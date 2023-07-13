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«Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира

Всего за первое полугодие 2023 г. новые базовые станции построены в четырех точках региона, благодаря чему мобильный интернет оператора появился в 20 населенных пунктах, еще в трех скорости передачи данных выросли на 20% в результате модернизации телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры «Мегафона» запустили оборудование с поддержкой 4G в микрорайоне Заклязьменский города Владимира. Работы проведены при содействии министерства цифрового развития Правительства Владимирской области и администрации областного центра.

Заклязьменский — это поселок в границах Владимира — сейчас одна из самых быстро развивающихся территорий. Здесь возводятся сразу пять жилых комплексов и элитных поселков. Покупателей недвижимости привлекает чистый воздух, красивые виды и относительная близость к деловому центру города.

Запуск нового оборудования позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета от 13% до 300%. В результате быстрее стала и загрузка онлайн-сервисов в мобильных устройствах, и скачивание «тяжелых» фото и видео. Например, двухчасовой фильм в хорошем качестве можно скачать за пять минут.

«Огуречная гора» — еще одна знаковая точка Владимира теперь также обеспечена скоростным мобильным интернетом оператора и надежной связью. Здесь введено в эксплуатацию новое телеком-оборудование, которое увеличило емкость сети на 45%. Зона его действия распространяется на жилые дома и школу №20.

Неподалеку находится новый жилой комплекс «Веризино-2», 1200 жителей которого получили надежную мобильную связь от «Мегафона», и участок федеральной трассы М-7 «Волга», где скорость мобильного интернета выросла почти в два раза.

«Наличие скоростного мобильного интернета и надежной связи является основополагающей потребностью для уверенного цифрового развития нашей области. Качество жизни, комфорт туристов, безопасность жителей – все это невозможно обеспечить без развития инфраструктуры связи», — отметил министр цифрового развития Владимирской области Александр Белоусов.

«Мы планомерно работаем над развитием сети: сначала проводим анализ загрузки, выявляем участки, где необходимо провести улучшение, после чего устанавливаем там дополнительное оборудование или расширяем частотный спектр на уже имеющемся. В этом году улучшение качества связи и скорости интернета почувствовали в общей сложности десятки тысяч жителей и туристов, приезжающих в наш регион», — сказала директор «Мегафона» во Владимирской области Екатерина Орлова.

С начала 2023 г. в регионе модернизированы базовые станции в городах Александров, Ковров и Юрьев‑Польский, в поселке Боголюбово, на турбазе в Гусь‑Хрустальном и других локациях Судогодского, Кольчугинского, Петушинского, Гороховецкого, Суздальского, Вязниковского, Собинского и Меленковского районов.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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