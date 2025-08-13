Разделы

Cloud.ru открыл доступ к новой модели GLM-4.5 в каталоге Evolution Foundation Models

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru добавил в каталог Evolution Foundation Models одну из передовых открытых языковых моделей — GLM-4.5 с контекстом 131 тыс. токенов, разработанную компанией Z.ai. Теперь пользователи Cloud.ru могут одними из первых в России протестировать модель, которая, по данным Z.ai, занимает второе место в мире по среднему баллу на 12 репрезентативных бенчмарках и особенно сильна в агентских задачах и программировании. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

GLM-4.5 — это MoE (Mixture of Experts) модель с открытым исходным кодом. Ее ключевая особенность — гибридная система рассуждений с двумя режимами: Thinking для глубокого анализа и работы с инструментами и Non-thinking для мгновенных ответов. Модель объединяет возможности рассуждений, кодирования и агентских сценариев в едином решении.

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?
цифровизация

Дмитрий Юдин, руководитель направления ИИ провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Пользователи запрашивают у нас возможность тестировать новинки быстро, и мы стараемся идти навстречу, понимая, что для них это возможность быть первыми и усиливать свою экспертизу, сохраняя лидерство перед их клиентами. Мы открываем доступ к GLM-4.5 в Evolution Foundation Models, чтобы российские разработчики и компании могли на равных работать с самыми передовыми ИИ-инструментами в мире».

Для пользователей Evolution Foundation Models доступен OpenAI-совместимый API. Это позволяет им интегрировать модели в существующие решения в один клик. Все данные обрабатываются на российских серверах, что обеспечивает соответствие требованиям локального законодательства и корпоративной безопасности.

