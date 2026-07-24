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АйТи АО Фирма АйТи Информационные технологии

АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии

АйТи представляет собой группу компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, системной интеграцией и предоставлением ИТ-услуг. Компания была основана в 1990 году и за годы своей деятельности трансформировалась в холдинг, объединяющий несколько направлений бизнеса.

В 2018 году на базе группы "АйТи" была создана новая структура - группа компаний "Аплана". В 2023 году значительная часть активов и команды "Аплана", включая сооснователя Тагира Яппарова, перешла под управление компании Softline, образовав новое подразделение SL Soft.

Компания разрабатывает различные программные продукты, включая:

Технологический стек включает как собственные разработки, так и интеграцию с решениями других вендоров. Компания работает над совместимостью своих продуктов с решениями российских разработчиков, таких как R-Vision, "Газинформсервис", InfoWatch и другими.

В сфере услуг "АйТи" предоставляет:

Среди заметных проектов можно отметить автоматизацию сетей АЗС, внедрение систем контроля привилегированного доступа для крупных предприятий и организаций, разработку отраслевых решений для различных секторов экономики.

Конкурентами компании на рынке являются:

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 176 дел, на cумму 9 665 921 334 ₽*

Судебные дела (176) на сумму 9 665 921 334 ₽*
в качестве истца (89) на сумму 2 748 191 725 ₽*
в качестве ответчика (65) на сумму 462 045 224 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 Искусственный интеллект начал круглосуточно контролировать безопасность производства питания для московских больниц

Компания «АйТи Империал» объявила о завершении первого этапа внедрения интеллектуальной системы видеоаналитики на базе технологий машинного зрения на одном из крупнейших предприятий, выпускающих готовое

12.05.2026 «Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы п
28.04.2026 Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

100 раз превышают размер обеспечительных мер». Проблемы Softline связаны с обанкротившейся группой «АйТи» и Роскомснаббанком Согласно документам из картотеки «Электронное правосудие», определен
03.04.2026 Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M

Помирились и попрощались Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между кредиторами и владельцем ООО «Катюша Ай ти», разработчика первого в России защищенного принт-сервера с отечественным процессором, материнской платой и ПО. Решение было принято 26 марта 2026 г. Дело о банкротстве «Катюша Ай ти

19.03.2026 Разработчик «АйТи Бастион» подвел итоги 2025 года
13.03.2026 РАУ ИТ завершила сделку по приобретению «АйТи План»: интегратор усилил экспертизу в фармацевтике и химпроме

К РАУ ИТ присоединилась компания «АйТи План», работающая на рынке более 15 лет. Сделка расширила экспертизу интегратора в автоматизации фармацевтических производств, дистрибьюции лекарств, химической промышленности. В
05.03.2026 «Основа-АйТи» автоматизировала учет финансово-хозяйственной деятельности в сетевой компании на 2000 пользователей

Команда «Основа-АйТи» реализовала проект внедрения автоматизированной комплексной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ключевой энергетической компании Республики Татарстан. Об этом CNews
05.12.2025 «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» до версии 1.8

Компания «АйТи Бастион» обновила ПК «Синоникс» до версии 1.8. Среди обновлений — поддержка промышленного протокола Modbus TCP, новые режимы проверок файлов, трансграничная передача данных и другие улучше
27.11.2025 «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку по основам цифровой грамотности и искусственного интеллекта для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова. В рамках стажировк
06.11.2025 «АйТи Бастион» представила новую версию СКДПУ НТ со встроенным менеджером паролей

Разработчик «АйТи Бастион» сообщил об обновлении PAM-системы СКДПУ НТ до версии 2.3.3. Релиз включает в систему менеджер паролей «Персональные сейфы», а также предлагает возможность кастомизации отдельных э
28.10.2025 «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» автоматизировали обработку событий ИБ через интеграцию «Синоникса» с SIEM-системой KUMA

Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» объявили об успешной интеграции программного комплекса «Синоникс» с Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Сочетание решений позвол
23.10.2025 «АйТи Бастион» обновил СКДПУ НТ «Шлюз доступа»

Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о релизе новой версии подсистемы СКДПУ НТ «Шлюз доступа». Ключевой акцент обновления — повышение безопасности системы. Теперь решение базируется на Astra Linux SE 1.7.7 и
25.09.2025 «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и YuChat объявляют о партнерстве в сфере ЕdТech и корпоративных коммуникаций

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и компания YuChat, разработчик современного корпоративного мессенджера с функцией видеосвязи, объявляют о начале партнерства. В рамках сотрудничеств
03.09.2025 Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании

«АйТи-Тандем», поставщик решений, сервисов, ПО и оборудования для обеспечения информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта
08.08.2025 Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний

Образовательная экосистема Академия АйТи FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) в рамках «Летней школы цифровой трансформации HR» организовала бесплатное онлайн-обучение руководителей и специалистов по работе с персоналом. Цель п
29.07.2025 «АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион» реализовал механизмы собственной двухфакторной аутентификации (2FA) на основе алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password) в своем решении СКДПУ НТ. Это позволит бизнесу повысить
23.07.2025 Prof-IT Group и «АйТи Бастион» подписали партнерское соглашение

Российский интегратор Prof-IT Group и компания «АйТи Бастион», разработчик решений в области информационной безопасности, объявляют о начале стратегического партнерства. Новое сотрудничество направлено на укрепление позиций сторон на рынке И
23.07.2025 «Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer

Специализированный ИБ-интегратор «Айти Таск» пополнил портфель решений китайским продуктом Jump Server — платформой для управления привилегированным доступом (PAM). Новое партнерство позволяет решать более широкий спектр задач

17.07.2025 Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт»

абный проект по замене иностранного ПО на отечественные решения. Инициатором выступила региональная команда Министерства цифрового развития. В проекте участвовали Центр Цифровых Технологий, компания «АйТи-Опт» и разработчик решения — «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект по импортозамещению системного программного обеспечения в органах государственной власти Уд
11.07.2025 «АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ

«АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ. В версии 2.3.2 разработчики сделали акцент на гибкость и масштабируемость. Ключевые обновления коснулись архитектуры платформы, функционала двухфак
24.06.2025 «АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7

«АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7. В новой версии программного комплекса появились дополнительные функции для повышения безопасности, расширены возможности интеграци
23.06.2025 Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО

Как Softline приобретал «Тест АйТи» Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла параметры сделки по приобретению компании «Тест АйТи». За 75% долю компании было предоставлено краткосрочное отложенное вознаграждени
09.06.2025 «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными»

Образовательная экосистема «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) представляет новую образовательную программу «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» — один из первых в России ку
04.06.2025 «Аквариус» и «АйТи Бастион» договорились о реализации программного комплекса «Синоникс» на базе российской аппаратной платформы

Группа компаний «Аквариус» и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компаний программный комплекс «Синоникс» будет реализован на базе аппаратной платформы «Аквариус». Об эт
21.05.2025 «АйТи Бастион» представила продукт для централизованного управления секретами

Компания «АйТи Бастион» выпустила «Персональные сейфы» — новое решение для централизованного и защищенного хранения корпоративных секретов: паролей, сертификатов, ключей. Система позволит бизнесу безопас
13.05.2025 «АйТи Бастион» представила ИБ-решение для малого и среднего бизнеса

чки поставок крупных холдингов. Они нуждаются в надежной защите персональных и критичных данных, но сталкиваются с высокой текучестью кадров и ограниченным бюджетом на безопасность. Решение компании «АйТи Бастион» позволяет в автоматическом режиме контролировать доступ к корпоративным ИТ-сервисам, фиксировать действия привилегированных пользователей, а также прерывать их сессии в случае сов
23.04.2025 «АйТи Бастион» подвела итоги 2024 года

Российский разработчик «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за 2024 г. – выручка впервые превысила 2 млрд руб. В 2024 г. компания обновила основные решения СКДПУ НТ и «Синоникс», нарастила базу заказчиков и рас
14.04.2025 «АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015

Компания «АйТи Бастион» объявила о получении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В начале 2025 г. сертификационный орган «Тест-С.-Петербург» провел аудит системы менеджмента качест
06.03.2025 Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Мы существенно обогнали национальный сегмент ИБ по темпам роста

отивостоять злоумышленникам. Мы как интеграторы должны в режиме нон-стоп повышать уровень своей экспертизы и своих знаний, расширять портфель наших продуктов — услуг и решений. Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Объем рынка интеграции будет расти как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе CNews: Как вам удалось расти существенно быстрей рынка при наличии вокруг серьезных и активных к
12.02.2025 Разработчик «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс»

Компания «АйТи Бастион» сообщает о релизе версии 1.6 средства информационного обмена «Синоникс», предназначенного для автоматизации передачи данных и файлов между информационными системами из несвязанных
10.02.2025 «АйТи Бастион» присоединился к Консорциуму по исследованию технологий ИИ

Разработчик систем информационной безопасности «АйТи Бастион» подписал договор с «Национальным технологическим центром цифровой криптографии» (НТЦ ЦК) о вступлении в Консорциум по ИИ, куда входят российские ИТ-компании и вузы РФ. На данный м
28.01.2025 «Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии

«Ред Софт» и «АйТи-Опт» объединили усилия для продвижения и внедрения отечественных программных решений в Удмуртской Республике. Компании совместно работают над проектами по цифровой трансформации региона. П
26.12.2024 Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года

защиты от внешних и внутренних угроз. Успешно прошли испытания на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» и платформы контроля привилегированных доступов от «АйТи Бастион» СКДПУ НТ. Обе системы сертифицированы ФСТЭК России и подходят для использования на объектах КИИ. Также заказчикам предлагается совместное использование PAM-платформы СКДПУ НТ с пр
25.12.2024 Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа»

Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и повышения уровня безопасности. В ответ на запрос пользователей специалисты «АйТи Бастион» провели модернизацию компонентов, влияющих на производительность и удобство использования решения по контролю удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители «АйТи
29.10.2024 «АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA

Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ресурсов и обеспечение безопасности да
04.10.2024 Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов

ьных рабочих столов на базе Basis Workplace в прозрачном режиме: то есть без необходимости ручного управления каждым отдельным доступом и пользователем. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион». В ходе выполнения сценариев и испытаний интегрированных систем инженеры обеих компаний реализовали полную цепочку подключения – от рабочей станции пользователя с установленным на
27.09.2024 «Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей

етевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для комплексного решения задач по управлению зарядными станциями для электромобилей ООО «АйТи Чардж». Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион». Документ подписали генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор и генеральный директор О
26.09.2024 Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода

Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на
20.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

