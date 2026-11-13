MWS Cloud запустила ночные тарифы на LLM в GPT Model Hub

MWS Cloud, входящая в «МТС Web Services» (MWS), ввела ночные тарифы в сервисе MWS GPT Model Hub. Стоимость использования доступных в нём моделей в период с 1:00 до 7:00 снизится до 30% относительно базовых цен. Вместе с новой тарификацией в сервисе появился Playground, который помогает компаниям выбирать подходящие модели для работы с генеративным ИИ. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Ночные тарифы действуют каждый день, включая выходные и праздничные дни. Компании могут переносить на ночные часы задачи, которые не требуют ответа в реальном времени, например массовую генерацию текстов, анализ документов, подготовку отчётов, обработку отзывов и создание эмбеддингов. Менять интеграцию с сервисом для этого не нужно, поэтому сократить расходы можно без доработок на стороне клиента.

Playground позволяет проверять модели и запросы в интерактивном режиме ещё до интеграции с продуктом. Команды тестируют модели на собственных сценариях, сравнивают качество ответов и подбирают параметры с учётом скорости и стоимости обработки запросов. Это помогает быстро проверить гипотезу и не тратить ресурсы на разработку решения, которое не подходит для задачи.

«Компании всё чаще переводят генеративный ИИ из пилотов в рабочие процессы, и стоимость обработки запросов становится для них одним из ключевых критериев. Многие задачи, например обработка документов или подготовка отчётов, не требуют мгновенного ответа, поэтому их можно запускать ночью по сниженной цене. Playground позволяет тестировать модели и запросы до интеграции с продуктом: команда сравнивает качество ответов и подбирает подходящий вариант с учётом скорости и стоимости обработки. После этого нагрузку можно перераспределить, а расходы — сократить», — отметил Никита Казарян, руководитель направления AI Platform в MWS Cloud.

MWS GPT Model Hub предоставляет доступ к моделям для работы с текстом, кодом, изображениями, речью и аудио, а также для поиска и RAG-сценариев. Компании выбирают модели с учётом требований к качеству, скорости и стоимости и подключают их к своим продуктам и внутренним системам через OpenAI-совместимый API. Сервис работает на базе MWS Cloud Platform, запросы обрабатываются на собственной инфраструктуре облака MWS Cloud, и данные не покидают контур провайдера.

В MWS GPT Model Hub доступны модели GLM-5.3, Kimi K2.6, Qwen3.6 35B (A3B), Gemma 4 31B и gpt-oss-120b.