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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тишонко Алексей

СОБЫТИЯ


06.08.2026 В продуктах Deckhouse появился ИИ-ассистент: разбор инцидентов и настройка кластеров в режиме диалога 1
28.05.2025 Российские платформы «Сфера» и wiSLA объединяют усилия для создания комплексного решения мониторинга современного ИТ-ландшафта 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тишонко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2509 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3708 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 788 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12192 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9920 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25760 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6564 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3813 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53842 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18114 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13120 1
Wellink - wiSLA 35 1
Дякив Денис 6 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33728 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11683 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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