущей нагрузкой на сеть и дать абонентам возможность использовать мобильный интернет во время отдыха на максимальных скоростях, «Мегафон» модернизировал сеть 4G на всей территории выставочного комплекса, увеличив емкость базовых станций в среднем в 2,5 раза.

Особое внимание было уделено самым популярным местам: входной группе, павильону «Космос» и площади у фонтана «Дружба народов». В этих локациях емкость базовых станций была увеличена до 10 раз. Это дает возможность абонентам пользоваться мобильным интернетом на самых высоких скоростях вне зависимости от количества людей поблизости.

«ВДНХ всегда был одним из главных мест притяжения жителей и гостей столицы, поэтому мы уделили развитию нашей сети в этой локации особенно много внимания. За месяц мы модернизировали базовые станции на всей территории ВДНХ, чтобы дать всем нашим абонентам возможность использовать здесь мобильный интернет на скорости, сопоставимой с 5G. До конца этого года мы увеличим скорость мобильного интернета и в других популярных туристических местах Москвы», — сказал Андрей Абрамов, директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала «Мегафона».

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Бизнес

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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