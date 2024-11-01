Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2024 года

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Федеральное законодательство

Указ Президента Российской Федерации от 21 октября 2024 г. N 901 «О внесении изменений в положения, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2005 г. N 1062 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

Скорректированы положения, регламентирующие вопросы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

В частности, уточнен перечень мероприятий, осуществляемых на основании решений ФСВТС. Урегулирован вопрос выдачи обязательства РФ при реэкспорте или передаче третьим странам продукции военного назначения иностранного производства. Субъект военно-технического сотрудничества наделен правом обратиться в ФСВТС с просьбой о направлении иностранному заказчику предложения о поставке продукции военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам, и (или) проведении показов (демонстраций в действии) такой продукции.

Также уточнен перечень российских организаций, осуществляющих внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения. Расширен список документов, представляемых в ФСВТС субъектом военно-технического сотрудничества до начала вывоза из РФ или из временных запасов продукции военного назначения, созданных за рубежом. Установлены основания для приостановления ФСВТС выдачи лицензии на ввоз и вывоз продукции военного назначения.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Президента Российской Федерации от 14 октября 2024 г. N 325-рп «О межведомственной рабочей группе по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ».

Решено создать межведомственную рабочую группу по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. Урегулированы вопросы ее деятельности, утвержден состав.

Речь идет о новых формах организации экономических отношений, которые характеризуются: высокой скоростью обмена информацией при совершении юридически значимых действий; разработкой хозяйствующими субъектами новых технологий и внедрением ими инноваций межотраслевого значения; существенным увеличением доли интернет-торговли, в т. ч. агрегаторов информации о товарах (услугах), сервисов размещения объявлений и иных цифровых платформ.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2024 г. N 1404 «О случаях применения отдельными юридическими лицами закрытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, случаях неразмещения отдельными юридическими лицами информации и документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 301».

Для заказчиков, в отношении которых применяется особый порядок совершения отдельных видов сделок (операций), предусмотрена возможность проводить закрытые электронные процедуры закупок. Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, а также планы-графики не будут размещаться на ЕИС в сфере закупок.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 октября 2024 г. N 1347 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном устанавливать по согласованию с Центральным банком Российской Федерации запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации, и федеральном органе исполнительной власти, в который лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, и который уполномочен предоставлять такую информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральный банк Российской Федерации, осуществлять контроль (надзор) за соблюдением требований о ее предоставлении и требований, предъявляемых к лицам, организующим деятельность майнинг-пула».

Закреплено, что ограничения на сделки с цифровой валютой устанавливаются Минфином (по согласованию с ЦБ).

ФНС при этом с первого ноября 2024 г. будет получать от майнеров информацию о получении цифровой валюты и об адресе-идентификаторе, представлять данные в Росфинмониторинг и ЦБ, контролировать соблюдение законодательства организаторами майнинг-пулов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2024 г. N 1433 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1045».

Для объектов госконтроля в области связи предусмотрена в том числе высокая категория риска. Документарная или выездная проверка будет проводиться с периодичностью раз в два года.

Уточнены критерии отнесения объектов к категориям риска.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2024 г. N 1383 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2024 г. N 506».

Уточнено, что аттестацию реестра воинского учета по требованиям защиты информации обеспечивает не Минобороны, а Минцифры. Ее проведение предусмотрено на первом этапе мероприятий по ведению реестра (а не на втором).

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках мероприятий по созданию реестра воинского учета, принадлежат Российской Федерации и регистрируются Минцифры с последующей передачей Минобороны полномочий по управлению этими правами.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от девятого октября 2024 г. N 1350 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1233».

К служебной информации ограниченного распространения отнесена несекретная информация, распространение которой может создать потенциальную угрозу интересам России, содержащаяся в документах Архивного фонда, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, а также в архивах федеральных органов, уполномоченного органа управления использованием атомной энергии и уполномоченного органа по космической деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от девятого октября 2024 г. N 1348 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1526».

