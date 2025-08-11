Разделы

Голоднюк Владислав


УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 «Яндекс» разработал платформу для создания интернет-магазинов с ИИ-ассистентом без навыков программирования 1
08.08.2025 «Яндекс» запустил платформу для создания интернет-магазинов с готовой инфраструктурой продаж и ИИ-ассистентом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Голоднюк Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8113 2
Яндекс.Лавка 267 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 278 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1555 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 496 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7345 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5107 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2676 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 165 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2138 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 88 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1292 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1106 1
Соколов Артем 51 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 381 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 946 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 328 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 551 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 277 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1632 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2042 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
Россия - УФО - Свердловская область 1673 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45010 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3106 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7936 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1820 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 1
Россия - ПФО - Самарская область 1418 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 735 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1961 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1366 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 946 1
Россия - УФО - Челябинская область 1349 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1494 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 337 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 462 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 994 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7801 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 167 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 326 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 238 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Fashion industry - Индустрия моды 307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5294 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2556 1
