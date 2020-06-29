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eHouse



29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
08.12.2014 Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» закрывает свой интернет-магазин 1
31.01.2011 Основатель Ehouse обвинил X5 Retail Group в рейдерстве 6
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи 1
26.10.2009 «Дамочка.ру» нанесла "Рамблеру" убытки и ушла к прежнему хозяину 5
15.10.2009 Владелец «Перекрестка» купил «Болеро» и 003.ru 4
11.08.2009 Ozon.ru сбавил обороты 1
14.10.2008 В Москве прошла конференция «Электронная торговля – 2008» 1
09.10.2008 eHouse купил все интернет-активы "Марты" 2
08.10.2008 Кризис: Продан лидер интернет-торговли России 2
04.03.2008 Россия: рынок интернет-рекламы вырос в 2 раза 1
08.08.2007 11 октября откроется конференция «Электронная торговля – 2007» 1
03.03.2006 "Почта России" и eHouse заключили ряд соглашений 2
18.01.2006 Rambler купил популярный сервис 2
29.11.2005 CNews получил Премию Рунета-2005 1
07.06.2005 Rambler выходит на IPO 1
01.04.2005 Интернет-магазины в России «окопались» в мегаполисах 1
31.01.2005 Интернет-универсамы в России долго не живут 1
21.10.2004 НАУЭТ наградил участников электронной коммерции 2
19.10.2004 20-21 октября в Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1
16.10.2004 В Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1
14.10.2004 20-21 октября пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1
09.03.2004 Оборот холдинга eHouse в 2003 году составил $39,9 млн. 5
02.02.2004 Холдинг «Алгоритм Групп» распродан по частям 3
17.10.2003 Straxa.net - новый магазин полисов ОСАГО 1
02.10.2003 Algorithm Group и eHouse создали eMatrix 5
21.05.2003 В Рунете появился еще один магазин для фотолюбителей 1
28.03.2003 18-19 апреля пройдет 6-ая международная конференция "Информационные технологии: перспективы для бизнеса в России" 1
27.02.2003 Приключения Orange в России 1
25.02.2003 В интернет-магазинах теперь как в «оффлайне» 1
03.02.2003 Объем продаж eHouse в 2002 году вырос на 35,5% 5
25.09.2002 В Рунете появился еще один магазин аудио- и видеотехники 1
08.08.2002 Неделя в Сети: лихорадка, киберсквоттеры и крик гиббона на Саммите 2
30.07.2002 eHouse расширяет сотрудничество с системами e-port и CyberPlat 1
26.07.2002 eHouse расстается с PayCash 6
26.07.2002 eHouse отказался от приема платежей через систему PayCash 2
05.06.2002 Подведены итоги церемонии награждения премии AdVerso Awards 1
05.10.2001 Интернет-магазин 24х7 подключился к платежной системе PayCash 1
03.10.2001 Интернет-компании продолжают дешеветь 2
17.07.2001 "Манифест" стал частью eHouse 1

