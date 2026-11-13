Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 204395
ИКТ 15899
Организации 11991
Ведомства 1509
Ассоциации 1140
Технологии 3599
Системы 27078
Персоны 89139
География 3177
Статьи 1600
Пресса 1355
ИАА 761
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2881
Мероприятия 899

Z.ai GLM Global Language Monitor

СОБЫТИЯ


13.11.2026 MWS Cloud запустила ночные тарифы на LLM в GPT Model Hub 1
28.10.2026 «Турбо Облако» расширило инструменты для разработки и запуска ИИ-решений 1
08.10.2026 В Selectel представили единую ИИ-платформу с новыми сервисами для инференса 2
04.09.2026 MWS Cloud первой в России развернула передовую модель GLM-5.3 в собственном облаке 4
25.08.2026 Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67% 1
19.08.2026 Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза 1
19.08.2026 В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ 1
08.06.2020 Из языка программирования Go вычистили термины master, slave и blacklist 1
12.09.2018 Из языка Python удаляют термины «раб» и «господин» 1
06.12.2004 Компьютерный термин "master/slave" признан самым неполиткорректным выражением 2004 года 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

Z.ai и организации, системы, технологии, персоны:

Z.ai - Zhipu AI - Beijing Zhipu Huazhang Technology 46 7
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 280 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 347 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 3
Nvidia Corp 4146 3
Anthropic 252 2
Huawei 4753 2
Microsoft Corporation - GitHub 1143 2
OpenAI 649 2
Google LLC 12865 2
Hugging Face 92 1
n8n 15 1
SpaceX - Cursor 70 1
Yandex - Яндекс 9479 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 691 1
Red Hat 1385 1
Selectel - Селектел 572 1
Dropbox 530 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 424 1
CrowdStrike Holdings 68 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 80 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МВС ИИ - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 216 1
Nodul 11 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5830 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 649 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6052 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24755 7
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1741 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2695 5
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг - AI-Harness 1702 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5509 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1195 3
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12617 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3448 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8871 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7676 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1166 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 229 1
Анализатор кода - Code analysis 72 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3213 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22948 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 474 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1132 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10247 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5255 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 256 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1117 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3462 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8491 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14563 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12030 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 34 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2804 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1416 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13257 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 170 5
OpenAI - GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 228 5
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS GPT LLM-агрегатор - MWS GPT Model Hub 29 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 168 4
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 170 3
Moonshot AI - Kimi 29 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 53 2
Google DeepMind - Gemma 16 2
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1361 2
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 122 2
Drupal - CMS-система 85 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 152 2
Python Django - web framework 57 2
Apache CouchDB - документо-ориентированная СУБД 9 2
OpenAI - API 40 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 116 1
Nvidia Blackwell 90 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 89 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 226 1
OpenClaw 40 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако - Inference Platform - платформа инференса ИИ-моделей 5 1
Selectel - AI-server - ИИ-сервер 12 1
Google Chrome - браузер 1734 1
Google YouTube - Видеохостинг 3028 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 937 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 509 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 303 1
Google TensorFlow 103 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 411 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 209 1
Ruby - Язык программирования 164 1
Python PyTorch 71 1
Google Go - Golang - Язык программирования 114 1
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 92 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 383 1
Kaspersky Allowlist 3 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 647 1
Воронин Павел 206 2
Victor Stinner - Штиннер Виктор 1 1
Миронова Татьяна 9 1
Sacks David - Сакс Дэвид 20 1
Мишустин Михаил 806 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Тугов Александр 26 1
Григоренко Дмитрий 270 1
Филиппов Денис 82 1
Floyd George - Флойд Джордж 9 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Hettinger Raymond - Хеттингер Раймонд 1 1
Hastings Larry - Хастингс Ларри 1 1
Valsorda Filippo - Валсорда Филиппо 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19508 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес 827 3
Европа 25075 1
Южная Корея - Республика 7143 1
Индия - Bharat 5935 1
Ирак - Республика 711 1
США - Миннесота - Миннеаполис 68 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7149 2
White list - Белый список 171 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
Расизм - Расовая сегрегация 7 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства 255 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3197 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2843 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4707 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5718 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2368 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 771 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16514 1
Английский язык 7102 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7637 1
Blacklist - Чёрный список 730 1
Цифровая трансформация - Экономика данных - Data economy - 377 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1549 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11627 1
Reddit 417 1
The Register - The Register Hardware 1810 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6145 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 68 1
CodingDojo 3 1
Apple Hills Digital 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще