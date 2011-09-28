Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ

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Рекламная Сеть Яндекса (РСЯ) — система, которая позволяет публиковать на страницах ресурсов-партнеров рекламные объявления. РСЯ «умеет» учитывать поведение и прошлые запросы пользователей, что позволяет ей размещать максимально релевантную рекламу. Работает РСЯ с 2005 года и уже к 2018 году в Рунете она стала самой масштабной и популярной рекламной сетью. Каждый день на сайтах-партнерах РСЯ пользователям показывается более 1 миллиарда рекламы в самых разнообразных форматах. Кроме публикации рекламных блоков на сайтах-партнерах РСЯ позволяет размещать рекламу в мобильных приложения от Яндекса и его партнеров, а также публиковать видеорекламу. Рекламу в РСЯ размещают владельцы самых разнообразных бизнесов. Они должны помнить о следующем:
- каждая реклама проходит модерацию;
- она должна соответствовать требованиям площадки и не нарушать закон;
- на сайте РСЯ есть список товаров и услуг, которые запрещено рекламировать — его нужно изучить;
- сам процесс модерации занимает несколько часов, но чем больше будет объявлений. тем больше времени потребуется на их проверку;
- решение о публикации или запрет на публикацию рекламодатель получает на электронную почту.
|28.09.2011
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«Рекламная сеть Яндекса» платит партнерам «Яндекс.Деньгами»
Компания «Яндекс» объявила о том, что в «Рекламной сети Яндекса» появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему «Яндекс.Деньги». «Уча
|23.06.2011
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«Яндекс» и «Рамблер» стали партнерами
ня «Рамблер» начал использовать на своих сервисах поисковые технологии «Яндекса» и присоединился к «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). По словам представителей «Яндекса», подключение «Рамблера» к Р
|21.04.2011
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«Яндекс» обновил технологию подсчета показов рекламы на сайтах РСЯ
объявила о том, что запустила новую технологию учета показов рекламных блоков на сайтах партнеров «Рекламной сети «Яндекса», которая учитывает время показа пользователю рекламного блока. Так,
|29.09.2008
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Рекламной сети Яндекса исполнилось 2 года
Компания «Яндекс» подвела итоги второго года полномасштабной работы своей Рекламной сети (РСЯ). За этот год ежемесячное число переходов пользователей с сайтов-участников РСЯ на сайты рекламодателей выросло втрое. Ежедневно больше 10 млн. пользователей видят объявления «Яндекс
|25.08.2008
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РСЯ начала считать показы по-новому
Компания «Яндекс» объявила о том, что с 21 августа в «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) учитываются показы только тех блоков контекстных объявлений, ко
|07.08.2008
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«Яндекс» предложил контролировать бюджет на сайтах РСЯ
ставок. Механизм позволит точнее контролировать свои расходы при работе с тематическими площадками «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Начиная с 6 августа, в настройках рекламной кампании можно ука
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