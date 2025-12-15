Разделы

Симонова-Емельянова Любовь


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Ростелеком» и ФРИИ изучили каким, должен быть образовательный кластер будущего 1
19.03.2007 22 марта откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Симонова-Емельянова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
eHouse 68 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 1
Yandex - Яндекс 8449 1
Google LLC 12264 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
Артон Консалтинг 7 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 115 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5395 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Морейнис Аркадий 19 1
Носик Антон 106 1
Бокарев Тимофей 36 1
Чистов Кирилл 17 1
Вирин Федор 25 1
Уколов Михаил 13 1
Ломизе Евгений 10 1
Тагиев Руслан 11 1
Себрант Андрей 23 1
Сатин Дмитрий 24 1
Кохановский Роман 3 1
Ковалев Роман 2 1
Спивак Сергей 11 1
Ткачева Наталья 1 1
Труфанов Михаил 2 1
Падалкин Алексей 2 1
Воробьев Андрей 185 1
Басов Алексей 115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
