Selectel представил инференс-совместимые кластеры в сервисе Managed Kubernetes — решение, которое упрощает запуск приватных моделей в Kubernetes с GPU. Готовые инструкции и манифесты, подготовленные инженерами Selectel, позволяют развернуть инференс-платформу в два шага: сначала настраивается вся инфраструктура, а затем остается запустить необходимую модель. Возможность настроить геораспределенные кластеры обеспечивает устойчивость сервиса: компоненты работают в нескольких регионах, повышая непрерывность его работы. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Решение закрывает весь инфраструктурный слой приватного инференса. Раньше запуск модели в собственном ИТ-контуре компании занимал до нескольких недель: нужно было вручную подбирать совместимые версии компонентов, настраивать мониторинг и конфигурировать серверы с графическими ускорителями. Теперь вся инфраструктура разворачивается автоматически, система самостоятельно создает узлы управления, серверы с GPU и набор инструментов для отслеживания работы.

Чтобы запустить модель, достаточно заполнить один конфигурационный файл — указать модель, тип GPU и число ее копий. Kubernetes сам выберет подходящие графические ускорители, загрузит модель из защищенного хранилища и подготовит ее к работе. Готовая модель доступна по стандартному OpenAI-совместимому API, привычному для разработчиков ИИ-приложений. Благодаря этому время запуска сокращается с нескольких недель ручной работы до одного часа.

Решение ориентировано на компании, которые развивают собственные ИИ-продукты и запускают модели в приватном контуре. Сервис легко интегрируется и с другими продуктами Selectel: облачными GPU-серверами и объектным хранилищем, что позволяет собирать полный стек ИИ-приложения на инфраструктуре одного провайдера.

«Инференс в продакшене требует специфической инфраструктуры: правильные GPU-серверы, балансировка нагрузки, отказоустойчивость, масштабирование. Мы собрали весь наш многолетний опыт в этом вопросе в готовый сервис — инференс-совместимые кластеры Kubernetes, чтобы клиенты могли сфокусироваться на развитии своих продуктов, а не заниматься настройкой инфраструктуры», — сказал Дмитрий Исаев, менеджер продукта Managed Kubernetes в Selectel.

При этом решение сохраняет все преимущества стандартного Managed Kubernetes: автоматическое масштабирование по метрикам инференса, при котором узлы без нагрузки удаляются до нуля, а Karpenter автоматически подбирает оптимальную конфигурацию GPU по производительности и стоимости, включая возможность размещать несколько небольших моделей на одной карте и использовать прерываемые виртуальные машины. Это снижает стоимость одного запроса к модели. Безопасность обеспечивается на двух уровнях: сама платформа соответствует всем требованиям информационной безопасности, а объектное хранилище подключается к кластеру по приватной сети и трафик не покидает облако Selectel.