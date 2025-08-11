Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голоднюк Владислав
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|«Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования 1
|08.08.2025
|«Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж и ИИ-ассистентом 1
Голоднюк Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8113 2
|Яндекс.Лавка 267 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 278 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1555 1
|Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 88 2
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1292 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1106 1
|Соколов Артем 51 1
