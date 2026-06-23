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Россия ЦФО Владимирская область Гусь-Хрустальный
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 2
|Савушкин Алексей 46 7
|Орлова Екатерина 11 2
|Белоусов Александр 14 2
|Ли Сергей 16 1
|Мартынов Сергей 24 1
|Федорова Олеся 63 1
|Галыгин Вадим 2 1
|Большаков Василий 11 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Ляк Александр 51 1
|Розинова Раиса 16 1
|Матрёшин Алексей 7 1
|Виноградов Николай 10 1
|Федункив Марина 1 1
|Авдеев Александр 14 1
|Тарлаков Виктор 2 1
|Северухин Алексей 1 1
|Огарков Борис 7 1
|Проничев Александр 1 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Гуцериев Михаил 112 1
|Ершов Павел 37 1
|Попов Алексей 338 1
|Абрамов Андрей 41 1
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