Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185774
ИКТ 14405
Организации 11171
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26364
Персоны 80110
География 2982
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2734
Мероприятия 876

Nodul


Nodul — это российская платформа для создания ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов, позиционирующая себя как отечественная альтернатива таким сервисам, как Zapier, N8N или Make.com. Она предлагает доступ к более чем 300 моделям ИИ (включая GPT-4, Claude, Llama, YandexGPT и др.), позволяет создавать команды агентов, интегрироваться с внешними сервисами через API или вебхуки (более 1000 готовых интеграций) и хранит данные на российских серверах с соблюдением требований закона 152-ФЗ.

 

 

"Есть ли жизнь без зарубежных nocode инструментов?" Саша Данилов, Кофаундер платформы Nodul, данные весны 2023 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.11.2025 Российские LLM оказались в десятки раз дороже зарубежных: исследование Nodul 1
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 2
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
07.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
20.03.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Nodul и организации, системы, технологии, персоны:

Anserem - Ансерем 6 4
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 40 3
GreenData - Гриндата 43 2
Геном-ИТ - Геном Информационные технологии 1 1
Рексофт - Reksoft 431 1
Microsoft Corporation 25200 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 18 1
Camunda - Camunda Services GmbH 35 1
8900 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Terrasoft - Террасофт 202 1
OpenText 214 1
Монолит-Инфо 126 1
Adobe Figma 57 1
Nintex 13 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
Альфа-Банк 1856 3
ОТЭКО ГК 27 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8046 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1776 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 199 1
LEGO 255 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 363 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12746 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1545 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56621 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1246 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13282 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33684 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5210 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3384 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72375 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13257 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17501 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16995 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1335 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5937 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8096 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 876 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7512 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 313 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5828 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31751 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3988 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4413 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 334 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 944 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6808 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4585 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5316 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1085 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8302 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5411 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 615 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 823 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2404 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22843 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25899 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5515 1
Workflow - Поток работ 344 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8023 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 851 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 654 1
Broadcom - VMware - Spring Cloud 2 1
Геном-ИТ - Системный Геном 1 1
Pega Platform 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5772 1
OpenAI - ChatGPT 496 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1113 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 404 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1475 1
i-Sys Doctrix Platform 32 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 175 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 57 1
Terrasoft Creatio 97 1
IBM FileNet 128 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
Nintex Workflow 11 1
React JS - JavaScript фреймворк 108 1
Данилов Александр 20 4
Раскина Ирина 24 4
Ерина Юлия 8 3
Суворов Данил 4 3
Нерадовский Константин 18 3
Коптелов Андрей 116 3
Бирюков Артем 10 3
Пугачева Ольга 7 2
Бутаев Ростислав 2 2
Дубровская Анна 21 2
Савельев Игорь 7 2
Дубиничева Наталья 5 2
Сгибнева Ольга 8 1
Сургунд Роман 5 1
Богатырева Людмила 22 1
Труненков Сергей 35 1
Ломов Владимир 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155607 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6191 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11670 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50977 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3726 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3189 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25791 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6211 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3356 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 286 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7235 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6904 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 335 1
Аудит - аудиторский услуги 3060 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 630 1
Металлы - Серебро - Silver 793 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54666 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2128 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1399076, в очереди разбора - 732113.
Создано именных указателей - 185774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/