19.09.2024 ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве

Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом


Публикаций - 1520, упоминаний - 1982

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25807 183
IBM - International Business Machines Corp 9705 142
9626 118
Softline - Софтлайн 3761 112
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 110
Oracle Corporation 7088 105
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 100
АйТи Бастион - IT Bastion 155 99
Крок - Croc 1965 95
АйТи - Аплана Группа компаний 184 88
Cisco Systems 5372 83
SAP SE 5607 80
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 78
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5676 75
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1448 72
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 69
Ростелеком 10979 64
Docsvision - ДоксВижн 1061 63
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 60
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1487 50
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15883 48
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1141 48
Directum - Директум 1273 45
InterTrust - ИнтерТраст 336 43
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 41
Dell EMC 5195 40
TerraLink - ТерраЛинк 292 38
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 37
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 132 35
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 33
Alfresco Software 156 33
АйТи-Ойл 36 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9520 33
Компьюлинк ГК - Compulink 456 31
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1124 30
Yandex - Яндекс 9277 30
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 29
Системы документооборота 522 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3110 27
Google LLC 12733 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8904 63
Почта России ПАО 2375 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 29
Газпром ПАО 1495 28
ГПБ - Газпромбанк 1278 25
Альфа-Банк 1983 24
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 23
Роснефть НК - нефтяная компания 562 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 19
ПСБ - Промсвязьбанк 965 18
РЖД - Российские железные дороги 2100 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 920 17
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 14
Транснефть 335 13
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 13
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 13
Газпром нефть 731 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 513 13
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 12
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 12
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1263 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 12
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 690 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 11
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1932 10
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 621 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2436 10
Мосэнерго ПАО 132 9
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 9
ВТБ - ВТБ24 671 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13938 131
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5726 71
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5444 70
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2888 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6570 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3444 40
Федеральное казначейство России 1950 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 35
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3590 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4961 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 29
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1548 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1305 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3699 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2340 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2870 19
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3948 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 18
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5985 17
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1541 17
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1173 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2341 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 985 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2135 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 12
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 12
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 411 11
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3074 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 10
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 783 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1524 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 361 9
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 818 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 409 6
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6516 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 294 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Цифровой промышленник - консорциум 2 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 157 1
OIN - Open Invention Network 24 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 91 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54170 593
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36393 529
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14017 366
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25970 277
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33618 233
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35259 227
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12899 200
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12321 185
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24519 167
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13987 151
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 151
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12239 147
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7852 145
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18211 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26449 142
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1455 134
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8687 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28375 125
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13186 115
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 111
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13753 102
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5885 98
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8310 95
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10240 95
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13405 94
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7745 84
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23012 84
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10722 84
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7244 81
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3593 80
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13003 74
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13097 73
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22962 73
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 69
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8355 67
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4340 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14805 64
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9543 62
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3599 62
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5671 59
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 153
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 100
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 100 82
Intersoft Lab - Референт 157 76
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6310 71
Linux OS 11576 67
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 65
Microsoft Windows 16936 63
Google Android 15291 60
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 58
Apple iOS 8604 54
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 38
Apple iPad 4018 38
Microsoft Windows 2000 8678 36
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 36
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 35
Microsoft Office 4190 35
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1694 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 348 35
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2559 33
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1803 33
СКБ Контур - Контур.Фокус 1370 27
АйТи СКС - Монтаж структурированной кабельной системы 25 24
Microsoft Dynamics 1197 22
IBM FileNet 140 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1106 22
Oracle Java - язык программирования 3478 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5767 21
Microsoft Dynamics CRM 564 19
АйТи Бастион - Синоникс 24 19
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 156 19
Software AG - ARIS Platform 180 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1789 17
Новые облачные технологии - МойОфис 961 17
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1613 17
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 739 16
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 946 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2448 15
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 74 15
Яппаров Тагир 111 88
Орлик Сергей 83 49
Романов Дмитрий 69 43
Курьянов Сергей 162 34
Бочкарев Сергей 72 29
Каменнова Мария 45 24
Лысенко Эдуард 317 24
Михеев Дмитрий 40 23
Касимов Игорь 22 22
Гуральников Сергей 164 20
Вайнштейн Виктор 38 20
Путин Владимир 3462 20
Козырев Алексей 328 19
Подбуцкий Георгий 44 19
Деянышев Вадим 19 19
Рейман Леонид 1066 19
Новожилов Александр 21 18
Ведев Дмитрий 19 18
Кесельбренер Леонид 52 18
Родин Константин 34 18
Никифоров Николай 1138 18
Комиссаров Дмитрий 250 17
Разумовский Дмитрий 125 17
Морозов Игорь 59 17
Чучелов Андрей 44 17
Авербах Владимир 127 16
Бейлезон Олег 32 15
Медведев Дмитрий 1665 15
Шадаев Максут 1213 15
Евраев Михаил 266 14
Ипатов Вадим 84 14
Мацоцкий Сергей 180 13
Никуличев Андрей 43 13
Чачава Александр 124 12
Опенышева Светлана 64 12
Попов Алексей 339 12
Якимчук Сергей 30 12
Рязанов Александр 22 11
Краснов Михаил 87 11
Алекперов Вагит 44 11
Россия - РФ - Российская федерация 166923 1029
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 316
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54847 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 136
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19591 121
Европа 24992 71
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 58
Украина 7935 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3463 41
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3474 41
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1445 40
Германия - Федеративная Республика 13242 40
Россия - СФО - Новосибирск 4892 38
Казахстан - Республика 6074 37
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1320 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19225 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 32
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 29
Франция - Французская Республика 8184 27
Беларусь - Белоруссия 6314 24
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1929 24
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2376 23
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3591 22
Россия - ПФО - Пензенская область 643 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4497 20
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2848 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 19
Россия - ЮФО - Ростовская область 1792 19
Япония 13819 19
Финляндия - Финляндская Республика 3702 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 19
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 18
Европа Восточная 3139 18
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3143 17
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2073 16
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 34
TAdviser - Центр выбора технологий 474 20
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
CNews TV 747 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1143 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1273 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2449 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
РОИ - Российская общественная инициатива 85 3
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 3
Открытые системы ИД 176 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Ведомости 1491 3
IDG - International Data Group 117 2
Известия ИД 775 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 95 2
Sputnik 59 2
ComputerWorld 144 2
Компьютерра 45 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Intelligent Enterprise 27 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 2
Bloomberg 1633 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 446 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 677 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
AppleInsider 400 1
Госрасходы - портал 70 1
Roem.ru - Роем.ру 49 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
Сноб 7 1
Phreaker.Pro 2 1
CVE Details 4 1
Автокод (портал) 41 1
Belga News Agency - Бельга - Информационное агентство Бельгии 1 1
News Corp - News Corporation 221 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8634 145
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4006 80
Gartner - Гартнер 3661 46
IDC - International Data Corporation 4992 37
Forrester Research 834 17
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
CNews Рынок ИТ-услуг 171 7
IDC Russia - IDC Россия 183 4
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 4
Real Story Group 15 4
Markets&Markets Research 113 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Wainhouse Research 40 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 855 2
Harris Interactive 81 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
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Gartner ECM 4 2
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 146 1
Microsoft Research 145 1
Forrester Wave 45 1
Frost & Sullivan 207 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 295 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 750 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 464 4
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 94 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 463 4
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 305 3
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РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
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