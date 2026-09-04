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MWS Cloud первой в России развернула передовую модель GLM-5.3 в собственном облаке

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, первой в России развернула передовую модель GLM-5.3 в собственной облачной инфраструктуре. Она доступна в сервисе MWS GPT Model Hub и полностью локализована на территории России: данные пользователей и запросы к ней не покидают страну. Стоимость останется на уровне GLM-5.2. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развертывание GLM-5.3 в облаке MWS Cloud позволяет российским компаниям использовать модель для разработки программного обеспечения и решения агентских задач в российском ИТ-контуре. Среди возможных сценариев — генерация и анализ кода, поиск ошибок, работа с репозиториями, автоматизация многоэтапных процессов и создание ИИ-агентов.

GLM-5.3 разработана китайской компанией Z.ai и опубликована с открытыми весами. По данным разработчика, модель использует ту же базовую архитектуру, что и GLM-5.2, а прирост качества получен за счет масштабирования посттренинга. Модель ориентирована на сложные задачи программирования и длительные последовательности действий с использованием инструментов. Z.ai опубликовала веса через две недели после запуска модели — это время разработчик отвел на дополнительную оценку и усиление мер безопасности.

Локальное размещение модели в инфраструктуре MWS Cloud дает компаниям возможность работать с GLM-5.3 без передачи запросов и обрабатываемых данных за пределы России. Вычисления выполняются в облаке MWS Cloud на территории страны.

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По данным Z.ai и независимым оценкам, GLM-5.3 выступает на уровне передовых закрытых моделей. В задачах программирования она стабильно опережает Claude Opus 4.8 и сопоставима с новейшими Claude Fable 5 и GPT-5.6 Sol, лишь немного уступая им в самых сложных тестах. Сильнее всего модель проявляет себя в длительных агентских сценариях: здесь она в большинстве тестов не уступает закрытым моделям, а в части из них выходит вперед. В пользовательском рейтинге Text Arena модель идет практически вровень с лидером, а по качеству создания веб-интерфейсов входит в число лучших. В краудсорсинговом рейтинге Design Arena, где реальные пользователи сравнивают модели по качеству дизайна, GLM-5.3 входит в тройку лучших в общем зачете, заметно поднявшись относительно предыдущей версии, и занимает второе место среди моделей с открытыми весами.

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