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Стромов Валерий
|27.02.2025
|«Яндекс» выделяет автономный транспорт в отдельное направление 1
|29.09.2023
|«Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха» 1
Стромов Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7447 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Рубин Илья 1 1
|Гусаков Алексей 10 1
|Аникин Александр 19 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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