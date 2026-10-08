Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202694
ИКТ 15726
Организации 11915
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3600
Системы 27093
Персоны 88450
География 3156
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2860
Мероприятия 894

OpenAI API

OpenAI - API

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.10.2026 В Selectel представили единую ИИ-платформу с новыми сервисами для инференса 1
30.09.2026 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских лоукод-платформ с ИИ 1
28.09.2026 Orion soft усилила возможности StarGuard AI 1.2 для анализа безопасности больших языковых моделей и корпоративных файлов 1
17.09.2026 R-Vision разработал ИИ-инструмент для переноса правил корреляции 1
09.09.2026 В Digital Q.Agents появился ИИ-секретарь для протоколирования и анализа встреч 1
27.08.2026 «Рег.облако» перевел доступ к нейросетям на оплату по токенам 1
13.08.2026 Потребление китайских LLM в России выросло более чем в 11 раз 1
07.08.2026 Миллион токенов контекста и 753 млрд параметров: первые итоги работы новых моделей в «Турбо Облаке» 1
06.08.2026 В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога 1
22.07.2026 Бизнесу стала доступна одна из самых мощных русскоязычных моделей GigaChat 3.5 Ultra 1
22.07.2026 Новая база знаний и поддержка внешних LLM: «Лаборатория Касперского» расширила возможности своей SIEM-системы 1
17.07.2026 MWS Cloud развернула GLM 5.2 в собственном облаке 1
15.07.2026 «Турбо Облако» запустило сервис с доступом к современным ИИ-моделям и оплатой по факту потребления 1
06.07.2026 «Группа Астра» выпустила платформу для запуска ИИ-моделей внутри защищённого контура 2
02.07.2026 Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели 1
Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года 1
28.04.2026 5 трендов контейнерной разработки в 2026 году 1
22.04.2026 Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы 1
17.04.2026 От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16 1
24.03.2026 MWS Cloud открывает доступ к одной из крупнейших опенсорсных LLM в мире 1
11.02.2026 Почему эффект для бизнеса дают не чат-боты, а встроенные в процессы агенты 1
03.12.2025 Как компании создают вертикальных ИИ-ассистентов внутри своей экосистемы 1
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов 1
20.11.2025 Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам 1
27.10.2025 GreenData представила конструктор для создания корпоративных ИИ-ассистентов с управляемой безопасностью GreenBox 1
15.09.2025 Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям? 1
14.08.2025 Cloud.ru временно открыл бесплатный доступ к open source LLM, включая 120B от OpenAI и Qwen3-480B 1
13.08.2025 Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.5 в каталоге Evolution Foundation Models 1
07.04.2025 MTS AI начинает продажи внешним клиентам ИИ-ассистента для разработчиков 1
31.03.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ новую версию модели YandexGPT 5 Lite — она ускорит ИТ-разработку и научные исследования 1
21.03.2023 Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi 1
09.02.2023 Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату 1
22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:

OpenAI 623 11
Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 39 7
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 260 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 330 4
Microsoft Corporation 25886 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 673 4
Google LLC 12820 4
Anthropic 225 3
Moonshot AI 14 3
Alibaba Group 482 3
Hugging Face 86 2
MiniMax Group 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5734 2
Microsoft Corporation - GitHub 1107 2
Diasoft - Диасофт 1184 2
Selectel - Селектел 565 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 409 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 207 2
GreenData - Гриндата 92 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Orion soft - Орион софт - 350 1
Рунити 125 1
Mistral AI 16 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 64 1
n8n 15 1
SpaceX - Cursor 66 1
Вебпрактик - Webpractik 1 1
Ростелеком 11062 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Yandex - Яндекс 9405 1
Apple Inc 13307 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Check Point Software Technologies 839 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 962 1
McKinsey & Company Int 299 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 235 1
Cisco Systems - Splunk 78 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1841 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 49 1
Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5786 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24038 33
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1600 21
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5399 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7486 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18400 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24811 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8808 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 220 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1500 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18324 7
MLOps - Foundation models - Базовая модель - модель машинного обучения, которая обучена на огромных наборах данных 27 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36019 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12491 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5137 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2645 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6727 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4761 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1345 5
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 244 4
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1337 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1484 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10073 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10874 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3248 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3026 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14198 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1251 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1175 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16754 4
Управляемость - Manageability 2360 3
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 109 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8520 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2881 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8419 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14454 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1963 3
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 155 11
OpenAI - GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 225 8
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 380 6
Moonshot AI - Kimi 26 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 628 5
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack - Cloud.ru Evolution ML Inference - Cloud.ru Evolution Data Platform - Cloud.ru Evolution Container Apps - Cloud.ru Evolution Container Security 102 4
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 83 4
OpenAI - ChatGPT 780 3
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 141 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 28 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 161 3
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 118 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 87 2
Selectel - AI-server - ИИ-сервер 12 2
LangChain 12 2
Google DeepMind - Gemma 13 2
Microsoft Office 4241 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 809 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2573 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 2
Docker - Платформа распределённых приложений 572 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 503 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 71 2
Kubernetes Helm - Helm Chart - Helm чарт - менеджер пакетов 41 2
Microsoft Corporation - GitHub Copilot 43 1
Linux Foundation - CNCF - Argo CD 10 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 304 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 105 1
Сбер - Сбербанк Технологии - SaluteRPA 14 1
Рунити - Рег.ру - Рег.облако - REG.ru VPS - Облачные серверы REG.RU 68 1
R-Vision SIEM - R-Vision Security Information and Event Management 46 1
PIX Robotics - PIX Master 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 57 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 73 1
Kaspersky Container Security 25 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 15 1
i-Free - Just AI - Caila MLOps-платформа 3 1
Kaspersky Investigation and Response Assistant - KIRA 9 1
Т1 Иннотех - Сайбокс - Платформа управления ИИ-моделями 15 1
OpenAI - Codex 10 1
Воронин Павел 205 3
Тугов Александр 26 2
Юдин Дмитрий 38 2
Мартынов Евгений 45 1
Золотарева Ксения 16 1
Маркелов Илья 10 1
Пивоварова Юлия 6 1
Обломский Глеб 6 1
Подшибякин Дмитрий 6 1
Тишонко Алексей 2 1
Перевалов Александр 5 1
Зыкин Андрей 6 1
Векессер Никита 14 1
Кобик Михаил 14 1
Нестеров Борис 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Колбин Евгений 88 1
Лобоцкий Михаил 53 1
Карпович Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54203 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11784 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 9002 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2814 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12450 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 496 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2382 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6697 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16386 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 336 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18443 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4102 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1720 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11518 2
Философия - Philosophy 543 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2587 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1420 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12032 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5852 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6697 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7965 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3168 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4054 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2529 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10573 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4680 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5866 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27721 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5689 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5561 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 640 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3104 1
Экономический эффект 1413 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58573 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 383 1
Ars Technica 451 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2697 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще