ZeBrains выпустила EVA 2.1

Компания ZeBrains, разработчик ИИ-решений и корпоративного ПО, представила версию 2.1 корпоративной мультиагентной ИИ-платформы E.V.A. Главная идея обновления: дать компаниям возможность быстро автоматизировать процессы, которые годами оставались в списке «когда-нибудь потом». Сотрудник описывает задачу своими словами, E.V.A. собирает сценарий с ИИ-агентами, а команда проверяет его и запускает. Об этом CNews сообщил представитель ZeBrains.

Почти в каждой компании есть процессы, которые давно пора автоматизировать: сверка данных из «1С», сбор отчётов из нескольких систем, разбор входящих писем и заявок, подготовка типовых документов. Но до них не доходят руки. ИТ-отдел загружен приоритетными проектами, классическая разработка обходится дорого, а пока задача ждёт очереди и проходит все согласования, бизнес-эффект успевает устареть.

E.V.A. 2.1 меняет порядок работы: ИТ подключает системы и задаёт правила доступа, а отделы сами запускают сценарии под свои задачи.

EVA — единая рабочая среда, в которой сотрудники передают рутинные задачи ИИ-агентам, а компания задаёт правила их работы. Платформа закрывает два уровня автоматизации: процессы всей компании. Агенты работают по единым правилам политики безопасности, права, интеграции, модели и расходы управляются централизованно; self-автоматизация сотрудников. Специалист сам собирает агента под свою задачу, без программирования и без очереди в ИТ-отдел. При этом агент получает ровно те права, которые есть у самого сотрудника.

В одной платформе работают десятки сценариев для разных отделов: проверка договоров и сравнение редакций для юристов, скоринг кандидатов и разбор интервью для HR, контроль дебиторки и сверка данных в «1С» для финансов, конкурентные листы из КП для закупок, обработка заявок сервис-деска и анализ логов для ИТ, утренние сводки и отчёты для руководства.

Команда пересобрала «Цифровой офис EVA»: теперь платформа сама собирает агентов под процессы компании, пишет себе новые навыки и подключается к нужным системам.

EVA Studio. В EVA Studio сотрудник описывает процесс словами, без программирования. Платформа задаёт уточняющие вопросы, собирает схему агента и при необходимости пишет код для его действий. Сотрудник видит шаги сценария, может изменить их и проверить результат пробным запуском. Готовые сценарии работают по расписанию, по событию или по запросу, а история запусков сохраняется.

EVA Desktop. Агент устанавливается на компьютер сотрудника, работает с локальными файлами прямо в папках, действует с разрешения пользователя и работает над задачей в фоне.

Каталог MCP-подключений. В базовую поставку входят готовые коннекторы к «1С», «Битрикс24», Naumen, Microsoft Exchange, Jira, Confluence и другим системам. Любую систему с поддержкой MCP можно подключить за минуты.

Глубокая работа с «1С». EVA читает данные из базы, готовит отчёты и вносит данные в «1С».

Готовые сервисы в коробке. Расшифровка аудио и видео, распознавание документов и сканов (OCR) и корпоративная база знаний с ответами со ссылкой на источник доступны сразу после установки.

Расширение без ограничений. Если нужного навыка или подключения нет, EVA напишет его сама.

Персональное рабочее место. Сотрудник собирает свои панели: календарь из Exchange, задачи из Jira, ворклоги на одном экране.

Голосовой режим. Задачу можно проговорить вместо того, чтобы печатать.

Обновлённый чат. Рабочие пространства, очередь сообщений и план действий, который агент согласует с пользователем перед длинной задачей.

Платформа поддерживает LLM с OpenAI-совместимым API, развёрнутые в контуре компании или в выделенном облаке.

EVA строится как единый контур, правила в котором определяет компания: кто и к каким системам имеет доступ, какие модели доступны и сколько можно тратить токенов.

Российское ПО. Платформа включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры, запись №35478. Это позволяет использовать её в проектах импортозамещения и закупках, где требуется отечественное ПО.

Работа в контуре заказчика. EVA разворачивается на собственных серверах компании или в выделенном облаке.

Права не шире, чем у сотрудника. Агент действует только в рамках прав пользователя. Вход выполняется через AD/LDAP, поэтому при смене должности доступы обновляются автоматически.

Мультитенантность. Сотрудник не увидит документы, к которым у него нет доступа.

Подключения под контролем администратора. Ключи хранятся в зашифрованном виде, а подключения проверяются на промпт-инъекции.

Защита данных. Чувствительные данные маскируются до отправки во внешнюю модель.

Прозрачные расходы. Администратор задаёт месячные бюджеты в рублях на сотрудника и отдел и видит, кто и сколько тратит. Все запросы фиксируются в журнале, который нельзя изменить.

По опыту клиентов ZeBrains, объём рутины заметно снижается уже с первыми агентами, а внедрение окупается за 2–5 месяцев: агенты для проектной документации, BPMN-схем и отчётности по проектам сократили время на администрирование проектов на 40%; цифровой секретарь, который ищет документы по смыслу запроса и назначает встречи по свободным слотам, сократил время на поиск информации на 80% и повысил eNPS на 7%; агент для обработки коммерческих предложений высвободил 70% времени тендерного отдела; агент поддержки сотрудников ресторанной сети сократил число заявок на 60%, а время ответа с 20 минут до одной; агенты, которые обрабатывают письма страховых компаний и заносят данные в медицинскую систему клиники, сократили время обработки на 95%.

В сумме ИИ-агенты на базе решений ZeBrains освободили клиентам более 70 тыс. человеко-часов. Решения о результатах работы агентов по-прежнему принимают люди: агенты забирают рутину, а финальная проверка остаётся за сотрудниками.

«Мы хотим, чтобы EVA стала лидером среди корпоративных мультиагентных платформ по сочетанию возможностей и стоимости. В версии 2.1 мы сделали шаг, о котором нас просили клиенты: теперь агента может собрать сам сотрудник, без программиста, а компания при этом сохраняет полный контроль над правами, данными и расходами», – сказал Рамиль Зайнеев, сооснователь и генеральный директор ZeBrains.