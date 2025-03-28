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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гаврилов Даниил


28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гаврилов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7531 1
Google DeepMind 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7454 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1203 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14163 2
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 60 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 288 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 479 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 115 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1607 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 165 1
Ивашкевич Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 1
США - Калифорния - Беркли 282 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 40 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29604 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
Тинькофф - Центральный университет 11 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 956 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 12 1
NeurIPS 10 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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