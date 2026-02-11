Разделы

Гусаков Алексей


СОБЫТИЯ


11.02.2026 «Яндекс» открывает новый сезон стажировок и на четверть расширяет набор на ML-направление 1
12.11.2025 «Яндекс» запускает акселератор для высокотехнологичных стартапов студентов и молодых ученых 1
28.02.2025 Техническим директором бизнес-группы «Поиска» и рекламных технологий «Яндекса» стал Алексей Гусаков 1
31.01.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ инструмент, способный снизить до 20% расходы на обслуживание серверов 1
30.01.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ решение, которое помогает бизнесу сократить расходы на серверы до 20% 1
27.06.2024 «Яндекс» запускает CodeRun — тренажер для развития навыков разработки и аналитики 1
27.06.2024 «Яндекс» запускает CodeRun — тренажер для развития навыков разработки и аналитики 1
14.12.2023 Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке 1
12.10.2023 YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз 1
29.09.2023 «Яндекс» представляет новых технических директоров «Поиска», «Рекламы» и «Райдтеха» 1
07.09.2023 «Яндекс» представил новую версию собственной языковой модели — YandexGPT 2 1
05.04.2023 «Яндекс» выпустил бета-версию 0.1.4 приложения «Шедеврум» для генерации изображений с помощью нейросети 1
20.09.2022 «Яндекс» обновил поиск на базе модели CS YATI 1

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

