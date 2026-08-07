Миллион токенов контекста и 753 млрд параметров: первые итоги работы новых моделей в «Турбо Облаке»

Российский облачный провайдер «Турбо Облако», входящий в ГК РТК-ЦОД, расширяет каталог Foundation Model Hub топовыми ИИ-моделями нового поколения. По прошествии недели с момента появления моделей DeepSeek-V4-Flash-0731 и GLM 5.2 компания фиксирует устойчивый интерес со стороны разработчиков и бизнес-пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Возможности DeepSeek-V4-Flash-0731 раскрываются в ресурсоемких задачах, где критичны скорость, точность и способность удерживать гигантский контекст. Миллион токенов позволяет за один проход анализировать массивы документации, крупные репозитории кода или разнородные базы знаний, а обновленная архитектура обеспечивает улучшенную работу с текстом и генерацию кода, в том числе в многошаговых агентных сценариях. GLM 5.2, в свою очередь, ориентирована на сложные инженерные и аналитические нагрузки: от многоэтапных рассуждений и расчётов до построения автономных агентных систем. Открытые веса модели делают её особенно востребованной в проектах, где требуется глубокая кастомизация и аудит.

Линейку каталога дополняют две модели семейства Qwen, закрывающие широкий спектр корпоративных нужд. Qwen3.6-35B-A3B с 35 млрд параметров и контекстом до 262 тыс. токенов работает с текстом и изображениями, подходит для типовых бизнес-задач: генерации контента, поиска по внутренним базам, автоматизации рутинных процессов. Qwen3.5-122B-A10B (122 млрд параметров) нацелена на более тяжелые корпоративные сценарии: обработку больших объемов документации, аналитику и создание продвинутых ИИ-ассистентов.

Все модели предоставляются через единый OpenAI-совместимый API, что позволяет переключаться между ними без модификации кодовой базы. Интеграция не требует развёртывания собственной GPU-инфраструктуры, а гибкое управление ключами и настраиваемые лимиты потребления: дневные, недельные, месячные. Они дают командам возможность контролировать использование ресурсов под разные проекты. Оплата следует модели «pay-as-you-go» только за фактически обработанные токены.