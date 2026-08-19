Стоимость развёртывания ведущих мировых больших языковых моделей в России за год выросла в 2,8 раза

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») проанализировала требования к вычислительной инфраструктуре для запуска ведущих мировых и российских больших языковых моделей (LLM). По оценке компании, средняя стоимость минимального набора ускорителей Nvidia для запуска одной модели выросла с 13,7 млн руб. в 2025 г. до 38,8 млн руб. в 2026 г. – в 2,8 раза.

В анализ вошли популярные открытые модели, выпущенные весной и летом соответствующего года. Для 2025 г. рассматривались Kimi K2, gpt-oss-120b, Gemma 3 27B, GLM-4.5V, Qwen3 235B и российская Cotype Pro 2. Для 2026 г. – Kimi K3, Qwen3.5 397B, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.2, Gemma 4 и Cotype Pro 3.

Расчёт сделан для минимального количества видеокарт, необходимого для запуска модели и обработки одного запроса максимального заявленного размера. В стоимость включены серверы с GPU и коммутаторы к ним.

Новые LLM становятся более мощными: они лучше справляются со сложными задачами и могут учитывать больше информации в одном запросе. Однако для этого им требуется больше памяти и более производительные GPU. При этом растёт и стоимость самих видеокарт, поэтому развёртывание моделей обходится дороже.

Отдельно MWS Cloud оценила возможные конфигурации на китайских ускорителях Huawei Ascend 910B. Возможность запуска на них подтверждена не для всех рассмотренных LLM: в выборке 2025 г. подтверждение есть для трёх из шести моделей, в 2026 г. — для пяти из семи.

Среди моделей с подтверждённой или экспериментально подтверждённой поддержкой Huawei в 2025 г. в среднем требовалось 10,7 ускорителя Ascend 910B, а в 2026 г. — 13,6. Официальной цены на данные GPU нет, но, по оценкам, она может составлять от половины до двух третей стоимости сопоставимых GPU Nvidia.

«Цены на GPU в России во многом зависят от мирового рынка: глобальная гонка в области ИИ увеличивает спрос на вычислительные мощности и поддерживает рост стоимости ускорителей. По данным исследования MWS Cloud, 47% респондентов ожидают удорожания GPU-ресурсов в ближайшие 12 месяцев, а 45% считают, что их значение для бизнеса будет расти. Развёртывать крупные модели на собственной инфраструктуре становится дороже, однако единого ценового предела, после которого рынок потеряет интерес к ИИ, нет: если покупка оборудования перестаёт окупаться, компании выбирают более компактные модели, оптимизируют вычисления или переходят в облако, где можно платить только за фактически используемые мощности. Один из индикаторов этого сдвига — рост облачного потребления ИИ-моделей: по оценке MWS Cloud, в первом полугодии 2026 г. потребление китайских LLM российскими компаниями на платформах MWS GPT Model Hub и MWS GPT более чем в 11 раз превысило показатель за весь 2025 г.», – отметил генеральный директор MWS Павел Воронин