Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Владимирской области Администрация Губернатора Владимирской области органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 34, упоминаний - 44
Правительство Владимирской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Валяева Елизавета 72 3
|Матвеева Татьяна 110 3
|Дюбанов Анатолий 95 3
|Казарин Станислав 175 2
|Контрабаев Артур 70 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Громов Иван 102 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Нечепоренко Юрий 27 2
|Прокошев Андрей 32 2
|Холодняков Юрий 15 2
|Верховцев Артем 13 2
|Андреева Валентина 10 2
|Абызов Михаил 69 2
|Бойко Елена 152 2
|Евраев Михаил 266 2
|Федулов Владислав 86 2
|Махонов Александр 31 2
|Нестеренко Татьяна 42 2
|Фомичев Олег 139 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Козырев Алексей 328 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Власов Сергей 101 2
|Соколов Олег 51 2
|Стрельцов Андрей 62 2
|Звягина Наталья 64 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Авербах Владимир 127 2
|Оголь Елена 24 2
|Хоробрых Андрей 12 2
|Елистратов Николай 90 2
|Голиков Владимир 2 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Григорян Гагик 8 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Карпачев Александр 25 1
|Кривошеев Олег 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
|Ведомости 1466 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.