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Индексная книга (каталог) CNews*
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MLOps MMLU Massive Multitask Language Understanding


13.03.2025 «Сбер» представил GigaChat 2.0 1
25.10.2024 Сбербанк представляет GigaChat MAX — персональный помощник, собеседник, соавтор и консультант для каждого 1
19.07.2024 OpenAI выпустил компактную и самую экономичную модель искусственного интеллекта 1
28.05.2024 «Яндекс» представил YandexGPT Lite третьего поколения 1
26.04.2024 Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз 1
28.03.2024 «Яндекс» представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT 1
29.02.2024 Антон Анпилов -

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта

 1
20.02.2024 Коммуникационная платформа SberJazz использует возможности GigaChat для повышения продуктивности корпоративных онлайн-встреч 1
19.10.2023 «Сбер» усовершенствовал GigaChat — качество ответов значительно улучшилось 1
12.10.2023 YandexGPT 2 набрала на ЕГЭ балл, необходимый для поступления в вуз 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7483 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 2
Telegram Group 2055 1
OpenAI 236 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 72 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 4
Unsplash 867 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3953 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 389 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2035 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7159 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4797 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5464 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11502 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6794 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5130 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1745 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9249 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7679 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5928 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1054 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1432 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 213 4
СалютДевайсы - GigaChat 206 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 484 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 79 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 2
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 29 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 2
OpenAI ChatGPT 368 2
Google Android 14106 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2989 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Microsoft Outlook 1394 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 288 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 29 1
Yandex DataSphere 26 1
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Яндекс.Бизнес 34 1
Apple Vision Pro 23 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 36 1
Белевцев Андрей 65 2
Филиппов Денис 54 2
Ященко Иван 4 1
Гусаков Алексей 11 1
Анпилов Антон 18 1
Kemper Jonathan 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 6
Физика - Physics - область естествознания 2660 3
Английский язык 6683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2873 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
Экономический эффект 1082 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1578 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 58 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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