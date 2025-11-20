Разделы

Cloud.ru запустил Evolution AI Factory в коммерческую эксплуатацию по доступным ценам

Провайдер облачных сервисов и ИИ-технологий Cloud.ru запустил в коммерческую эксплуатацию Cloud.ru Evolution AI Factory — среду для внедрения решений на основе генеративных нейросетей. Теперь сервисы предоставляются на основе доступных тарифов, с гарантированным уровнем сервиса (SLA), круглосуточной поддержкой и возможностью масштабирования нагрузки. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

AI Factory состоит из шести взаимосвязанных сервисов, необходимых для полного цикла работы с ИИ. Сервис AI Agents предоставляет возможности для запуска агентов, отвечающих за самостоятельное выполнение задач, принятие решений и взаимодействие с другими системами в проектах пользователя. Также пользователям AI Factory доступен каталог открытых больших языковых моделей Foundation Models. В него входит более 20 популярных моделей, в том числе российская GigaChat и open source модели из других линеек. Доступ к моделям реализован через OpenAI API. Сервис ML Inference позволяет быстро развернуть модели из каталога Hugging Face, а также собственные модели. Для работы и экспериментов с машинным обучением, запуска и тестирования ML-гипотез есть сервис Evolution Notebooks на базе JupyterLab. Дообучение моделей под специальные задачи бизнеса происходит в сервисе ML Finetuning. За использование только собственных данных пользователя для повышения точности ответа моделей отвечает сервис Managed RAG.

Средняя цена на популярные открытые большие языковые модели составляет 35 руб. за входной и 70 руб. за выходной млн токенов (наименьшая единица, на которую слово или фраза могут быть разбиты при обработке LLM).

«С запуском Evolution AI Factory российские компании получают не просто доступ к современным инструментам искусственного интеллекта, а возможность быстрее и эффективнее переводить инновационные идеи в реальную практику. Теперь ресурсы для создания и промышленного внедрения ИИ-решений становятся доступными компаниям любого масштаба. Мы уверены, что это значительно ускорит развитие прикладных ИИ-технологий в бизнесе и откроет новые перспективы для российского рынка», — сказал Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

