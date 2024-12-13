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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
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Орлова Екатерина



13.12.2024 «МегаФон» улучшил покрытие на федеральных автодорогах в Новгородской области 1
08.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Боровичах Новгородской области 1
18.10.2024 «МегаФон» ускорил дороги на востоке Новгородской области 1
27.04.2024 «МегаФон»: владимирцы на 50% больше времени стали проводить на дачных сайтах 1
07.03.2024 В Гусь-Хрустальном ускорили интернет на центральном пляже 1
18.10.2023 Жители города Вязники получили новое качество связи 1
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира 1
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц 1
19.12.2016 Банк «Российский капитал» и 1С запустили партнерскую программу 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Орлова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
ИКС - Форпост 72 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 23 1
8213 1
Cisco Systems 5114 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Oracle Siebel Systems 507 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 1
Virtual office - Виртуальный офис 179 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов 285 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 1
1С:БухОбслуживание 16 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
1С:Предприниматель 13 1
Cisco Enterprise Chat and Email 1 1
Белоусов Александр 14 1
Фатьянов Алексей 1 1
Леонов Владимир 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 20 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 10 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Кольчугино 16 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гороховец 9 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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