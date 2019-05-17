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ASUS Zenfone серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|17.05.2019
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Asus представила смартфон Zenfone 6. Цена
Asus представила Zenfone 6, мощный смартфон, оснащенный поворотной камерой. Поворотная камера, установленная в
|07.12.2018
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Asus представила новые смартфоны ZenFone Max Pro и ZenFone Max линейки M2
Россия стала первой страной в мире, где был представлен смартфон ASUS ZenFone Max Pro (M2). Модель пришла на смену ZenFone Max Pro (M1). Новинка получила ап
|06.12.2018
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Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M2) в России. Цена
Asus представила ZenFone Max Pro (M2), полностью обновленный доступный смартфон популярной линейки, превосходя
|29.06.2018
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Asus представила смартфон ZenFone Max Pro (M1). Цена
Asus объявила о пополнении в серии смартфонов с высокой емкостью аккумулятора ZenFone Max – новый высокопроизводительный смартфон ZenFone Max Pro оснащен мощным акк
|28.06.2018
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Большой экран и большой аккумулятор по доступной цене
В Российскую розницу поступил новый смартфон ASUS из линейки ZenFone. ASUS ZenFone Max Pro сочетает современные характеристики в виде восьмиядерног
|20.04.2018
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Линейка ASUS ZenFone 5 приходит в Россию
На российском рынке представлена новая линейка смартфонов ASUS ZenFone 5, которая включает модели ZenFone 5, ZenFone 5 Lite и ZenFone M
|28.02.2018
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ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом
народной мобильной конференции (MWC 2018) в Барселоне представила три новых смартфона в новой серии ZenFone 5. Все три модели получили огромный дисплей диагональю 6 дюймов (ZenFone 5 Lit
|29.11.2017
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Экраны растут, габариты - нет
ынке смартфонов появилась новая модель с большим дисплеем и относительно компактным корпусом - ASUS ZenFone Max Plus (M1). Новинку отличает солидный экран с диагональю 5,7 дюйма, вписанный в га
|29.09.2017
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Двойная виртуальная реальность ASUS ZenFone AR
Сразу две технологии дополненной реальности поддерживает смартфон ASUS ZenFone AR. ASUS ZenFone AR — это первый в мире аппарат с одновременной поддержкой тех
|27.09.2017
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Дзен плюс фотография
римской пресс-конференции «Мы любим фото» компания Asus представила четвёртое поколение смартфонов ZenFone. Название пресс-конференции «Мы любим фото» подчёркнуло одно из основных свойств нови
|10.08.2017
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По рассекреченным данным, у недорогих смартфонов Asus будут огромные камеры
Появились описания новых смартфонов Asus Смартфоны Asus Zenfone 4 Selfie и Selfie Pro появились во французской версии официального магазина компании,
|05.07.2017
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Asus представила смартфон ZenFone 4 Max. Цена
Asus представила смартфон Asus ZenFone 4 Max (ZC554KL) с аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой эксклюзивного комплекс
|29.05.2017
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Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom: фотофлагман
, серебристый, розовое золото. Корпус выполнен более строго, по сравнению со смартфонами семейства ZenFone 3. Преемственность в виде концентрических zen-колец, сохранилась лишь в дизайне кнопк
|07.03.2017
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Asus представила новый смартфон ASUS ZenFone 3 Zoom. Цена, фото
Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Zoom. Новинка выполнена в тонком корпусе, оснащена 5,5-дюймовым экраном, мощным акк
|02.03.2017
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Обзор флагмана от ASUS: ZenFone 3
необходимостью. Сразу отметим, что чехол-книжка поддерживается фирменной утилитой и делает работу с ZenFone 3 еще более удобной. На обложке — круглое отверстие, где выводятся часы и пиктограммы
|29.12.2016
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Asus анонсировала новый флагман линейки ZenFone на базе Qualcomm Snapdragon 821
Компания Asus представила новый смартфон Asus ZenFone 3 Deluxe Special Edition, флагманскую модель линейки ZenFone нового третьего п
|25.10.2016
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Asus начал российские продажи смартфона Zenfone 3 Laser
Asus объявил о начале продаже смартфона Asus Zenfone 3 Laser (ZC551KL) на базе операционной системы Android 6.0 (Marshmallow) с пользовате
|22.09.2016
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Познай дзен в версии делюкс
Третье поколение популярной серии смартфонов ASUS ZenFone появилось на российском рынке. Третье поколение представлено широкой гаммой новейших
|18.05.2016
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Обзор ASUS ZenFone 2 Deluxe SE: арт-смартфон
Смартфон называется ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition. Очевидно, что произнести это уверенно и без запинки, м
|26.04.2016
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Будущее - уже рядом
ов будущего наверняка будет много рабочей памяти – не меньше, чем 256 гигабайт. Точно так же, как у ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition. Объём оперативной памяти составит 4 гигабайта, а проце
|24.02.2016
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ASUS ZenFone Zoom уничтожит "цифромыльницы"
ое расстояние объектива. К счастью, производители гаджетов это хорошо осознают. Новый смартфон ASUS ZenFone Zoom, помимо эстетичного внешнего вида и самого тонкого в мире корпуса (в своём класс
|15.06.2015
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Обзор смартфона ASUS Zenfone 2: назло кризису
арат большой, по-взрослому большой. Даже в сравнении с немаленьким 5,5-дюймовым смартфоном Meizu M1 ZenFone 2 больше и толще. Всё-таки толщина в 11 мм — совсем нескромно на сегодняшний день. Кр
|06.01.2015
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Оперативная память смартфонов достигла 4 ГБ
требительской электроники CES 2015 представила первый на рынке смартфон с 4 ГБ оперативной памяти — Zenfone 2, — а также самый тонкий в мире смартфон с 3-кратным зумом, Zenfone Zoom.
|11.07.2014
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ASUS ZenFone приедет в Россию в июле
Компания ASUS показала новые смартфоны ZenFone в Китае, Тайване и странах ЮВА. Линейка ASUS ZenFone состоит из трёх моделей,
ASUS Zenfone и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 2
|Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
|Абрамов Андрей 41 1
|Члек Сергей 27 1
|Золотарев Андрей 18 1
|Малков Артемий 10 1
|Hu Samson - Ху Самсон 1 1
|Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
|Могилин Артём 6 1
|Бугаев Леонид 13 1
|Макаров Станислав 118 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Иванова Светлана 27 1
|Шальнова Елена 13 1
|Петин Роман 7 1
|Даев Павел 2 1
|Потоков Павел 3 1
|Артюх Никита 1 1
|Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
|Thébault Christophe - Кристоф Тибо 6 1
|Вольфсон Ася 5 1
|Чайка Владимир 29 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Орлик Сергей 83 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Шевченко Владимир 153 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
|Fortune Global 500 295 1
|Markets&Markets Research 113 1
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