Расширен состав информации, подлежащей хранению организатором распространения информации в сети «Интернет» при обеспечении функционирования коммуникационного интернет-сервиса и предоставляемой ОВД и органам ФСБ. В него включены сведения о сетевых адресах и портах пользователя, сетевых адресах и портах коммуникационного интернет-сервиса, с использованием которых осуществляются регистрация пользователей, а также прием, передача и обработка их электронных сообщений.

Постановление вступает в силу с первого января 2025 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от четвертого октября 2024 г. N 2753-р.

Информационный центр «Регион-Курск» и «МегаФон» будут предоставлять вычислительные мощности для размещения информации в системе, постоянно подключенной к интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем, а также информсистем государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

Постановление Правительства Российской Федерации от второго октября 2024 г. N 1325 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. N 589».

На Минобрнауки возложены полномочия по формированию и ведению в ГИС «Электронный бюджет» реестра субсидий на иные цели, предоставляемых РАН.

Постановление Правительства Российской Федерации от первого октября 2024 г. N 1320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Обновлен порядок функционирования портала госпрограмм. Оператором является Минэкономразвития. Портал состоит из подсистем формирования аналитических материалов; интеграции с информационными ресурсами, содержащимися в иных системах; формирования материалов для подготовки сводного годового доклада; методической поддержки; администрирования. Скорректированы требования к техническим и программным средствам портала.

Уточнен порядок формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности госпрограмм.

Поручение Правительства Российской Федерации от 21 октября 2024 г. «Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию государственной статистики».

Одобренный в целом проект Стратегии развития Росстата и системы госстатистики до 2030 г., а также проект дорожной карты по ее реализации будут доработаны к 31 октября 2024 г., после чего внесены в Минэкономразвития. В Правительство они должны быть представлены не позднее 29 ноября 2024 г. после согласования с профильными министерствами и ведомствами, Банком России и Правительством Москвы.

При доработке Стратегии нужно обратить внимание на качество данных, повышение эффективности производства статистической информации на основе эффективного клиентского пути и с учетом опыта внедрения информационных платформ, сокращение в 1,5 раза сроков обработки первичных статданных и формирования официальной статистической информации, создание сервисов прямой загрузки статотчетности из внутренних информсистем компаний и мониторинг величины административной нагрузки, связанной с предоставлением статотчетности, а также на подготовку перечней наиболее востребованных у госорганов и частных компаний статистических показателей и разработку регулярно обновляемых витрин данных для них.

Одним из инструментов реализации Стратегии станет Цифровая аналитическая платформа предоставления статданных. Ее использование существенно уменьшит отчетную нагрузку на малый бизнес.

Развитие системы госстатистики будет идти в рамках одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Финансовое обеспечение мероприятий в соответствии с параметрами нацпроекта на ближайшие 3 года будет предусмотрено в пределах 7,2 млрд руб.

Региональное законодательство

Постановление правительства Нижегородской области от девятого октября 2024 г. N 619 «Об утверждении Порядка проведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Проведение отбора осуществляется министерством социальной политики Нижегородской области на конкурсной основе в рамках предельного количества НКО, имеющих право на получение информационной поддержки.

Объявление о проведении отбора размещается Министерством на своем официальном сайте в срок не позднее чем за один рабочий день до начала срока приема заявок.

Определены требования к содержанию объявления, требования, предъявляемые к участникам отбора, к содержанию заявки, а также перечень прилагаемых к ней документов.

В целях обеспечения организации и проведения отбора создается конкурсная комиссия, состав и положение о которой утверждаются локальным нормативным актом Министерства.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Закон Республики Татарстан от 7 октября 2024 г. N 79-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан».

В соответствии с поправками в федеральном законодательстве федеральными органами исполнительной власти устанавливаются требования о защите информации, содержащейся не только в государственных информационных системах, но и в иных информационных системах госорганов, ГУПов, ГУ.

