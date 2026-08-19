В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Летом 2026 г. стоимость развертывания ведущих больших языковых моделей в России составила в среднем 38,8 млн руб. вместо 13,7 млн руб. в 2025 г., подсчитали аналитики MWS Cloud. Хоть и в 2026 г. ИИ-модели становятся более мощными, однако для этого им требуется больше памяти и более производительные графические процессоры в ИТ-инфраструктуре, отмечают аналитики.

Рост стоимости услуг

Стоимость внедрения языковых моделей в России за год выросла почти в три раза, об этом CNews сообщил представитель MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»).

В августе 2026 г. аналитики MWS Cloud (входит в «МТС Web Services») проанализировали требования к вычислительной инфраструктуре, необходимой для запуска ведущих мировых и российских LLM. Согласно оценке компании, средняя стоимость минимального набора ускорителей Nvidia для развертывания одной ИИ-модели выросла с 13,7 млн руб. в 2025 г. до 38,8 млн руб. в 2026 г. — то есть в 2,8 раза.

В исследование MWS Cloud вошли популярные открытые ИИ-модели, вышедшие весной и летом соответствующих лет. Для 2025 г. рассматривались Kimi K2, gpt-oss-120b, Gemma 3 27B, GLM-4.5V, Qwen3 235B и российская Cotype Pro 2. Для 2026 г. — Kimi K3, Qwen3.5 397B, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, GLM-5.2, Gemma 4 и Cotype Pro 3.

Расчеты проводились исходя из минимального количества видеокарт, необходимого для запуска ИИ-модели и обработки одного запроса максимального заявленного размера. В итоговую стоимость были включены серверы с графическими процессорами и коммутаторы к ним.

Центральный банк России Эксперты зафиксировали почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ-моделей в России

Новые поколения LLM становятся заметно мощнее: они лучше справляются со сложными задачами и способны учитывать значительно больший объем информации в рамках одного запроса. Однако это требует больше видеопамяти и более производительных ускорителей. Одновременно в 2026 г. растет и рыночная стоимость самих графических процессоров, что делает развертывание ИИ-моделей на собственной ИТ-инфраструктуре все более затратным.

Отдельно MWS Cloud оценила возможность использования китайских ускорителей Huawei Ascend 910B. Подтвержденная возможность запуска есть не для всех рассмотренных ИИ-моделей: в выборке 2025 г. — для трех из шести, в 2026 г. — для пяти из семи.

Среди ИИ-моделей с подтвержденной или экспериментально подтвержденной поддержкой Huawei в 2025 г. в среднем требовалось 10,7 ускорителя Ascend 910B, а в 2026 г. — уже 13,6. Официальной цены на эти graphics processing unit (GPU) нет, однако, по оценкам, она может составлять от половины до двух третей стоимости сопоставимых решений Nvidia.

Облачное потребление

Таким образом, рынок сталкивается с двойным давлением: ИИ-модели становятся мощнее и требовательнее к ресурсам, а стоимость самих ускорителей продолжает расти. В этих условиях компании все чаще рассматривают облачные решения и альтернативные (в том числе китайские) вычислительные платформы как способ сохранить доступ к передовым ИИ-технологиям без чрезмерных капитальных затрат.

«Цены на GPU в России во многом зависят от мирового рынка: глобальная гонка в ИИ-области увеличивает спрос на вычислительные мощности и поддерживает рост стоимости ускорителей. По данным исследования MWS Cloud, 47% респондентов ожидают удорожания GPU-ресурсов до осени 2027 г., а 45% считают, что их значение для бизнеса будет расти. Развертывать крупные ИИ-модели на собственной ИТ-инфраструктуре становится дороже, однако единого ценового предела, после которого рынок потеряет интерес к ИИ-технологиям, нет», — отметил генеральный директор MWS Павел Воронин.

Воронин добавил, что если покупка ИТ-оборудования в 2026 г. перестает окупаться, российские компании выбирают более компактные ИИ-модели, оптимизируют вычисления или переходят в облако, где можно платить только за фактически используемые мощности. Один из индикаторов этого сдвига — рост облачного потребления ИИ-моделей: по оценке MWS Cloud, в первом полугодии 2026 г. потребление китайских LLM российскими компаниями на платформах MWS GPT Model Hub и MWS GPT более чем в 11 раз превысило показатель за весь 2025 г.

Развитие отечественного рынка

Отечественный ИИ-рынок растет в два раза быстрее рынка ИТ в целом — такие данные привел премьер-министр России Михаил Мишустин в мае 2026 г. Одна из причин — государственная политика, направленная на повсеместное внедрение ИИ-технологий. Затраты на реализацию федерального проекта «ИИ», который является частью уже национального проекта «Экономика данных», в 2025 г. составили 9,03 млрд руб. — на 19% больше, чем в 2024 г., говорится в отчете Минцифры. Более половины российских компаний внедряют ИИ в различные бизнес-процессы. В 2025 г. они инвестировали в такие проекты 257 млрд руб. — об этом на конференции Data Fusion заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.

«Рынок переходит из стадии экспериментов в фазу эксплуатации» — уверен генеральный директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов. По оценкам компании, в 2025 г. рынок ИИ-решений в России достиг 90-135 млрд руб. — рост более чем на 48% год к году. «Но за этой цифрой — неравномерная картина. Есть компании, которые уже получают измеримый эффект: снижают операционные затраты на 30%, ускоряют вывод продуктов в 1,5-2 раза. И есть предприятия, у которых ИИ существует в виде набора пилотов, которые не переходят в промышленную эксплуатацию», — подчеркивает CNews эксперт.

По данным CNews, основной вклад в рост рынка вносит крупный бизнес — финансовые организации, ритейл, телеком. Здесь активно применяются ИИ-ассистенты, чат-боты, в меньшей степени — ИИ-агенты. Автоматизация охватывает финансовый блок, аналитику данных, взаимодействие с клиентами, маркетинг, управление персоналом. Крупные организации выстраивают ИИ-инфраструктуру внутри своего контура, используют готовые платформенные решения, которые можно масштабировать на другие процессы, или разрабатывают ИИ-системы под собственные задачи.