Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps MMLU Massive Multitask Language Understanding
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Белевцев Андрей 65 2
|Филиппов Денис 54 2
|Ященко Иван 4 1
|Гусаков Алексей 11 1
|Анпилов Антон 18 1
|Kemper Jonathan 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.