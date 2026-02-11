Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гусаков Алексей
СОБЫТИЯ
Гусаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8596 12
|GitHub 989 2
|Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 22 1
|OpenAI 407 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
|Joom - маркетплейс 19 1
|Мохов Олег 3 2
|Дубко Никита 2 2
|Аникин Александр 22 2
|Стромов Валерий 4 1
|Рубин Илья 1 1
|Ященко Иван 4 1
|Масюк Дмитрий 16 1
|Борисов Никита 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158352 3
|Россия - ЦФО - Ивановская область - Палех 11 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
|Yandex Research 9 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.