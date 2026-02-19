Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190803
ИКТ 14715
Организации 11397
Ведомства 1495
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26606
Персоны 82984
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1273
ИАА 747
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2765
Мероприятия 882

Газпром СТНГ СтройТрансНефтеГаз

Газпром - СТНГ - СтройТрансНефтеГаз

АО «СТНГ» – одна из строительных компаний России, выполняющая комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, а также гражданского строительства. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.02.2026 «Траектория Технологий» помогла оптимизировать работу подразделения «СтройТрансНефтеГаза» 1
22.01.2026 «СтройТрансНефтеГаз» внедрила российский PDF-редактор ContentReader PDF от Content AI в рамках стратегии цифровой трансформации 3
08.12.2023 Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита 2
06.12.2022 CommuniGate Systems и ANRAIT будут вместе развивать импортонезависимые коммуникации в России 2
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
12.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
09.04.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
29.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
13.03.2018 Конференция CNews «Рынок СЭД 2018» 1
31.10.2017 DocFlow Pro 2017 пройдет 16 ноября в Москве 1
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 3

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Газпром и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 5
9119 4
Docsvision - ДоксВижн 1035 4
АйДи - Технологии управления - id2 60 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 2
M-Files 5 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
Google LLC 12353 1
Открытые технологии 716 1
Kerio Technologies 65 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 112 1
Траектория технологий 8 1
Системы документооборота 512 1
Анрейт - Anrait 1 1
SAP SE 5467 1
Cisco Systems 5238 1
Microsoft Corporation 25344 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 274 1
IBM - International Business Machines Corp 9566 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
1С-Рарус 941 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 260 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1087 1
ТехЛАБ 26 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 202 1
OpenText 215 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 5
Полипластик 17 5
ССК - Сибирская Сервисная Компания 23 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 664 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Почта России ПАО 2269 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 181 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 106 1
Газпром нефть 680 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 1
Правительство Москвы - ГОЧСиПБ Москва - Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57640 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13408 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23315 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23073 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3418 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34094 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7361 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5682 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8839 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 4
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1196 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73982 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5307 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7689 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11351 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11511 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7127 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4058 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5797 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9407 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18867 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1454 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32124 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26168 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12375 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2729 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 407 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3014 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13342 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1262 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 499 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2880 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1513 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5955 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 673 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2256 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3532 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
1С-Рарус ТехЛаб 2 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 18 1
1С:ТСВ - 1С:Технология стандартного внедрения 1 1
Газпром - Сила Сибири - Магистральный газопровод 13 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 509 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2386 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 279 1
1С:ERP Управление предприятием 737 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 365 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 293 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 341 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2461 1
Горбунов Денис 20 5
Кастильо Игорь 24 5
Суровцева Евгения 5 5
Земской Николай 15 5
Котов Виталий 41 5
Потемин Павел 7 5
Гафаров Евгений 5 5
Горшков Павел 6 5
Курьянов Сергей 162 3
Рыжкин Денис 4 3
Коновалов Роман 20 3
Скрипко Елена 2 2
Батырев Александр 3 1
Голодухин Александр 1 1
Потемкин Павел 1 1
Кудрявцев Антон 8 1
Дергачева Светлана 56 1
Бухтояров Федор 3 1
Малюта Ольга 1 1
Бургов Владимир 16 1
Смирнов Дмитрий 106 1
Никуличев Андрей 43 1
Макаренко Екатерина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158684 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46162 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1727 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2710 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область 621 4
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - СФО - Новосибирск 4715 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3001 1
Россия - Восточная Сибирь 301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55150 7
Черкизон - Черкизовский рынок 166 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6348 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7374 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15280 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32020 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6152 2
Энергетика - Energy - Energetically 5536 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1080 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1812 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 358 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1016 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51410 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2923 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8170 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6382 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6972 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6515 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2186 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4267 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10503 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11795 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3247 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1206 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20448 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2805 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 4
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 22 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 4
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420404, в очереди разбора - 726048.
Создано именных указателей - 190803.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще