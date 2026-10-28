Нейросети под контролем: «Солар» представил решение для безопасной работы с ИИ – Solar AI Firewall

По данным «Солара», за 2025 г. объем корпоративной информации, которую сотрудники отправляют в общедоступные ИИ-сервисы, вырос в 30 раз. Чтобы снизить риски утечек и атак на ИИ-инфраструктуру, ГК «Солар» представила на Solar AI Firewall – шлюз безопасности для работы с внешними и внутренними ИИ-сервисами. Решение помогает контролировать доступ к моделям, проверять передаваемые данные и выявлять потенциально опасные запросы. По результатам внутреннего тестирования решение выявляет около 99% кибератак на ИИ-сервисы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

В первом полугодии 2026 г. 38% обращений к публичным нейросетям содержали конфиденциальные данные. При этом риски использования ИИ-сервисов связаны не только с утечками чувствительной информации. Согласно аналитике центра исследования киберугроз Solar 4RAYS, в I квартале 2026 г. доля уязвимостей, связанных с ИИ-ассистентами, чат-ботами и другими ИИ-сервисами, составила до 5% от общего числа уязвимостей – на 2 п.п. больше, чем кварталом ранее. Их средняя критичность достигла 9,2 балла из 10.

Еще одна проблема – отсутствие единых правил использования ИИ. Около 60% российских организаций не имеют формализованных политик работы с нейросетями. В результате компании не всегда знают, какие сервисы используют сотрудники и какие данные передают в запросах.

Безопасность ИИ становится предметом внимания регуляторов. Приказ ФСТЭК России №117, вступивший в силу 1 марта 2026 г., затрагивает безопасность ИИ в государственных информационных системах. В августе 2026 г. госведомство представило для обсуждения проект изменений к приказу, предусматривающий дополнительные меры защиты информации при использовании ИИ. Среди предлагаемых подходов – контроль доступа ИИ-агентов к ресурсам информационных систем и меры по предотвращению несанкционированного воздействия на ИИ-сервисы и агентов.

«Бизнес не откажется от нейросетей, потому что они ускоряют работу, а значит, запретами и точечными блокировками риски не устранить. Чем шире компании используют ИИ-сервисы, тем важнее видеть, какие данные уходят в них и что приходит в ответ. Задача службы ИБ – не ограничивать доступ к нейросетям, а определить, какие сервисы и сценарии использования безопасны для бизнеса, и установить понятные правила работы с ними. Тогда компания сохраняет контроль и не теряет в эффективности», – сказал Евгений Федоров, технический директор центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Solar AI Firewall превращает работу с ИИ-сервисами в управляемый процесс. Каждое обращение к модели – запрос сотрудника или вызов от ИИ-агента – направляется через шлюз «Солара» и проходит несколько этапов проверки. Сначала система проверяет права доступа к ИИ и применяет заданные службой ИБ правила для организации, подразделений, пользователей и приложений. Например, для финансистов можно разрешить использование внешних моделей только с маскированием персональных данных, а для разработчиков – запретить передачу ключей доступа. Решение также позволяет устанавливать лимиты на запросы, токены и бюджет.

Затем Solar AI Firewall анализирует запросы и ответы ИИ-сервисов. Решение выявляет персональные данные, реквизиты и ключи доступа, а также помогает обнаруживать потенциально опасные инструкции – например, попытки подменить исходные инструкции или обойти ограничения модели. В зависимости от настроек политики шлюз может маскировать чувствительные данные, блокировать запросы или задерживать их обработку до решения специалиста ИБ.

Solar AI Firewall также поддерживает сценарии работы с корпоративными ИИ-ассистентами и агентами, в том числе использующими RAG – поиск по корпоративным базам знаний с передачей найденного контекста в модель. Шлюз проверяет запросы и передаваемые материалы, а также позволяет ограничивать действия агентов: например, блокировать команды на удаление файлов, если они запрещены политиками безопасности.

Журнал фиксирует каждое решение и сработавшее правило, а события и инциденты передаются в SIEM и SOAR. Специалисты по информационной безопасности анализируют фактическое использование ИИ-сервисов, выявляют нарушения установленных правил и корректируют политики безопасности.

«Защита ИИ-инфраструктуры должна учитывать не только содержание запросов, но и то, как меняются сценарии использования ИИ-сервисов, а также появление новых киберугроз. Solar AI Firewall способен дообучаться на обезличенных данных. Решение о его дообучении принимается только после согласия компании. Такой подход позволяет развивать защиту вслед за актуальными угрозами и изменениями в использовании ИИ», – сказал Евгений Федоров, технический директор центра технологий кибербезопасности ГК «Солар».

Solar AI Firewall можно разместить в контуре компании и интегрировать в существующую инфраструктуру несколькими способами. Например, подключить к ИИ-шлюзу в качестве дополнительного защитного слоя или настроить получение копий трафика от NGFW и прокси-серверов по протоколу ICAP. Кроме того, клиенты могут использовать новый продукт в режиме копии трафика. Решение также работает с локальными и внешними ИИ-сервисами через OpenAI-совместимый API. Это позволяет интегрировать новый продукт в существующую инфраструктуру без полной перестройки ее архитектуры.

В экосистеме «Солара» шлюз может работать в связке с SWG-системой Solar webProxy и передавать инциденты в Solar Dozor. Solar webProxy помогает контролировать доступ к веб-ресурсам, а Solar Dozor – выявлять нарушения политик передачи данных. Таким образом клиенты могут контролировать доступ к ИИ-сервисам и снижать риски утечек корпоративных данных.

Solar AI Firewall дополняет портфель решений «Солара» для защиты корпоративной ИИ-инфраструктуры от утечек данных и атак на ИИ-сервисы. С октября 2026 г. клиенты могут познакомиться с новым решением в формате онлайн-демонстрации или пропилотировать его. Продукт планируется включить в реестр российского ПО Минцифры России до конца 2026 г., а в 2027 г. – сертифицировать по требованиям ФСТЭК России.