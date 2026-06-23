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Россия ЦФО Владимирская область Гусь-Хрустальный

Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный

СОБЫТИЯ


23.06.2026 Российский Центр космической связи подвергся атаке беспилотников 2
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
05.12.2024 МТС подключила к LTE более 50 сел Владимирской области 1
19.09.2024 МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области 2
25.07.2024 МТС запустила LTE в 5 малых и отдаленных селах Владимирской области 1
22.07.2024 МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области 1
03.07.2024 МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира 1
11.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром 1
07.03.2024 В Гусь-Хрустальном ускорили интернет на центральном пляже 3
09.01.2024 Цифровой гид МТС по Владимирской области отправит туристов в путешествие по десяти векам 1
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира 1
02.06.2023 Больше половины лесных пожаров во Владимирской области помог предотвратить искусственный интеллект 1
10.11.2022 ГК «Фаско+» запустила бесплатное мобильное приложение для садоводов 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
30.10.2018 Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов 1
19.12.2017 «Этлас-Софт» внедрила электронный архив «Этлас» в «РБ Групп» 1
26.06.2015 Tele2 запустил 3G во Владимирской и Рязанской областях 1
23.06.2014 «МегаФон» провел ВОЛС под рекой Ока 1
06.05.2014 «Билайн» во Владимире разогнал скорости мобильного интернета до 42 Мбит/с 1
04.04.2014 Банк «Рублев» запустил денежные переводы «Золотая Корона» 1
08.10.2013 «Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в 15 населенных пунктах Владимирской области 1
08.08.2013 «Московский Индустриальный банк» начал работать в платежной системе «Универсальная электронная карта» 1
09.04.2012 Во Владимирской области выделят 44 млн руб. на создание 6 МФЦ по предоставлению госуслуг 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
09.03.2010 «МегаФон» запустил сеть 3,5G во Владимире 1
08.02.2008 «Позитроника» открыла 2 новых магазина 1
18.01.2008 В Суздале ищут специалистов для проведения электронного голосования 1
09.03.2007 Сеть "Беталинк" увеличилась на 77 салонов 1
16.12.2005 "Скай Линк" ввел в коммерческую эксплуатацию сеть IMT-MC-450 во Владимире 1
18.03.2004 e-port начал подключать региональных операторов связи 1
08.07.2003 В России будут производить оптоволокно 1
26.06.2002 MAS Elektronik AG подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" 1
25.06.2002 MAS Elektronik подписала сервисный контракт с ФГУП "Космическая Связь" 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 10
МегаФон 10578 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
МегаФон Центральный филиал 92 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9455 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ВладТелеком 10 2
Ростелеком 10850 2
9479 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1574 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 1
Лисма - Lisma 4 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
НСК - Наша Сервисная Компания 56 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
ФОРС - Центр разработки 700 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 386 1
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2892 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Александровский Банк 25 1
Автобан ДСК ГК 20 1
Беталинк 105 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 185 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1696 1
Гарден Ритейл Сервис - Фаско 2 1
Банк Рублев 4 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Владлесхоз ГАУ ВО 2 1
Газпром ПАО 1482 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13604 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3405 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5920 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
Федеральное казначейство России 1938 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
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