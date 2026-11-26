MWS Cloud, входит в «МТС Web Services» (MWS), добавила модель DeepSeek V4.1 Flash в каталог GPT Model Hub. Модель предназначена для разработки программного обеспечения, создания ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов, в которых важны скорость, качество работы с кодом и экономичная обработка больших объёмов запросов. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

В GPT Model Hub доступна актуальная версия модели DeepSeek V4.1 Flash 1017 с контекстным окном до 1 млн токенов. Это позволяет работать с большими документами, объёмными кодовыми базами и длинной историей взаимодействия с ИИ-агентом. Модель мультимодальная и, помимо текста, принимает на вход изображения, например скриншоты, графики и сканы документов.

DeepSeek V4.1 Flash построена на архитектуре MoE (Mixture of Experts) и содержит 552 млрд параметров. При этом на каждый токен активируется только их часть, около 8 млрд при обработке входных данных и 16 млрд при генерации ответа, что снижает вычислительные затраты, особенно при большом объёме входных данных. По результатам агентских тестов, опубликованным разработчиком, DeepSeek V4.1 Flash превосходит DeepSeek V4 Pro, а в ряде тестов и другие флагманские модели. Такие тесты оценивают способность модели планировать действия, использовать внешние инструменты, работать с кодом и выполнять многошаговые задачи.

Разработчики могут использовать модель для генерации и анализа кода, поиска ошибок, рефакторинга, написания тестов, работы с SQL и технической документацией. Она также подходит для создания ИИ-агентов, которые изучают структуру проекта, обращаются к инструментам и выполняют последовательность операций.

Компании могут применять DeepSeek V4.1 Flash в корпоративных ассистентах, RAG-системах, чат-ботах и сервисах автоматической обработки информации. С помощью модели можно искать ответы во внутренних базах знаний, классифицировать обращения клиентов, анализировать документы, логи и отзывы, а также готовить черновики ответов службы поддержки.

Стоимость использования модели с НДС составляет 112,24 руб. за 1 млн входящих токенов и 451,40 рубля за 1 млн исходящих. Например, обработка 10 тыс. обращений в поддержку, по 1 тыс. входящих и 300 исходящих токенов на каждое, обойдётся примерно в 2,5 тыс. руб. Для запросов с 1:00 до 7:00 по московскому времени действует ночной тариф, который до 30% ниже дневного.

Модель доступна через OpenAI-совместимый API, а запросы обрабатываются в инфраструктуре MWS Cloud в российском контуре. Пользователи могут подключать её к своим сервисам без самостоятельного развёртывания и обслуживания GPU-инфраструктуры.