«Группа Астра» выпустила платформу для запуска ИИ-моделей внутри защищённого контура

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения объявила о выходе «Боцман AI» — платформы для запуска языковых и других моделей искусственного интеллекта внутри защищённого контура компании, без единого байта данных, уходящего во внешние облачные сервисы. Новинка снимает главное противоречие корпоративной ИИ-трансформации — получить всю мощь современных моделей и при этом полностью сохранить контроль над данными.

Новый продукт стал логичным расширением платформы «Боцман» — отечественного решения оркестрации контейнеров на базе Kubernetes, входящего в состав Astra Dev Platform и ориентированного на компании, которые строят внутренние платформы разработки и эксплуатируют приложения в изолированных или регулируемых инфраструктурах.

Сегодня бизнес хочет активно использовать языковые модели, однако требования информационной безопасности, регуляторные ограничения и внутренние политики зачастую исключают передачу данных во внешние сервисы. При этом развернуть модель самостоятельно до сих пор означало запускать отдельный инфраструктурный проект под каждую задачу: выбирать runtime, настраивать GPU, загружать веса, конфигурировать эндпоинты и мониторинг. «Боцман AI» берёт всю эту рутину на себя.

Платформенная команда описывает модель через стандартный Kubernetes-ресурс, а всё остальное система делает автоматически. Она самостоятельно подготавливает хранилище весов и запускает runtime с нужным движком — будь то vLLM, Ollama, SGLang или FasterWhisper, после чего публикует модель через единый шлюз. Отдельного внимания заслуживает механизм обновлений — они происходят без образования окна недоступности, что особенно критично при работе с дорогостоящей GPU-инфраструктурой.

Разработчики приложений получают привычный OpenAI-совместимый API. Переписывать существующий код не нужно — достаточно сменить адрес сервиса, и приложение продолжит работу уже с корпоративной моделью, развёрнутой внутри контура компании.

Помимо базовой функциональности, платформа предлагает целый ряд инструментов для промышленной эксплуатации. В неё встроены автоматическое масштабирование под нагрузку, система биллинга и управление API-ключами с контролем бюджетов, что позволяет прозрачно распределять ресурсы между командами и проектами. Установка при этом остаётся максимально простой и выполняется через «Боцман Apps & Marketplace» в виде Helm-чарта.

«Мы даём российским компаниям возможность использовать современные языковые модели так же удобно, как публичные облачные сервисы, но при этом полностью внутри собственного контура — с сохранением суверенитета над данными, предсказуемыми затратами и без привязки к зарубежным провайдерам. Уникальность нашей платформы в том, что она превращает запуск ИИ-моделей из сложного инфраструктурного проекта в стандартную операцию Kubernetes, доступную любой платформенной команде», – сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман» (входит в «Группу Астра»).