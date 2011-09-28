Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ

Рекламная Сеть Яндекса (РСЯ) — система, которая позволяет публиковать на страницах ресурсов-партнеров рекламные объявления. РСЯ «умеет» учитывать поведение и прошлые запросы пользователей, что позволяет ей размещать максимально релевантную рекламу. Работает РСЯ с 2005 года и уже к 2018 году в Рунете она стала самой масштабной и популярной рекламной сетью. Каждый день на сайтах-партнерах РСЯ пользователям показывается более 1 миллиарда рекламы в самых разнообразных форматах. Кроме публикации рекламных блоков на сайтах-партнерах РСЯ позволяет размещать рекламу в мобильных приложения от Яндекса и его партнеров, а также публиковать видеорекламу. Рекламу в РСЯ размещают владельцы самых разнообразных бизнесов. Они должны помнить о следующем:

каждая реклама проходит модерацию;

она должна соответствовать требованиям площадки и не нарушать закон;

на сайте РСЯ есть список товаров и услуг, которые запрещено рекламировать — его нужно изучить;

сам процесс модерации занимает несколько часов, но чем больше будет объявлений. тем больше времени потребуется на их проверку;

решение о публикации или запрет на публикацию рекламодатель получает на электронную почту