Публикаций - 65, упоминаний - 118

eHouse упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4442 6
Rambler Group - Рамблер ГК 751 5
Rambler Media 111 3
IBM 8248 3
VK - Mail.ru Group 2771 3
Webmoney 472 2
VK - Mail.ru Port.ru 71 2
Армада - РБК софт 648 2
SpyLOG 80 2
Google LLC 8948 2
HP - Hewlett-Packard 3333 2
Yahoo! 3433 2
Amazon Inc - Amazon.com 2438 2
Microsoft Corporation 20288 2
Softline - Софтлайн 1683 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 1
Nvidia Corp 2826 1
GTS - Global Telesystems 37 1
Mindbox 11 1
S7 TechLab 5 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1561 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 1
Softkey - Софткей 140 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 1
Verizon - WorldCom 416 1
Micro Focus - Borland 172 1
RealNetworks 291 1
Cisco Systems 4542 1
4772 1
SAS Institute 763 1
Xerox 1000 1
Orange S.A. 856 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 1
Oracle Corporation 5639 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 539 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 673 1
Adobe Systems 1267 1
Acer Group 2082 1
Corel Corporation 318 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 14
X5 Group 615 5
X5 Group - Пятерочка 584 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 4
X5 Group - Перекресток 245 4
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 20 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 3
Почта России ПАО 1741 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
РОСНО СК 161 1
WikiMart - Викимарт 40 1
SK Group 8 1
Интеррос 22 1
Central Partnership - Централ Партнершип 28 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Белый Ветер 200 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 69 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
eBay Inc 1516 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 35 1
Enron - Enrongate 118 1
Комус 35 1
РТС - Фондовая биржа 316 1
Авто.ру - Auto.ru 72 1
Формула Кино - Синема Парк 24 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 151 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 78 1
АльфаСтрахование СГ 223 1
Альфа-Групп 579 1
Евросеть 1310 1
Volvo Cars 187 1
Ингосстрах СПАО 269 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 660 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 1
CyberPlat - КиберПлат 325 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2173 4
Правительство Москвы 783 3
Мосгордума - Московская городская Дума 97 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 693 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 233 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 126 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 575 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1527 2
Kubernetes 313 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 728 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 391 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1728 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 527 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 193 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 690 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 1
Paycash - Пейкэш - российская электронная платёжная система 90 5
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 574 3
Rambler Price.ru 42 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 476 2
Google AdSense 104 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 95 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 1
Redis СУБД 47 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 832 1
Яндекс.Едадил 13 1
Яндекс.Плюс 44 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 1
Яндекс.Практикум 4 1
Yandex DataSphere 5 1
Symantec MessageLabs 81 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 464 1
Linux OS 6990 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 876 1
PHP - Язык программирования 397 1
1С-Битрикс - Битрикс24 213 1
Apache Hadoop 339 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 112 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 295 1
Яндекс.Диск 119 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 101 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Webmoney Transfer 147 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 1
Yandex DataLens 9 1
Nvidia GeForce GTX 2866 1
Аитов Тимур 184 3
Кочетков Владислав 222 2
Басов Алексей 114 2
Зайцева Анна 63 2
Потанин Владимир 30 1
Носик Антон 88 1
Овчинников Борис 116 1
Морейнис Аркадий 5 1
Кузовкин Алексей 152 1
Куприянов Алексей 8 1
Башкеев Алексей 7 1
Долгов Владимир 51 1
Мучник Феликс 60 1
Лещинский Ян 4 1
Дарахвелидзе Петр 14 1
Нуралиев Борис 240 1
Себрант Андрей 19 1
Онищук Александр 10 1
Казак Максим 153 1
Беляев Алексей 21 1
Делицын Леонид 107 1
Худавердян Тигран 67 1
Волож Аркадий 206 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 22
Россия - Российская федерация - РФ 76300 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 5
Германия - Федеративная Республика 6767 4
Чехия - Чешская Республика 879 2
Украина 5155 2
Нидерланды 1708 2
Европа Восточная 2685 2
Сингапур - Республика 1407 2
Финляндия - Финляндская Республика 1396 2
Швеция - Королевство 1526 2
Словакия - Словацкая Республика 317 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1947 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 2
Чехия - Прага 120 1
Европа Северная - Скандинавия 415 1
Африка Южная 251 1
Европа Западная 1190 1
Австрия - Австрийская Республика 889 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 1
Россия - УФО - Тюменская область 725 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 326 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 1
Австрия - Вена 106 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 1
Россия - СФО - Новосибирск 2783 1
Израиль 1288 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1670 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Дания - Королевство 777 1
Япония 6703 1
Европа 6447 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2198 16
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 1
СИЗО - Следственный изолятор 70 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 187 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 7
Открытые системы ИД 102 2
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 2
Коммерсантъ - Издательский дом 730 2
ZDnet 551 2
Ведомости 265 1
РИА Новости 703 1
НТВ - Телекомпания 261 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 237 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 76 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
Bloomberg 927 1
The Register 1198 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
Авторадио 11 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 194 1
РГБ - Российская государственная библиотека 56 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c до 11.2021 годы.
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