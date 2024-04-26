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Нейросетевыми функциями «Яндекс Браузера» воспользовались 55 млн раз

В феврале 2024 г. «Яндекс» первым в России нативно встроил генеративные нейросети в массовый пользовательский продукт — «Яндекс Браузер». Теперь он умеет создавать тексты и изображения, пересказывать видео и статьи, а также распознавать QR-коды в видео. К концу квартала пользователи 55 млн раз применили нейросетевые функции браузера. Например, функцию краткого пересказа они использовали 27,3 млн раз, а нейроредактирование и генерацию картинок — по 3,8 млн раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В I квартале компания продолжила развивать нейросети и внедрять их в свои сервисы. В феврале пользователям «Поиска» стали доступны быстрые ответы, которые создаются с помощью модели семейства YandexGPT – это одно из самых масштабных внедрений нейросети в продукты компании за этот период. Быстрые ответы помогают сэкономить время на поиске информации, а благодаря нейросети лучше справляются со сложными и комплексными вопросами.

В марте «Яндекс» выпустил новое семейство генеративных моделей Yandex GPT 3, первая нейросеть которой – YandexGPT 3 Pro — по качеству сравнима с моделями мировых лидеров в сегменте генеративного ИИ. По замеру YaMMLU_ru — русскоязычной версии открытого международного бенчмарка MMLU — нейросеть Yandex GPT 3 правильно ответила на 63% вопросов, в то время как LlaMA 2 70В — на 59%, а GPT 3,5 Turbo — на 58%.

Сейчас модели семейства YandexGPT работают в 16 сервисах «Яндекса», помогая пользователям и бизнесам в решении разных задач. Например, в почте нейрофильтр на основе YandexGPT составляет дайджест самых важных входящих писем, а в «Маркете» помогает продавцам составить описание товаров. Также нейросеть резюмирует отзывы на товары в поиске и помогает создавать тексты для рекламных объявлений в «Яндекс Директе».

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