В связи с этим в законе об информационных системах и информатизации Республики Татарстан закреплено положение о запрете передачи информации из ГИС в иные информационные системы, не соответствующие требованиям о защите информации.

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами и актами Президента России.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Кировской области от девятого октября 2024 г. N 423-п «О государственной информационной системе Кировской области "Экономика Кировской области"».

ГИС «Экономика Кировской области» создана в целях комплексной автоматизации и инструментального сопровождения процессов мониторинга социально-экономического развития региона.

Определены цели, назначение и принципы ГИС, правила и условия ее использования, состав участников информационного взаимодействия, их функции, права и обязанности, а также меры по защите ГИС от несанкционированного доступа к информации и ее неправомерного использования.

Исполнительным органом, уполномоченным на создание и сопровождение ГИС, на осуществление функций оператора и администрирование определено Министерство экономического развития Кировской области. Оператором инфраструктуры центра обработки данных — КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления».

Ввод системы в эксплуатацию запланирован не позднее 27 декабря 2024 г.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Калужской области от восьмого октября 2024 г. N 590 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от 12.01.2024 N 36 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.04.2024 N 265, от 13.05.2024 N 285, от 15.07.2024 N 419, от 07.08.2024 N 478)».

Уточнены объемы финансирования государственной программы Калужской области «Обеспечение информационной открытости деятельности органов публичной власти Калужской области»: всего — 3 009 589,148 (ранее 3 008 874,928) тыс. руб., в том числе в 2024 г. -—532 123,148 (ранее 531 408,928) тыс. руб.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Московской области от 10 октября 2024 г. N 1231-ПП «Об утверждении Положения о государственной информационной системе учета начислений и платежей Московской области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере государственных информационных систем Московской области».

Определены задачи и функции, правомочия обладателя информации, полномочия Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, ответственного за создание, развитие и эксплуатацию государственной информационной системы. Установлен перечень статистической и иной документированной информации, необходимой для эксплуатации, порядок доступа к данным и взаимодействия с внешними информационными системами.

Информация, содержащаяся в системе, является государственным информационным ресурсом Московской области.

Постановление вступает в силу после дня официального опубликования.

Постановление Правительства Красноярского края от восьмого октября 2024 г. N 723-п «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 504-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие информационного общества».

Общий объем финансирования госпрограммы вырос на 41 млн руб.

Соответствующие корректировки внесены в объемы финансирования подпрограмм.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Постановление Правительства Челябинской области от восьмого октября 2024 г. N 564-П «О Порядке предоставления в 2024 г. субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение информационно-аналитических систем учета, оборудования и программного обеспечения для сельскохозяйственного производства».

Речь идет о возмещении части затрат на приобретение информационно-аналитических систем учета, оборудования и программного обеспечения для сельскохозяйственного производства.

Субсидии предоставляются в целях реализации госпрограммы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства».

Категория получателей субсидий — с/х товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Челябинской области и соответствующие критериям отбора.

Одним из условий получения субсидии является приобретение новых информационно-аналитических систем учета, оборудования, программного обеспечения по договорам купли-продажи в период с 11 июля 2023 г. по 31 июля 2024 г.

Размер субсидии за единицу оборудования не может превышать один млн руб.

Постановление Правительства Пермского края от 17 октября 2024 г. N 812-п «О внесении изменений в Положение о единой государственной архивной информационной системе Пермского края "Архивы Прикамья" (ЕГАИС "Архивы Прикамья"), утвержденное постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. N 1012-п "О единой государственной архивной информационной системе Пермского края "Архивы Прикамья" (ЕГАИС "Архивы Прикамья")».

Установлено, что единая государственная архивная информационная система Пермского края «Архивы Прикамья» создана в целях обеспечения доступа к архивным документам, автоматизации деятельности органов и организаций в сфере архивного дела.

Новой задачей создания и функционирования системы является учет архивных документов и архивных фондов государственных и муниципальных архивов Пермского края.

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Приказ Министерства цифрового развития Владимирской области от 4 октября 2024 г. N 5-н «О государственной информационной системе "Геоинформационная система Владимирской области».

