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Яндекс Реклама Яндекс Рекламная сеть РСЯ

Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ

 

Рекламная Сеть Яндекса (РСЯ) — система, которая позволяет публиковать на страницах ресурсов-партнеров рекламные объявления. РСЯ «умеет» учитывать поведение и прошлые запросы пользователей, что позволяет ей размещать максимально релевантную рекламуРаботает РСЯ с 2005 года и уже к 2018 году в Рунете она стала самой масштабной и популярной рекламной сетью. Каждый день на сайтах-партнерах РСЯ пользователям показывается более 1 миллиарда рекламы в самых разнообразных форматах. Кроме публикации рекламных блоков на сайтах-партнерах РСЯ позволяет размещать рекламу в мобильных приложения от Яндекса и его партнеров, а также публиковать видеорекламу. Рекламу в РСЯ размещают владельцы самых разнообразных бизнесов. Они должны помнить о следующем:

  • каждая реклама проходит модерацию;
  • она должна соответствовать требованиям площадки и не нарушать закон;
  • на сайте РСЯ есть список товаров и услуг, которые запрещено рекламировать — его нужно изучить;
  • сам процесс модерации занимает несколько часов, но чем больше будет объявлений. тем больше времени потребуется на их проверку;
  • решение о публикации или запрет на публикацию рекламодатель получает на электронную почту.
     

28.09.2011 «Рекламная сеть Яндекса» платит партнерам «Яндекс.Деньгами»

Компания «Яндекс» объявила о том, что в «Рекламной сети Яндекса» появился новый способ выплат для физических лиц – теперь партнерское вознаграждение можно получать не только на банковский счет, но и через систему «Яндекс.Деньги». «Уча
23.06.2011 «Яндекс» и «Рамблер» стали партнерами

ня «Рамблер» начал использовать на своих сервисах поисковые технологии «Яндекса» и присоединился к «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). По словам представителей «Яндекса», подключение «Рамблера» к Р
21.04.2011 «Яндекс» обновил технологию подсчета показов рекламы на сайтах РСЯ

объявила о том, что запустила новую технологию учета показов рекламных блоков на сайтах партнеров «Рекламной сети «Яндекса», которая учитывает время показа пользователю рекламного блока. Так,

29.09.2008 Рекламной сети Яндекса исполнилось 2 года

Компания «Яндекс» подвела итоги второго года полномасштабной работы своей Рекламной сети (РСЯ). За этот год ежемесячное число переходов пользователей с сайтов-участников РСЯ на сайты рекламодателей выросло втрое. Ежедневно больше 10 млн. пользователей видят объявления «Яндекс
25.08.2008 РСЯ начала считать показы по-новому

Компания «Яндекс» объявила о том, что с 21 августа в «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ) учитываются показы только тех блоков контекстных объявлений, ко
07.08.2008 «Яндекс» предложил контролировать бюджет на сайтах РСЯ

ставок. Механизм позволит точнее контролировать свои расходы при работе с тематическими площадками «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ). Начиная с 6 августа, в настройках рекламной кампании можно ука

Публикаций - 60, упоминаний - 78

Яндекс Реклама и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 60
Telegram Group 1983 5
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 3
Прогноз 1650 3
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Oracle Corporation 6687 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Nvidia Corp 3487 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
Google LLC 11775 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Microsoft Corporation 24624 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
eHouse 68 1
Addreality - Эддреалити 45 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
X Corp - Twitter 2845 1
Технологии Будущего 149 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 9
Uber 330 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 5
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
MLU B.V. 14 2
Партия еды 6 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Renault Groupe 158 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 50
Data monetization - Монетизация данных 1624 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 74 9
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 7
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 87 7
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
AdTech - Retargeting - Ретаргетинг - Remarketing - Ремаркетинг 13 3
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 276 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 24
Яндекс.Маркет 937 13
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 12
Google Android 13994 11
VK - Яндекс.Дзен 188 10
Яндекс.Радар 29 10
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
Яндекс.Плюс 191 4
Яндекс.Лавка 231 4
Яндекс.Едадил 20 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 3
Яндекс.Дисплей 5 3
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 3
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
Uber Eats - UberEATs 36 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 49 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 2
Яндекс.Здоровье 22 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 11 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 2
Linux OS 9936 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Apache Hadoop 427 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Yandex DataLens 37 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
Волож Аркадий 251 7
Худавердян Тигран 91 4
Савков Леонид 32 2
Попов Дмитрий 31 2
Данилов Николай 5 2
Класс Андрей 1 1
Мосин Владимир 5 1
Башкеев Алексей 17 1
Лещинский Ян 4 1
Мелкумова Ася 17 1
Омельницкий Борис 9 1
Потепко Вячеслав 5 1
Шулейко Даниил 16 1
Третьяков Алексей 15 1
Ломизе Евгений 10 1
Галеев Сергей 32 1
Сурыгина Марина 7 1
Пасынков Никита 3 1
Сорокина Анна 10 1
Тарнавский Виктор 4 1
Мирзаев Михаил 1 1
Коверзнев Олег 3 1
Чекалов Михаил 1 1
Зборовская Ольга 1 1
Скорняков Антон 3 1
Лейзерович Вера 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Беларусь - Белоруссия 5638 8
Казахстан - Республика 5525 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 5
Украина 7608 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Ближний Восток 2943 2
Израиль - Тель-Авив 112 1
Европа Восточная 3075 1
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Европа Южная, Ближний Восток и Африка - SEMEA - Southern Europe, Middle East and Africa - SEEMEA - Southeastern Europe, Middle East and Africa - Южная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка 3 1
Узбекистан - Республика 1726 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 11
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 11
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Fashion industry - Индустрия моды 239 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Webmaster - Вебмастер 126 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Астрахань 24 - телеканал 1 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком Wi-Fi.ru 9 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
NEWSru.com 229 1
comScore 379 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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