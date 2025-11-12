Nodul — это российская платформа для создания ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов, позиционирующая себя как отечественная альтернатива таким сервисам, как Zapier, N8N или Make.com. Она предлагает доступ к более чем 300 моделям ИИ (включая GPT-4, Claude, Llama, YandexGPT и др.), позволяет создавать команды агентов, интегрироваться с внешними сервисами через API или вебхуки (более 1000 готовых интеграций) и хранит данные на российских серверах с соблюдением требований закона 152-ФЗ.

"Есть ли жизнь без зарубежных nocode инструментов?" Саша Данилов, Кофаундер платформы Nodul, данные весны 2023 года