Ведение пространственных данных и метаданных во Владимирской области осуществляется с использованием ГИС «Геоинформационная система Владимирской области».

Сведения, составляющие гостайну, не подлежат размещению, передаче, обработке и хранению в ГИС «ГеоИС ВО».

Задачи ГИС «ГеоИС ВО»: 1) объединение пространственных данных внутренних пользователей в ЕИС; 2) обеспечение пространственного анализа и визуализации пространственных данных; 3) обеспечение доступа граждан и организаций к пространственным данным и др.

Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от третьего октября 2024 г. N 64-16-552/24 «Об утверждении регламента информационного взаимодействия в процессе цифрового мастер-планирования территории города Москвы».

Регламент определяет требования к составу и формату информации, периодичности её передачи в автоматизированную информационную систему «Цифровой двойник» (АИС ЦД), порядок предоставления, прекращения доступа к АИС ЦД, а также порядок информационного взаимодействия в процессе цифрового мастер-планирования между участниками информационного взаимодействия — органами исполнительной власти, муниципальными органами, организациями, физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, в целях осуществления ими функций и полномочий согласно компетенции, реализации законных прав и исполнения обязанностей, а также ответственность участников информационного взаимодействия.

Данный Регламент является обязательным для органов исполнительной власти города Москвы, подведомственных им организаций, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Москвы, а также иных лиц, участвующих в развитии городской инфраструктуры, ресурсоснабжающих организаций, в том числе ответственных за реализацию государственных программ, включающих мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса и Министерства здравоохранения Кузбасса от третьего октября 2024 г. N 215/1492 «Об утверждении Порядка межведомственного информационного взаимодействия территориальных координационных центров, созданных на базе органов местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, и медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса для организации социальной реабилитации больных наркоманией».

В частности, указанные лица, проходившие специальное лечение в медицинских организациях, могут получить услуги по социальной реабилитации. Для этого медицинская организация предлагает гражданину заполнить бланк информированного согласия о передаче сведений о нем в целях получения вышеназванных услуг. После заполнения указанного документа составляется сигнальная карта. Документация поступает в Региональный координационный центр. Работники указанного учреждения проверяют сведения и направляют их в территориальный координационный центр, созданный на базе органов местного самоуправления. В вышеназванном центре принимается решение об оказании рассматриваемых услуг с последующим уведомлением об этом медицинской организации.

Участники межведомственного взаимодействия несут ответственность за достоверность передаваемой информации, а также за ее разглашение третьим лицам.

Приказ департамента информационной политики Краснодарского края от четвертого октября 2024 г. N 15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2024 году юридическим лицам, основным видом экономической деятельности которых является "Деятельность в области телевизионного и радиовещания" (код ОКВЭД 2: 60), на возмещение части затрат на оплату труда работников в апреле - сентябре 2024 г.».

Отвечающим установленным требованиям юрлицам, основным видом экономической деятельности которых является «Деятельность в области телевизионного и радиовещания», предоставят субсидии на возмещение части затрат на оплату труда работников в апреле — сентябре 2024 г.

Соискателям потребуется пройти отбор. Его проведет департамент информационной политики Краснодарского края. Способ — запрос предложений. Объявление о проведении отбора заблаговременно разместят в Интернете на едином портале бюджетной системы Российской Федерации и на официальном сайте департамента.

Утверждена форма заявки. Перечислены документы, которыми ее следует сопроводить.

Прописаны правила исчисления причитающихся сумм и правила возврата (при необходимости).

О расходовании и результативности использования предоставленных средств потребуется отчитаться.

Соблюдение получателями субсидий условий и порядка их предоставления проконтролируют.

Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 14 октября 2024 г. N 366-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 апреля 2012 года N 140-п "О едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Произведена корректировка исполнительных органов автономного округа, ответственных за информационное наполнение разделов единого сайта и наборов открытых данных.

Постановление вступает в силу с даты подписания.