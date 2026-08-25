Разделы

Искусственный интеллект
|

Nodul: российские большие языковые модели подешевели до 67%

Стоимость российских языковых моделей за последний год снизилась до 67%, согласно исследованию Nodul. Однако если сравнивать их с зарубежными решениями того класса, с которыми российские разработчики сами сопоставляют свои LLM, российские модели по-прежнему могут стоить существенно дороже. Об этом CNews сообщил представитель Nodul.

Российские разработчики заметно снизили стоимость использования языковых моделей по сравнению с октябрем 2025 г.

Наиболее сильное снижение произошло у GigaChat. Стоимость GigaChat Lite снизилась с 0,20 до 0,065 руб. за 1 тыс. токенов — на 67,5%. В линейке GigaChat Pro цена сократилась с 1,50 до 0,50 руб. — на 66,7%.

В линейке «Яндекса» снижение было меньше. YandexGPT Pro стоила 1,20 руб. за 1 тыс. токенов, модель старшего поколения YandexGPT Pro 5.1 — 0,80 руб., то есть на 33% меньше. Стоимость YandexGPT Lite не изменилась и составляет 0,20 руб.

В 2026 г. российские разработчики также расширили линейки более доступными моделями. Alice AI LLM Flash стоит 0,10 руб. за 1 тыс. входных и 0,20 руб. за 1 тыс. генерируемых токенов. В коммерческой линейке GigaChat стоимость Lite-модели составляет 0,065 руб. за 1 тыс. токенов.

Снижение цен можно объяснить тем, что российские разработчики постепенно сокращают прежнюю ценовую премию и приближают тарифы к мировому рынку. На это косвенно указывает стоимость доступа к одним и тем же зарубежным моделям через российские облачные платформы.

Так, DeepSeek V4 Flash напрямую стоит 0,0375 руб. за 1 тыс. входных и 0,112 руб. за 1 тыс. генерируемых токенов. Через Yandex AI Studio — 0,30 и 0,50 руб. соответственно, то есть в 8 и 4,5 раза больше.

У Cloud.ru разрыв меньше: DeepSeek V4 Pro стоит напрямую 0,112 руб. за 1 тыс. входных и 0,337 руб. за выходные токены, через Cloud.ru — 0,183 и 0,732 руб., или примерно в 1,6 и 2,2 раза больше.

Эти показатели не позволяют рассчитать реальную маржинальность провайдеров. Публичные тарифы не раскрывают себестоимость инфраструктуры, условия развертывания моделей и коммерческие расходы. Однако они показывают, насколько различается ценовая премия за доступ к одной и той же модели через разных поставщиков инфраструктуры.

Снижение тарифов само по себе не означает, что российские LLM стали самыми доступными. Для оценки их ценовой конкурентоспособности российские модели сравнили не с наиболее новыми и дорогими frontier-решениями, а с зарубежными моделями, которые сами разработчики выбирали в качестве ориентиров для своих релизов.

При запуске YandexGPT 5.1 Pro «Яндекс» сравнивал ее с GPT-4.1. Сейчас YandexGPT 5.1 Pro стоит 0,80 руб. за 1 тыс. входных и генерируемых токенов, тогда как GPT-4.1 — около 0,17 руб. за входные и 0,68 руб. за генерируемые.

В результате YandexGPT 5.1 Pro обходится примерно в 4,7 раза дороже GPT-4.1 по входным токенам и примерно на 17% дороже по выходным.

Еще заметнее разница у Alice AI LLM, которую разработчик сопоставляет с DeepSeek V3.1. Alice AI LLM стоит 0,50 руб. за 1 тыс. входных и 1,20 руб. за 1 тыс. генерируемых токенов. DeepSeek V3.1 по официальному тарифу стоила около 0,048 и 0,143 руб. соответственно. Таким образом, российская модель обходится примерно в 10,5 раза дороже по входным и в 8,4 раза — по исходным токенам.

Alice AI LLM Flash позволяет провести еще одно такое сравнение. «Яндекс» сопоставляет ее с GPT-5.4 mini. Alice AI LLM Flash стоит 0,10 руб. за 1 тыс. входных и 0,20 руб. за генерируемые токены, GPT-5.4 mini — около 0,064 и 0,383 руб. соответственно.

То есть Alice AI LLM Flash примерно в 1,6 раза дороже по входным токенам, но почти в два раза дешевле по выходным. Это показывает, что конечная экономика зависит не только от модели, но и от структуры конкретной задачи — соотношения объема входного контекста и генерации.

Сравнение актуальных тарифов показывает, что наиболее низкую цену на мировом рынке по-прежнему в значительной степени задают китайские модели.

DeepSeek V4 Flash стоит около 0,0375 руб. за 1 тыс. входных и 0,112 руб. за выходные токены, DeepSeek V4 Pro — 0,112 и 0,337 руб. соответственно. GLM-5 стоит 0,08 и 0,27 руб., Qwen 3.8 Max — 0,17 и 0,511 руб.

В этом же нижнем ценовом диапазоне находятся европейский Mistral Large 3 — 0,04 руб. за входные и 0,13 руб. за выходные токены, а также GPT-5.4 mini — около 0,064 и 0,383 руб.

Из российских решений ближе всего к нижней части диапазона находятся GigaChat Lite с ценой 0,065 руб. за 1 тыс. токенов и Alice AI LLM Flash с тарифами 0,10 руб. за вход и 0,20 руб. за выход.

Старшие российские модели стоят заметно дороже: GigaChat Pro — 0,50 руб. за 1 тыс. токенов, GigaChat 2 Max — 0,65 руб., YandexGPT Pro 5.1 — 0,80 руб. Alice AI LLM стоит 0,50 руб. за входные и 1,20 руб. за выходные токены.

Высокая стоимость больше не является обязательным признаком frontier-модели.

В верхней части диапазона остаются Claude Fable 5 с ценой около 0,80 руб. за 1 тыс. входных и 4 руб. за генерируемые токены, а также GPT-5.6 Terra — около 0,34 и 1,53 руб. соответственно.

Однако на рынке США появляются более дешевые альтернативы сопоставимого высокого класса. Один из показательных примеров Grok с заметно более низкой стоимостью, чем у ряда решений OpenAI и Anthropic.

Ценовое давление на наиболее дорогие LLM идет уже не только со стороны китайских разработчиков. Конкуренция усиливается и внутри американского сегмента. Новые игроки предлагают сопоставимый уровень возможностей в сложных логических задачах, программировании и агентных сценариях при более низкой стоимости инференса.

В исследовании сравнивались публичные API-тарифы российских и зарубежных языковых моделей на август 2026 г. Цены приведены к стоимости 1 тыс. входных и генерируемых токенов в руб.

Для оценки динамики российских моделей использовались тарифы октября 2025 г. При сравнении российских LLM с зарубежными решениями отдельно учитывались модели, с которыми российские разработчики сами сопоставляли свои продукты.

Отдельно исследовалась конечная стоимость доступа к зарубежным LLM через российские инфраструктурные платформы. Разница в тарифах используется как показатель ценовой премии для провайдера и не является оценкой его маржинальности или себестоимости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Создан дата-центр на миллионах живых нейронов. Обучать на нем ИИ в два раза дешевле, чем на GPU

Как сделать систему оплаты понятной сотрудникам розницы

Американский производитель серверов для ИИ не признал вину в контрабандных поставках в Китай, но на всякий случай уволил нескольких сотрудников

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

Нейросети вносят людей в «черные списки». Соискатели работы подали в суд на разработчика ИИ для подбора персонала

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще