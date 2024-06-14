«МегаФон»: аналитики выяснили, что мужчины посещают ТЦ на 40% чаще женщин

С января по май 2024 г. москвичи и жители Подмосковья стали на 42% чаще посещать торговые центры, чем за тот же период 2023 г., посчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенного мобильного трафика в крупнейших ТЦ столицы. При этом мужчины ходят туда за покупками значительно чаще, чем женщины. Больше всего ГБ посетители прокачали в торговых центрах «Авиапарк» и «МЕГА Химки». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основная возрастная аудитория торговых центров варьируется от 36 до 45 лет — на этих покупателей приходится 38% от всех визитеров. Также к покупкам в моллах тяготеет группа 46-65 лет (29%) и 26-35 лет (21%). Реже остальных посещают торговые центры зумеры (18-25 лет) и пожилые граждане (65+).

Аналитики обнаружили, что мужчины не только чаще женщин ходят за покупками в моллы, но и превосходят их числом во всех возрастных категориях, кроме 65+. Вполне возможно, что интерес женской аудитории смещается в сторону маркетплейсов, в которых ассортимент магазинов значительно больше, чем в торговых центрах.

Лидером по скачанным гигабайтам оказался ТЦ «Авиапарк». На втором и третьем месте расположились «Мега Химки» и «Европейский». В топ-5 также вошли торговые центры «Саларис» и «Афимолл Сити». География посетителей, помимо жителей столичного региона, разнообразна: больше всего трафика в ТЦ потребляют покупатели из Санкт-Петербурга, Дагестана, Саратова, Самары и Нижнего Новгорода. Вторую часть топ-10 по числу скачанных ГБ составили путешественники из Владимира, Калуги, Ростова-на-Дону, Чечни и Сургута.

Инженеры «МегаФона» непрерывно следят за нагрузкой на сеть в московских торговых центрах и при необходимости оперативно модернизируют оборудование. В этот раз апгрейд потребовался устройствам в новом ТЦ «Сказка» в Рассказовке и самом крупном столичном аутлете — «Орджоникидзе, 11». В последнем связисты развернули антенную систему, работающую в том числе и в диапазоне LTE-1800. Радиоволны этого диапазона охватывают большую площадь покрытия и лучше проникают сквозь прочные стены торговых центров.

Также специалисты обновили оборудование в крупнейшем в стране центре оптово-розничной торговли — ТК «Садовод». Там теперь доступен весь частотный спектр стандарта 4G: низкие диапазоны (LTE-800) эффективны для покрытия территорий складов с его железобетонными конструкциями, а высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — в торговых рядах, где тысячам покупателей и продавцам постоянно необходим быстрый мобильный интернет. При этом инженеры заметили, что сотрудники ТК чаще обычного разговаривают по телефону, поэтому оставили в работе диапазон 3G UMTS900, устойчивый к затуханию сигнала и обеспечивающий стабильную голосовую связь внутри помещений.

«Быстрый мобильный интернет давно стал неотъемлемой частью жизни огромного мегаполиса. Мы продолжаем снабжать современными технологиями любимые для шопинга места жителей и гостей города. В “Сказке” и “Орджоникидзе, 11” мы увеличили максимальную скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с, а на территориях “Садовода” и “Москвы” — до 400 Мбит/с и 500 Мбит/с соответственно. Это позволит покупателям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы торговых комплексов», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.