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Облака Искусственный интеллект
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Beget запустил ИИ-шлюз в облаке для подключения языковых моделей к продуктам и бизнес-процессам

Облачный провайдер Beget запустил «ИИ-шлюз» — сервис, который помогает разработчикам и бизнесу внедрять искусственный интеллект в приложения и рабочие процессы без развертывания отдельной ИИ-инфраструктуры. Решение предназначено для команд, которым необходимо подключать языковые модели к своим инструментам, проверять идеи и запускать ИИ-функции.

ИИ-шлюз предоставляет доступ к нескольким крупным языковым моделям (LLM) через единый OpenAI-совместимый API. Пользователи могут выбирать модель под конкретную задачу, без необходимости менять способ интеграции при переключении между моделями, и использовать готовые интеграции и SDK. Управление моделями и API-ключами доступно в панели Beget.

Сервис поддерживает несколько сценариев применения:

Боты и ассистенты: подключение LLM к сервисам поддержки и внутренним помощникам.

ИИ-функции в продуктах: генерация текстов, подготовка кратких пересказов, ответы на вопросы и обработка контента.

Автоматизация задач: обработка и классификация данных с помощью языковых моделей в скриптах и рабочих процессах.

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Прототипирование и MVP: проверка идей и тестирование AI-функций без отдельной инфраструктуры.

Стоимость использования зависит от выбранной модели и рассчитывается по количеству входящих и исходящих токенов. Средства списываются с баланса аккаунта по факту потребления. Для контроля расходов пользователи могут установить месячный лимит для API-ключа. В дальнейшем Beget планирует добавить подробную статистику, которая позволит отслеживать потребление по отдельным ключам и моделям.

«Мы видим, что ИИ всё чаще нужен нашим клиентам в повседневной работе. Особенно это заметно по росту числа установок собственных ИИ-агентов на базе OpenClaw или Hermes. При этом подключать модели по отдельности долго и неудобно, особенно небольшой команде или одному человеку. В ИИ-шлюзе разные модели доступны через один API, а средства за их использование списываются с того же баланса, что и за остальные услуги Beget. Так проще начать и легче понять, сколько это стоит», — отметил Андрей Гуляев, продакт-менеджер облачной платформы Beget.

ИИ-шлюз уже доступен в панели управления Beget. Для начала работы необходимо выбрать модель, создать API-ключ и отправить первый запрос через единый OpenAI-совместимый API.

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