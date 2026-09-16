И никаких очередей в единственное окно. Старейший российский навигатор мутировал в конкурента «Почты России» и начал доставлять посылки

Навигатор 2ГИС, существующий с 1999 г., получил новую функцию. Теперь через него можно отправлять посылки – партнерами являются крупнейшие логистические компании, включая СДЭК. Нововведение позволит многим россиянам отказаться от услуг «Почты России» по доставке посылок.

2ГИС запустил доставку посылок

Отечественный навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о внедрении новой функции доставки посылок. Она работает на базе основного приложения 2ГИС и доступна как на Android, так и на iOS.

Найти новшество можно прямо на экране построения маршрута – оно реализовано в в виде отдельного раздела с доставкой. «Сервис покажет предложения разных логистических компаний, минимальную стоимость и время, когда отправление заберут и доставят – курьером или через пункты выдачи», – сказали CNews представители 2ГИС.

За помощью к конкуренту

Для отправки посылки нужно выбрать маршрут ее следования и кликнуть по кнопке «Доставка». После этого на экране появится список сторонних логистических компаний, которые могут привезти посылку по выбранному адресу.

2ГИС Доставка встроена в окно навигации

Что примечательно, отправить посылку можно хоть в соседний дом – в 2ГИС предусмотрена возможность доставки в черте населенного пункта, откуда осуществляется отправка.

К моменту выпуска материала пользователям было доступно всего три компании – перевозчика, одна из которых напрямую связана с главным конкурентом 2ГИС на рынке отечественных навигационных систем. В списке есть СДЭК, versta.io и «Яндекс Доставка» – она принадлежит интернет-холдингу «Яндекс», который развивает «Яндекс Навигатор».

Представители 2ГИС уверяют, что в будущем список компаний, через которые можно отправить посылку, будет расширяться. Сроки появления в этом перечне других участников рынка 2ГИС не раскрывает.

А «Почты» нет

Обратим внимание, в списке партнеров 2ГИС нет «Почты России» – самой известной отечественной компании по доставке посылок. Она знаменита одновременно и длинными очередями в отделениях, где регулярно открыто одно-два окна, и тем, что ее представительства есть даже в самых отдаленных населенных пунктах России.

Rohit Choudhari / Unsplash Сервисов доставки посылок становится все больше

Помимо «Почты России» в списке партнеров к моменту выхода материала не было и маркетплейсов. Как известно, свой сервис доставки посылок есть у Wildberries, Ozon и «Авито».

Спустя 27 лет

2ГИС – это старейший отечественный навигационный сервис из ныне функционирующих. Компания «Дубльгис» была основана в 1998 г., а сам навигатор увидел свет годом позже, в 1999 г., то есть 27 лет назад.

Свое нынешнее название 2ГИС получил в 2011 г. в результате масштабного ребрендинга. До этого его величали «Дубльгис».

К моменту выхода материала 2ГИС почти полностью принадлежал Сбербанку. Как сообщал CNews, в сентябре 2020 г. банк купил 71,94% акций «Дубльгис» через свою «дочку» – компанию «Цифровые технологии». Сумму сделки стороны не раскрыли.

На деле доля Сбербанка была еще выше. В результате сделки шестилетней давности 3-процентную долю в компании «Дубльгис» приобрело совместное предприятие банка и холдинга VK, который на тот момент назывался Mail.ru Group.

Оставшиеся 25% компании в сентябре 2020 г. поделили между собой ее основатели и менеджмент. В сентябре 2025 г. «2ГИС» лишился своего создателя – Александр Сысоев внезапно избавился от своей доли и покинул компанию.

Существует отличная от нуля вероятность, что покупателем доли Сысоева выступили структуры Сбербанка. На это указывают источники Forbes.