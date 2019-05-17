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ASUS Zenfone серия смартфонов

ASUS Zenfone - серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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17.05.2019 Asus представила смартфон Zenfone 6. Цена

Asus представила Zenfone 6, мощный смартфон, оснащенный поворотной камерой. Поворотная камера, установленная в
07.12.2018 Asus представила новые смартфоны ZenFone Max Pro и ZenFone Max линейки M2

Россия стала первой страной в мире, где был представлен смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2). Модель пришла на смену ZenFone Max Pro (M1). Новинка получила ап
06.12.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена

Asus представила ZenFone Max Pro (M2), полностью обновленный доступный смартфон популярной линейки, превосходя
29.06.2018 Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Цена

Asus объявила о пополнении в серии смартфонов с высокой емкостью аккумулятора ZenFone Max – новый высокопроизводительный смартфон ZenFone Max Pro оснащен мощным акк
28.06.2018 Большой экран и большой аккумулятор по доступной цене

В Российскую розницу поступил новый смартфон ASUS из линейки ZenFone. ASUS ZenFone Max Pro сочетает современные характеристики в виде восьмиядерног
20.04.2018 Линейка ASUS ZenFone 5 приходит в Россию

На российском рынке представлена новая линейка смартфонов ASUS ZenFone 5, которая включает модели ZenFone 5, ZenFone 5 Lite и ZenFone M
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом

народной мобильной конференции (MWC 2018) в Барселоне представила три новых смартфона в новой серии ZenFone 5. Все три модели получили огромный дисплей диагональю 6 дюймов (ZenFone 5 Lit
29.11.2017 Экраны растут, габариты - нет

ынке смартфонов появилась новая модель с большим дисплеем и относительно компактным корпусом - ASUS ZenFone Max Plus (M1). Новинку отличает солидный экран с диагональю 5,7 дюйма, вписанный в га
29.09.2017 Двойная виртуальная реальность ASUS ZenFone AR

Сразу две технологии дополненной реальности поддерживает смартфон ASUS ZenFone AR. ASUS ZenFone AR — это первый в мире аппарат с одновременной поддержкой тех
27.09.2017 Дзен плюс фотография

римской пресс-конференции «Мы любим фото» компания Asus представила четвёртое поколение смартфонов ZenFone. Название пресс-конференции «Мы любим фото» подчёркнуло одно из основных свойств нови
10.08.2017 По рассекреченным данным, у недорогих смартфонов Asus будут огромные камеры

Появились описания новых смартфонов Asus Смартфоны Asus Zenfone 4 Selfie и Selfie Pro появились во французской версии официального магазина компании,
05.07.2017 Asus представила смартфон ZenFone 4 Max. Цена

Asus представила смартфон Asus ZenFone 4 Max (ZC554KL) с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой эксклюзивного комплекс
29.05.2017 Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom: фотофлагман

, серебристый, розовое золото. Корпус выполнен более строго, по сравнению со смартфонами семейства ZenFone 3. Преемственность в виде концентрических zen-колец, сохранилась лишь в дизайне кнопк
07.03.2017 Asus представила новый смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom. Цена, фото

Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Zoom. Новинка выполнена в тонком корпусе, оснащена 5,5-дюймовым экраном, мощным акк
02.03.2017 Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3

необходимостью. Сразу отметим, что чехол-книжка поддерживается фирменной утилитой и делает работу с ZenFone 3 еще более удобной. На обложке — круглое отверстие, где выводятся часы и пиктограммы
29.12.2016 Asus анонсировала новый флагман линейки ZenFone на базе Qualcomm Snapdragon 821

Компания Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition, флагманскую модель линейки ZenFone нового третьего п
25.10.2016 Asus начал российские продажи смартфона Zenfone 3 Laser

Asus объявил о начале продаже смартфона Asus Zenfone 3 Laser (ZC551KL) на базе операционной системы Android 6.0 (Marshmallow) с пользовате
22.09.2016 Познай дзен в версии делюкс

Третье поколение популярной серии смартфонов ASUS ZenFone появилось на российском рынке. Третье поколение представлено широкой гаммой новейших

18.05.2016 Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон

Смартфон называется ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition. Очевидно, что произнести это уверенно и без запинки, м
26.04.2016 Будущее - уже рядом

ов будущего наверняка будет много рабочей памяти – не меньше, чем 256 гигабайт. Точно так же, как у ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition. Объём оперативной памяти составит 4 гигабайта, а проце
24.02.2016 ASUS ZenFone Zoom уничтожит "цифромыльницы"

ое расстояние объектива. К счастью, производители гаджетов это хорошо осознают. Новый смартфон ASUS ZenFone Zoom, помимо эстетичного внешнего вида и самого тонкого в мире корпуса (в своём класс
15.06.2015 Обзор смартфона ASUS Zenfone 2: назло кризису

арат большой, по-взрослому большой. Даже в сравнении с немаленьким 5,5-дюймовым смартфоном Meizu M1 ZenFone 2 больше и толще. Всё-таки толщина в 11 мм — совсем нескромно на сегодняшний день. Кр
06.01.2015 Оперативная память смартфонов достигла 4 ГБ

требительской электроники CES 2015 представила первый на рынке смартфон с 4 ГБ оперативной памяти — Zenfone 2, — а также самый тонкий в мире смартфон с 3-кратным зумом, Zenfone Zoom.

11.07.2014 ASUS ZenFone приедет в Россию в июле

Компания ASUS показала новые смартфоны ZenFone в Китае, Тайване и странах ЮВА. Линейка ASUS ZenFone состоит из трёх моделей,


Публикаций - 81, упоминаний - 278

ASUS Zenfone и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2177 46
Samsung Electronics 11069 32
Apple Inc 13165 29
Xiaomi - Сяоми 2236 27
Huawei 4677 21
LG Electronics 3735 21
Sony 6741 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 13
Google LLC 12700 11
Qualcomm Technologies 1975 11
ZTE Corporation 800 10
HTC Corporation 1512 9
Microsoft Corporation 25781 8
Lenovo Group 2447 8
Leica Camera 282 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 935 7
BBK OnePlus 298 7
BBK OPPO Electronics 485 7
MediaTek - Ralink 595 7
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 7
HMD Global - Nokia 144 6
LeEco - LeTV 61 6
МегаФон 10760 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1832 3
AKG 66 3
LeeCo Coolpad 13 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 2
Meta Platforms - Facebook 4622 2
HP Inc. 5883 2
Razer Inc 88 2
Acer Group - Acer Inc 2780 2
Lenovo Motorola 3566 2
Wacom 143 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 338 1
PocketBook International 98 1
Carl Zeiss AG 307 9
Связной ГК 1401 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2952 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
BMW Group 482 2
Евросеть 1421 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Ferrari NV 159 1
Caterpillar - 93 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
KGI Securities 50 1
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 1
Резонанс НПП 407 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1914 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26824 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 54
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10373 54
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22593 52
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13253 47
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6465 43
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 39
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 33
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1410 32
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28303 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5389 31
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6268 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8519 29
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2492 27
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10174 27
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 25
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3264 22
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Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 798 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22662 18
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 16
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13498 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10602 16
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1818 15
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