Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenAI API
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 35
OpenAI и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1841 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9096 1
|Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 49 1
|Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 14 1
|Воронин Павел 205 3
|Тугов Александр 26 2
|Юдин Дмитрий 38 2
|Мартынов Евгений 45 1
|Золотарева Ксения 16 1
|Маркелов Илья 10 1
|Пивоварова Юлия 6 1
|Обломский Глеб 6 1
|Подшибякин Дмитрий 6 1
|Тишонко Алексей 2 1
|Перевалов Александр 5 1
|Зыкин Андрей 6 1
|Векессер Никита 14 1
|Кобик Михаил 14 1
|Нестеров Борис 1 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Колбин Евгений 88 1
|Лобоцкий Михаил 53 1
|Карпович Сергей 8 1
|Ars Technica 451 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8683 2
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.