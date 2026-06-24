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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Владимирской области Администрация Губернатора Владимирской области органы государственной власти

Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Новый российский сканер поможет сохранить крупноформатные документы Владимирского архива 1
28.04.2025 Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
28.11.2024 Владимирский архив оцифрует метрические книги и ревизские сказки 1
01.11.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года 1
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира 1
03.05.2023 Органы исполнительной власти Владимирской области используют Directum RX 3
02.03.2023 «Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии 1
25.01.2022 Департамент цифрового развития Владимирской области переходит на AlterOffice 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
23.01.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
20.01.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за декабрь 2014 г. 2
19.12.2014 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
01.09.2014 Cпутниковые терминалы ГЛОНАСС/GPS обеспечат безопасность школьного автотранспорта во Владимирской области 2
02.10.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: сентябрь 2013 2
30.11.2012 В ЛПУ Владимирской области начали внедрять СЭД 1
18.09.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2012 года 1
02.08.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: июль 2012 1
11.08.2011 Производство светодиодных подложек по израильской технологии ALOX будет размещено во Владимире 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 1
12.07.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: июнь 2010 года 1
03.12.2009 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2009 1
11.03.2008 Cognitive Technologies разработала электронный репозиторий для Владимирской области 1
25.11.2005 Владимирская область модернизирует систему электронных госзакупок 2
01.02.2005 Реформу бюджетного учета переводят на "рельсы" ИТ 1
06.12.2004 "Электронная Россия": е-торги сэкономили Владимирской области 11,5 млн. руб. 1
21.10.2004 НАУЭТ наградил участников электронной коммерции 1
19.10.2004 20-21 октября в Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 2
16.10.2004 В Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 2
14.10.2004 20-21 октября пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 2
21.05.1999 "Парус" и администрация Владимирской области начали программу подготовки предприятий к привлечению инвестиций 2

Публикаций - 34, упоминаний - 44

Правительство Владимирской области и организации, системы, технологии, персоны:

Гранит-Центр НПП 47 4
eHouse 68 4
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 4
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 4
МегаФон 10742 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Росимущество - Управления информационных технологий 19 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
Регион-Курск Информационный Центр ГУП КО 3 1
Alfresco Software 156 1
Системы распределенного реестра ООО 5 1
РОЭЛ - Российская электротехническая корпорация 3 1
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Электронный паспорт АО 3 1
Ростелеком 10948 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Directum - Директум 1268 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
Парус Корпорация 206 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 13 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
Почта России ПАО 2370 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Гранит 57 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
РОЭЛ Консалтинг ИКГ 4 1
Точмаш ВПО - Владимирское производственное объединение 2 1
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 6
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 4
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 4
Мосгордума - Московская городская Дума 148 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 4
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 4
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 3
Администрация Омска 25 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Электронный документ - Electronic document 1579 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Оцифровка - Digitization 5185 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 79 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Архивный фонд РФ 115 4
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
ЭЛАР ЭларСкан 190 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
eHouse eMatrix 17 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 40 1
Инсофт ИВЦ - Опека АИС 2 1
Cognitive Лот - Cognitive Lot 11 1
Альт-софт - КАИСА 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Валяева Елизавета 72 3
Матвеева Татьяна 110 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Казарин Станислав 175 2
Контрабаев Артур 70 2
Гуральников Сергей 164 2
Громов Иван 102 2
Клементьев Андрей 18 2
Нечепоренко Юрий 27 2
Прокошев Андрей 32 2
Холодняков Юрий 15 2
Верховцев Артем 13 2
Андреева Валентина 10 2
Абызов Михаил 69 2
Бойко Елена 152 2
Евраев Михаил 266 2
Федулов Владислав 86 2
Махонов Александр 31 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Фомичев Олег 139 2
Никуличев Андрей 43 2
Козырев Алексей 328 2
Ермолаев Артем 379 2
Лопаткин Герман 104 2
Власов Сергей 101 2
Соколов Олег 51 2
Стрельцов Андрей 62 2
Звягина Наталья 64 2
Петрушин Андрей 110 2
Авербах Владимир 127 2
Оголь Елена 24 2
Хоробрых Андрей 12 2
Елистратов Николай 90 2
Голиков Владимир 2 1
Разумовский Дмитрий 125 1
Григорян Гагик 8 1
Дегтерева Мария 28 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Карпачев Александр 25 1
Кривошеев Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 5
Россия - ПФО - Самарская область 1577 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 4
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Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 3
Россия - ЦФО - Курская область 751 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 3
Россия - СФО - Омская область 789 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 3
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 8
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 4
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 2
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Ведомости 1466 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 4
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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