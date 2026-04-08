Дмитрий Григоренко: Бизнес вложил во внедрение ИИ в 2025 году более 250 миллиардов рублей

Российские компании инвестировали в технологии искусственного интеллекта в 2025 г. более 250 млрд руб. Такие цифры на конференции Data Fusion привел вице-премьер России Дмитрий Григоренко. При этом в законодательстве до сих пор не закреплено такое юридическое понятие, как «искусственный интеллект», а значит, нет и правил, по которым эта технология существует.

Более 20 млн пользователей ИИ-сервисов

Сумма затрат бизнеса на внедрение технологии искусственного интеллекта в 2025 г. составила 257 млрд руб. — об этом на конференции Data Fusion 8 апреля 2026 г. заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, выступая на пленарной сессии «От “бигдаты” к “бигданности”: как изменятся государство, бизнес и человек».Вице-премьер уточнил, что это неправительственная оценка. В то же время, по его словам, сервисами, связанными с ИИ сейчас пользуются более 20 млн россиян.

Дмитрий Григоренко, Правительство РФ: Сервисами, связанными с ИИ сейчас пользуются более 20 млн россиян

«Все это здорово, но остается вопрос: а юридически — что такое ИИ? Деньги тратим, а юридического понятия нет, — отметил Дмитрий Григоренко. — Задача государства здесь — вовремя появиться с правилами, и важно, чтобы они были такой глубины и качества, чтобы не задушить технологию, поймать баланс между ее развитием, регуляторикой и защитов интересов наших граждан».

В то же время государство понимает, что любая технология рождается вне правил, но рано или поздно она в них «утыкается». Вопрос в том, чьи это правила — разработчика, вендора или государства, добавил вице-премьер.

«Задача государства аккуратно с бизнесом, банками поговорить и понять, что именно нуждается в регулировании и в каком виде, — подчеркнул Дмитрий Григоренко. — Государство должно быть нейтральной площадкой по сбору обратной связи от всех заинтересованных сторон, разработчиков, граждан, бизнеса — чтобы системно реагировать на тренды и триггеры и выстаиваться стратегию».

Глава ВТБ Андрей Костин, принявший участие в дискуссии, отметил, что для банков развитие ИИ сегодня — это не вопрос экономии денег или дополнительного заработка.

«Речь о конкуренции с нашими собратьями, которые тоже очень быстро двигаются в направлении создания максимально интересных и быстрых продуктов для наших клиентов, привлекая дополнительное количество бизнеса за счет расширения своего рынка», — отметил Андрей Костин. Он добавил, что на производительность труда в финсекторе ИИ пока влияет в меньшей степени, и огромные затраты на искусственный интеллект у крупных финансовых институтов все же пока не сопоставимы с экономией, которую эта технология приносит.

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина в свою очередь прокомментировала проект закона Минцифры, который будет регулировать деятельность в сфере разработки, внедрения и использования искусственного интеллекта на территории РФ. По ее мнению, закон должен быть верхнеуровневым, чтобы не препятствовать развитию технологию.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных Цифровизация

«Законопроект как раз дает единую систему координат и общий язык, на котором могут говорить регулятор, участники рынка и разработчики, — отметила она. — Но надо регулировать не технологию, а риски. Банкиры знают, например, что мы регулируем операционные ниски, не залезая внутрь технологии. Тут надо подходить так же: устанавливать требования к результату».

К примеру, человеку не так важно, общается он с ботом или человеком, однако важно, чтобы его права не нарушались: его не вводили в заблуждение, не навязывали ему продукты. Эти риски должны быть отрегулированы.

Неравный доступ к большим данным — риски монополии

Отдельно на конференции обсудили проблему цифрового неравенства среди игроков российской финотрасли — по данным Эльвиры Набуллиной, две трети финансовых организаций в стране лишены доступа к большим данным и не могут применять передовые ИИ-решения.

«При этом у групп лидеров этих данных много, — уточнила председатель ЦБ. — Те, у кого нет доступа, будут терять позиции. Не хотелось бы прийти к монополии, но вопрос доступа к большим данным — это в том числе вопрос конкуренции».

В то же время, по ее словам, вопрос налаживания обмена данными, которые охраняются законом, все еще не решен. При анонимизации данных пропадает полезность дата-сетов (что критически важно, учитывая тренд на гиперперсонализацию банковских сервисов), и готовых решений, которые справляются с этой дилеммой, пока нет. При этом из хороших примеров организации такого обмена можно привести «госозеро» данных Минцифры, добавила Набиуллина.

Что есть в законопроекте об ИИ

Напомним, 18 марта 2026 г. Минцифры России опубликовало для общественного обсуждения законопроект «Об основах государственном регулирования сфер применения ИИ-технологий». В документе впервые на законодательном уровне закрепляются правила разработки и использования ИИ в России — начиная с маркировки сгенерированного контента до определения ответственности за вред, причиненный нейросетями.

Также в законопроекте появились понятия ИИ-системы, ИИ-сервиса, ИИ-модели, а также ИТ-разработчика, оператора, владельца ИИ-сервиса и пользователя — все они становятся субъектами отношений со своими правами и обязанностями.

7 апреля 2026 г. стало известно, что в законопроекте усилили обязанности и ответственность владельцев онлайн-сервисов за его противоправное использование.

Анжела Патракова

